Tekeillä on esimerkiksi Miia Tervon draamakomedia Lappiin harhautuneen neuvostoliittolaisen ohjuksen tiimoilta ja kansainvälinen yhteistuotanto Tove Janssonin Kesäkirjasta.

Suomen elokuvasäätiö on joulukuun tukipäätöksissään päättänyt jakaa hieman yli 4 miljoonaa euroa 131 hakemukselle. Tuotantotukea saa 17 elokuvahanketta, joista neljä on pitkiä fiktioelokuvia, neljä lyhytelokuvia, kahdeksan dokumenttielokuvia ja yksi dokumenttisarja.

Tuotantotuen myöntäminen merkitsee sitä, että elokuvaa aletaan tuottaa valmiiksi. Näiden tukien myötä suomalaiset saavat siis katsottavakseen esimerkiksi Miia Tervon draamakomedian Ohjus.

Sen tapahtumaympäristönä on vuoden 1984 Lappi, jonne Neuvostoliitto ampuu ohjuksen. Päähenkilö Niina ajautuukin keskelle kansainvälistä ohjuskriisiä samaan aikaan, kun hänen omakin elämänsä on kriisissä.

Tuotantoon menee myös Hanna-Leena Haurun Parvet, jossa parikymppiset päähenkilöt kamppailevat identiteettivaatimusten kanssa.

Kaksi pitkää fiktioelokuvaa toteutetaan kansainvälisinä yhteistuotantoina britannialaisten tuotantoyhtiöiden kanssa.

Charles McDowell ohjaa elokuvan Tove Janssonin Kesäkirjasta ja Mikko Mäkelä ohjaa Sebastian-elokuvan, jossa parikymppinen kirjailijamies aloittaa kaksoiselämän prostituoituna Lontoossa.

Elina Talvensaari käsittelee How to Please -dokumenttielokuvassaan Irakista saapuvaa turvanpaikanhakijaa, Satu Majava ja Joel Tainio Do no harm -dokumentissaan Suomessa asuvaa ukrainalaista lääkäriä.

Mika Kaurismäen ohjaama Hassisen kone 40 vuotta myöhemmin dokumentoi Hassisen koneen valmistautumista 40-vuotisjuhlakonserttiinsa.

Ari Matikaisen dokumentti Tiedustelijat kertoo suomalaisesta sodanaikaisesta tiedustelupäälliköstä ja Suomen asemasta kansainvälisessä vakoilussa. Chico Pereiran dokumentissa Lock-In nykynuoret sulkeutuvat 11 päiväksi kaivokseen, jossa 35 vuotta aiemmin kaivostyöläiset lakkoilivat 11 päivän ajan.

Tuotantotukien lisäksi Elokuvasäätiö jakoi kehittämistukea 22 hankkeelle 581 500 euron arvosta. Käsikirjoitusapurahoja jaettiin 39 hankkeelle 210 900 euron arvosta.

