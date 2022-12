Uusimmassa Suomi on -sarjassa pohditaan monipuolisesti Suomen ristiriitaista asemaa Euroopassa.

Nykyinen käsityksemme sivistyksestä juontaa juurensa suoraan Eurooppaan, osoittaa uusin Suomi on -sarja.

Suomi on ollut tätä ennen ruotsalainen, venäläinen, suomalainen, maalainen. Mitä puuttuu? Eurooppa. Se on uuden kahdeksanosaisen dokumenttisarjan teemana.

Suomi on -sarjat ovat noudattaneet samaa kompaktia kaavaa, jossa juontaja-haastattelijan opastuksella kierretään puolen tunnin ajan eri paikoissa ja kuullaan asiantuntijoiden tai muuten teemaan sopivien henkilöiden puhetta.

Eurooppa-sarjaa juontaa Oskari Seppänen, tuottaja Antti Seppäsen poika. Tuotantoyhtiö Intervisio jatkaa hyväksi havaitulla linjallaan: painavaa sisältöä yksinkertaisella otteella.

Sarjaa on kuvattu vielä syksyn aikana 2022, ja ykkösjakson aiheena on sota. Oskari Seppänen ponnahtelee milloin Berliiniin, milloin Brysseliin. Mennään Euroopan ytimeen, jota Suomi yleensä tarkkailee reunalta. Sarjassa kuitenkin osoitetaan, että historiallisesti nykyinen käsityksemme sivistyksestä juontaa juurensa suoraan Eurooppaan, joten sivullisuus on ainakin sikäli myytti.

Muitakin käsityksiä puretaan ansiokkaasti sekä historian että nyky-EU:n perspektiivistä. Aihe on suuri, mutta jälleen käsikirjoittaja Marjo Vilkon teksti kulkee sujuvasti, joskin myös poukkoilee.

Haastateltavina kuullaan muun muassa EU-parlamentaarikko Heidi Hautalaa, kirjailija Juha Hurmetta ja toimittaja Heikki Aittokoskea, mutta myös nuoria, kuten Eurooppanuorten pääsihteeriä Sara Salosta.

Historianopettaja Sakari Pesola kertoo, että hänen oppilaansa toivovat Euroopan tulevaisuudelta ennen kaikkea rauhaa ja vähemmän rasismia.

Suomi on eurooppalainen, TV1 klo 20 ja Yle Areena