Vimmaiset tassut ei yllä esikuvansa Villiä hurjemman lännen tavoin parodiaksi, mutta puhuu yllättävän suoraan ennakkoluuloista ja syrjinnästä.

Animaatio

Vimmaiset tassut (Paws of Fury: The Legend of Han), ohjaus Chris Bailey, Mark Koetsier, Rob Minkoff. 97 min. K7. ★★★

Ainakin paperilla animaatioelokuva Vimmaiset tassut herättää keskimääräistä enemmän huomiota. Leffaa kun on ollut ohjaamassa muun muassa Leijonakuninkaalla maineensa tehnyt Rob Minkoff, ja itse tarina perustuu kreisihuumorin mestarin Mel Brooksin länkkäriparodiaan Villiä hurjempi länsi (1974).

Katsellessa paljastuu, ettei yhteys cowboykomediaan ole kovin ilmeinen, joskin se näkyy suurissa linjoissa. Brooksin elokuvassa tummaihoinen lännenmies päätyy seriffiksi ennakkoluuloiseen ja rasistiseen lännenkaupunkiin. Vimmaisissa tassuissa Villi länsi on vaihtunut samuraimaailmaan, ihmiset kissoihin ja koiraan.

Samurain urasta haaveileva koira Hank passitetaan rangaistuksena samuraiksi pieneen Kakamuchon kylään. Kissojen valtakunnassa piskiä vieroksutaan ja hyljeksitään. Kuvion takana on kiero Ika Chu, jonka suunnitelmana on häätää Kakamuchon asukkaat pois kodeistaan.

Hankin avuksi ilmaantuu kuitenkin kasvonsa menettänyt ex-samurai Jimbo, jonka opissa hauva ryhtyy treenaamaan oikeaksi samuraiksi.

Toisin kuin esikuvansa, Vimmaiset tassut ei yllä parodiaksi, vaan ihan tavanomaiseksi nykyanimaatioksi. Ennakkoluuloista ja syrjinnästä se puhuu kuitenkin yllättävän suoraan.

Arvokas viesti on tosin jatkuvassa vaarassa hukkua turpaanvedon ja vitsailun alle. Elokuvan nähneeseen lapsiyleisöön suurimman vaikutuksen tekikin ironiasta ja populaarikulttuuriviittauksista ammentanut huumori sekä ennen kaikkea runsas ninjailu.

Suomenkielisinä ääninä Martti Manninen, Antti LJ Pääkkönen, Jari Härkönen, Jukka Voutilainen, Mirella Roininen.