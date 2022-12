Amerikkalainen elokuvalehti julkaisi oman versionsa maailman parhaiden elokuvien listasta – tällainen se on

Amerikkalainen elokuvalehti Variety on julkaissut oman kaikkien aikojen sadan parhaan elokuvan listansa. Jättiyllätyksiä sen kärkikymmenikköön ei mahdu, sillä listalla keikkuvat monet samat ns. suurten tekijöiden elokuvat kuin vastaavilla listoilla yleensä.

Ykköspaikan on saanut jännityksen mestarin Alfred Hitchcockin Psyko vuodelta 1960. Seuraaville sijoille on äänestetty Ihmemaa Oz (Victor Fleming, 1939), Kummisetä (Francis Ford Coppola, 1972), Citizen Kane (Orson Welles, 1941) ja (Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994).

Silmiinpistävää on silti se, miten paljon kymmenen kärki eroaa hiljattain julkaistusta brittiläisen Sight and Sound -elokuvalehden sadan parhaan listasta. Sight and Sound julkaisee satojen elokuva-alan ammattilaisten äänestämän listan kymmenen vuoden välein ja sen katsotaan ilmentävän elokuvataiteen kaanonia. Brittilehden äänestyksessä maailman parhaaksi elokuvaksi ylsi Chantal Akermanin vuonna 1976 valmistunut feministinen teos Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles.

Elokuva on päässyt mukaan myös Variety-lehden listalle, mutta löytyy sieltä vasta sijalta 78.

Varietyn kymmenen kärkeen mahtuu vain kaksi samaa elokuvaa – Citizen Kane ja 2001: Avaruusseikkailu (Stanley Kubrick, 1968), jotka löytyvät myös Sight and Sound -lehden kymmenen parhaan joukosta.

Varietyn äänestykseen on osallistunut yli 30 lehden kriitikkoa, kirjoittajaa ja editoria. Lehti kertoo halunneensa heidän listansa heijastavan ”sitä kaunista ja päänpyörälle laittavaa kokemusta, jonka elokuvissa käynti synnyttää”. Mitään muita tiukkoja määritelmiä valinnoille ei ole tehty.

Lista on tehty ”kunnioituksesta niitä elokuvia kohtaan, joita listan tekijät eniten rakastavat riippumatta siitä, mihin kategorioihin elokuvat sattuvat kuulumaan”, lehti kirjoittaa. Lehden mukaan vaikein tehtävä ei ole valita ehdolle elokuvia. Vaikeinta oli päättää, mitkä elokuvat jätetään pois.

Ja mutinaa valinnoista syntyy luonnollisesti aina. Varietyn lukijatkin löysivät heti ihmetyksekseen tukun elokuvia, joita listalta puuttuu. ”Missä on Rita Hayworth _ avain pakoon?” useampi heistä kyselee. Listalle olisi kaivattu myös muun muassa sellaisia elokuvia kuin Gladiaattori, Taksikuski, Yksi lensi yli käenpesän ja Kellopeliappelsiini.

Variety-lehden kaikkien aikojen parhaat elokuvat, top 10

1. Psyko (Alfred Hitchcock, 1960)

2. Ihmemaa Oz (Victor Fleming, 1939)

3. Kummisetä (Francis Ford Coppola, 1972)

4. Citizen Kane (Orson Welles, 1941)

5. Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

6. Seitsemän samuraita (Akira Kurosawa, 1954)

7. 2001: Avaruusseikkailu (Stanley Kubrick, 1968)

8. Ihmeellinen on elämä (Frank Capra, 1946)

9. Kaikki Eevasta (Joseph L. Mankiewicz, 1950)

10. Pelastakaa sotamies Ryan (Steven Spielberg, 1998)

Sight and Sound -lehden kaikkien aikojen parhaat elokuvat, top 10

1. Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

2. Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)

3. Citizen Kane (Orson Welles, 1941)

4. Tokyo Story (Yasujiro Ozu, 1953)

5. In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2001)

6. 2001: Avaruusseikkailu (Stanley Kubrick, 1968)

7. Beau Travail (Claire Denis, 1998)

8. Mulholland Drive (David Lynch, 2001)

9. Mies ja elokuvakamera (Dziga Vertov, 1929)

10. Laulavat sadepisarat (Stanley Donen ja Gene Kelly, 1951)