Klassikkotarinoiden uusi filmatisointi on tilanteesta toiseen juokseva lasten kreisi­komedia täynnä vauhtia, vaaroja, kissoja ja koiria.

Lastenelokuva

Kiljuset! Ohjaus Reetta Huhtanen. 83 min. S. ★★★

Jalmari Finnellä (1874–1938) on kuvissa usein vakava ilme, tärkätty kaulus ja pienet rillit. Hän näyttää juuri niin arvokkaalta, kuin valokuvissa oli tapana. Otoksista ei heti arvaisi, että tuottelias kulttuurihahmo on Kiljusen herrasväen isä, ilon ja kohelluksen tuottaja.

Sellaisena Finne on myös jäänyt historiaan, sillä Kiljusen herrasväki -kirjojen absurdi meno on kestänyt aikaa. Tuore Kiljuset!-komedia on jo neljäs filmatisointi hahmojen pohjalta. Ensimmäisen, lyhytelokuvan Kiljusen pojat koulussa, Finne ohjasi itse 101 vuotta sitten.

Finnen luoman perheen vetovoimasta vielä nykyaikana kertoo sekin, että Kiljusten! kanssa samaan aikaan rahoitusta haki myös toinen hahmoihin pohjaava elokuva. Se on sittemmin kuopattu.

Valkokankaille asti päätyneessä Kiljuset!-elokuvassa perheeseen kuuluvat äiti (Mimosa Willamo) ja isä (Ylermi Rajamaa), lapset Mökö ja Luru (Hugo Koivulehto ja Nino Kröger) sekä koira Pulla. Lapset heräävät syntymäpäivänsä aamuna, ja koska vanhemmat eivät ole vielä hereillä, he päättävät pistää itse töpinäksi. Mökölle on hommattava lahjaksi kissa ja kakkukin on leivottava.

Siinä vaiheessa, kun koko perhe on aamuseikkailujen jälkeen jälleen kotitalolla, siellä on myös palokunta ja joukko ihmisiä tarjoamassa kissojaan.

Juoni on oikeastaan vain löyhä runko, jonka varaan juoksentelu, huutaminen ja sattumukset ripustetaan. Lurun lahjatoive on Linnanmäki-päivä, mikä tarkoittaa koko perheen matkaa Helsinkiin.

Pääkaupungissa myydään perheen huonekaluja, kadotetaan toverit ja tavataan presidentin koira, joka sattuu olemaan Pullan näköistoveri. Presidentin adjutantti (Tommi Korpela) kompuroi koirien hihnojen kanssa itsensä lehtien etusivuille, ja Kiljuset onnistuvat jatkuvasti jättämään kengänjälkensä juuri asfaltoidulle kadulle. Elokuva juoksee farssin ja liioittelun hengessä tilanteesta toiseen, välillä vauhtisokeuden rajamailla.

Myös vuonna 1981 ensi-iltansa saaneessa Kiljusen Herrasväki -elokuvassa perhe saapui pääkaupunkiin. Tuolloin asetelma ei ollut vain Kiljusten ja muiden välinen vaan myös maaseudun ja kaupungin välinen. Uudemmassa tulkinnassa perhe ei enää edusta maaseutu-Suomea.

Eikä Kiljuset! myöskään kyseenalaista virallista valtaa, kuten mainitun komedian jatko-osa Kiljusen herrasväen uudet seikkailut (1990). Enää ei osoitella hoitajia, opettajia ja virkavaltaa. Poliisikin on ystävällinen, vaikka vähän pihalla: tuore isä (Lauri Tilkanen) nukkuu univormu yllään työpaikan seiniin nojaillen, ja uusi poliisipäällikkö (Elena Leeve) kulkee kartan kanssa jatkuvasti väärään suuntaan.

Uusin versio on säilyttänyt kreisikomedian mutta karsinut vastakkainasetteluista. Nyt Kiljusen perhe nauraa yleisemmin tärkeilylle ja kunnollisuuden odotuksille. Jos on kiire, miksi sitä ei pinkaisisi kaupungille pelkässä pyjamassa?

KiljuseT! on Reetta Huhtasen ensimmäinen pitkän fiktioelokuvan ohjaus. Hänellä on kuitenkin takanaan jo pitkä dokumenttielokuva, hieno Aatos ja Amine (2019). Myös tuon Jussi-palkitun dokumentin pääosassa olivat lapset ja mielikuvitus, joka hyppelee yli aikuisten maailman esteiden.

Kiljusissakin! kerronnan pääpaino on lapsissa, ja hyvä niin. Hahmoille on kirjoitettu enemmän sävyjä kuin aikuisille: lapset saavat tuntea myös pettymystä ja pelkoa. Nuoret näyttelijät kantavat osansa mainiosti.

Parhaiten elokuva uponneekin lapsiin. Aikuisille ei tarjoilla erityisiä täkyjä. Komedian tausta-ajatus on kuitenkin vanha tuttu perheen merkityksen korostaminen. Kiljusissa! perheyksikkö muodostaa oman tiiviin yhteisönsä, jota ulkopuolelta asetetut käyttäytymissäännöt tai järjen rajat eivät pidättele.

Sellaisena elokuva saattaa toki näyttäytyä monelle vanhemmalle kuvauksena pikkulapsivuosista.

Käsikirjoitus Jenny Dahlström ja John Lundsten. Tuottajat John Lundsten ja Melli Maikkula. Pääosissa Hugo Koivulehto, Nino Kröger, Ylermi Rajamaa, Mimosa Willamo.