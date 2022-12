Koronapandemia haittasi vielä tätäkin elokuvavuotta, vaikka syksyyn mennessä koronarajoitukset alkoivat olla ohi. Monet pandemian vuoksi pantatut elokuvat saivat vihdoin ensi-iltansa, mutta katsojat eivät vielä syksylläkään löytäneet teatterisaleihin vanhaan malliin. Ehkä ensi vuonna?

Loistavia elokuvia vuonna 2022 ilmestyi joka tapauksessa niin monia, että kymmenen parhaan valinta oli jälleen vaikeaa. Erityisen paljon kankaille tuli hienoja ja monipuolisia suomalaiselokuvia. Tältä listalta jäi myös pois elokuvia, jotka oli julkaistu muualla maailmassa viime vuoden puolella, mutta tulivat Suomeen levitykseen vasta tänä vuonna. Niistä Drive My Car, Red Rocket, Sankari ja Titane olivat mukana vuoden 2021 top 10 -valinnoissani.

Listan elokuvat ovat aakkosjärjestyksessä, eivät paremmuusjärjestyksessä.

Airbnb-sekaannus on Barbarianin lähtöasetelma: Tessin (Georgina Campbell) vuokraamassa kämpässä onkin joku toinen.

Barbarian

Ohjaus ja käsikirjoitus Zach Cregger.

On aina hauskaa, kun tuntematon elokuva ilmaantuu puskista ja yllättää kaikki. Sellainen oli Barbarian tänä vuonna. Aiemmin pelkkää komediaa tehneen Zach Creggerin pikkubudjetin kauhuelokuvasta tuli yllätyshitti, ansaitusti.

Tess (Georgina Campbell) saapuu keskellä yötä vuokraamaansa taloon Detroitin ränsistyneessä lähiössä, mutta siellä majaileekin jo toinen tyyppi, nuori mies Keith (Bill Skarsgård). Virheen vuoksi heille on vuokrattu sama kämppä samaan aikaan. Koska kaupungin hotellit ovat täynnä ja Keith vaikuttaa harmittomalta, päättää Tess jäädä taloon yöksi. Kauheuksia seuraa – muttei sillä tavalla, mitä alkuun odottaisi.

Barbarianin tarina on esimerkillisen taitavasti rakennettu. Se yllättää, sumuttaa, hyppii äkkiarvaamatta uusille urille, mutta pysyy silti koko ajan hallinnassa. Ohjaajanakin Cregger on taituri, oli sitten kyse paniikinomaisen jännityksen luomisesta, kuva-asetelmista tai vaikka arkkitehtuurin ja tilojen hyödyntämisestä. Elokuvalla on myös teema, joka solahtaa loogiseksi osaksi viihdyttävää kokonaisuutta.

Lue arvioni täällä.

Disney+:ssa sekä myynti- ja vuokrauspalveluissa.

Yhteiskunnan ulkopuoliset Maren (Taylor Russell) ja Lee (Timotheé Chalamet) kohtaavat tien päällä 1980-luvun Yhdysvalloissa.

Bones and All

Ohjaus Luca Guadagnino, käsikirjoitus David Kajganich, Camille DeAngelisin kirjan pohjalta.

Eletään 1980-lukua. 18-vuotias Maren (loistava Taylor Russell) on erilainen kuin muut: hän haluaa syödä ihmislihaa, ja joskus tuota halua ei pysty enää kontrolloimaan. Yksinhuoltajaisän häivyttyä Maren lähtee itsekseen matkaamaan halki Amerikan. Matkan varrella hän kohtaa muutamia muitakin kaltaisiaan ”syöjiä”, jotka tunnistavat toisensa tuoksusta ja elävät muun yhteiskunnan ulkopuolella. Nuoresta Leestä (Timotheé Chalamet) tulee Marenin vaelluskumppani ja rakastettu.

Italialaisohjaaja Luca Guadagninon ja amerikkalaiskäsikirjoittaja David Kajganichin yhteistöistä tuppaa tulemaan toinen toistaan upeampia. Sen osoittivat vuonna 2015 A Bigger Splash, vuonna 2018 kunnianhimoinen Suspiria-uusintaversio ja tänä vuonna Bones and All. Rujonkaunis road movie ja teiniromanssi, jossa sattuu olemaan myös kannibalismia ja vanhat italialaiset splatter-elokuvat mieleen tuovaa karua väkivaltaa. Tapahtuma-aika tuo siihen mukaan ajattoman, haalistuvalta unelta tai muistolta tuntuvan nostalgisen vireen.

Tero Kartastenpään arvio täällä.

Elokuvateattereissa.

Jamie Lee Curtis ja Michelle Yeoh nakkisormiuniversumissa.

Everything Everywhere All at Once

Ohjaus ja käsikirjoitus Daniel Kwan, Daniel Scheinert.

Keski-ikäinen kiinalais-amerikkalainen Evelyn Wang (Michelle Yeoh) pyörittää miehensä Waymondin (Ke Huy Quan) kanssa pesulaa. Waymond rakastaa vaimoaan, mutta haluaisi salaa avioeroa. Parikymppisellä tyttärellä Joylla (Stephanie Hsu) on kompleksinen suhde äitiinsä. Evelyn saa elämäänsä lisää stressiä verotoimistossa, kun työnsä hyvin vakavasti ottava virkailija Deirdre (Jamie Lee Curtis) löytää Evelynin täyttämistä verolapuista ongelman toisensa jälkeen. Mainiosti näyteltyä ja kirjoitettua arkikomediaa.

Mutta sitten siirrytäänkin seikkailuun, jossa panoksena on koko multiversumin kohtalo. Everything Everywhere All at Once on uskomatonta mielikuvituksen lentoa, visuaalista taituruutta ja upeita näyttelijäsuorituksia. Vedet silmissä naurattavaa huumoria, lähes Hongkong-huippufilmien tasoista toimintaa, universumin kokoista kosmista scifiä. Ja syvästi koskettavaa draamaa, jossa ihmissuhteet ovat katkeransuloisia ja tunteet repivän aitoja. Mestariteos.

Lue arvioni täällä.

Elisa Viihde Viaplayssa, myynti- ja vuokrauspalveluissa.

Billyn (Asa Butterfield), Ellen (Fatma Mohamed) ja Laminan (Ariane Labed) yhtyeen musiikkigenre on sonic catering, ruokaäänitaide.

Flux Gourmet

Ohjaus ja käsikirjoitus Peter Strickland.

Britti Peter Strickland tekee omaperäisiä elokuvia, joista esimerkiksi Berberian Sound Studiossa (2012) vajotaan hulluuteen äänitysstudiossa ja In Fabricissa (2018) mekko tappaa ihmisiä. Flux Gourmet on Stricklandin tähän saakka ehein ja paras elokuva, erinomaista sm-parisuhdedraama The Duke of Burgundyakin (2014) hurmaavampi.

Flux Gourmetin maailmassa ”ruokaäänitaide” (”sonic catering”) on niin arvostettu taiteenlaji, että sille on perustettu oma instituutti. Sinne kokoontuvat kaikkein lupaavimmat ruokaäänitaiteilijat kehittämään kykyjään, mesenaatti Jan Stevensin (Gwendoline Christie) johdolla. Tinkimättömät artistit joutuvat Janin kanssa törmäyskurssille, instituutin ulkopuolelle jääneiden hakijoiden terroristiryhmä tekee kiusaa, ruokaa käytetään soittimina ja performanssivälineinä.

Flux Gourmet on esteettisesti huumaava kokonaisuus, mutta sen alta löytyy myös pirullisen hauska ja osuva tarina tärkeilevistä taiteilijavisionääreistä, ja taiteen luomisesta ylipäätään.

Lue arvioni täällä.

Myynti- ja vuokrauspalveluissa.

Sarjamurhaajaa jäljittävää journalistia Holy Spiderissä esittävä Zar Amir Ebrahimi palkittiin roolistaan Cannesin elokuvajuhlilla.

Holy Spider

Ohjaus Ali Abbasi, käsikirjoitus Abbasi ja Afshin Kamran Bahram.

Holy Spider kertoo tosielämän sarjamurhaajasta, joka tappoi seksityöntekijöitä Iranin toiseksi suurimmassa kaupungissa Mašhadissa vuosituhannen vaihteessa. Hän ehti tappaa 16 naista ennen vangitsemistaan vuonna 2001.

Tapaus jäi tuolloin parikymppisen teheranilaisopiskelijan Ali Abbasin mieleen, etenkin ihmisten reaktiot siihen. Murhaaja tunnusti tekonsa, mutta ei nähnyt niissä mitään väärää. Hän sai tuekseen kansanjoukkoja, jotka vaativat hänen vapauttamistaan. Sittemmin Abbasi muutti Tanskaan ja kouluttautui elokuvaohjaajaksi. Nyt hän teki 20 vuoden takaisesta Mašhadin ”hämähäkkitappajasta” elokuvan – ja se on hurjaa, julmaa katsottavaa.

Erityisen kylmäävän siitä tekee yhteiskunnallinen ulottuvuus. Sarjamurhaaja on siinä koko Iranin yhteiskunta, joka ruokkii äärikonservatiivisen tappajan, Saeedin (iranilaisnäyttelijä Mehdi Bajestani, joka Abbasin mukaan ”otti suunnattoman riskin” tulla elokuvaan) ajatusmaailmaa. Nyt uusi sukupolvi osoittaa Iranissa mieltään, mutta kuten uutisista on voinut lukea, murhaaja-Saeedin kaltaisten vanhojen miesten valta on tiukassa.

Lue arvioni täällä.

Elokuvateattereissa.

Eveliinan (Stella Leppikorpi), Teuvon (Tommi Korpela) ja Tupun (Minna Haapkylä) muodostama ydinperhe natisee.

Kupla

Ohjaus Aleksi Salmenperä, käsikirjoitus Salmenperä ja Reeta Ruotsalainen.

Aleksi Salmenperä teki sen taas. Kupla ei vaikuttanut itselleni etukäteen erityisen kiinnostavalta; humoristinen perhedraama teinistä ja vanhemmista, onhan näitä nähty. Mutta niin vain se nousi vuoden parhaimpien elokuvien joukkoon. Siksi, koska Salmenperä on Suomen tämän hetken parhaita elokuvantekijöitä, jollei paras.

Äiti Tupu (Minna Haapkylä), isä Teuvo (Tommi Korpela) ja teinitytär Eveliina (Stella Leppikorpi) ovat pikkukaupungissa asuva, onnelliselta vaikuttava keskiluokkainen perhe. Isä on vähän tossukka ja uraohjus-äiti paljon kotoa pois, mutta Eveliinan silmissä kaikki vaikuttaa olevan kunnossa. Kunnes hän sattumalta näkee äitinsä suutelevan toista naista, koulukuraattori Petraa (Anna-Maija Tuokko). Eveliina menee tolaltaan ja ryhtyy manipuloimaan niin isää, äitiä kuin Petraakin, tavoitteenaan saada perheidylli entiselleen.

Kuplassa toimii kaikki. Salmenperällä on poikkeuksellinen taito havainnoida ja ymmärtää ihmisiä. Hän saa elokuviensa hahmoista läpeensä inhimillisiä, lähellä olevia ja aitoja. Salmenperä ja käsikirjoittajakumppaninsa Reeta Ruotsalainen osaavat esittää esimerkiksi Eveliinan ja tämän kaverien teiniarjen harvinaisen autenttisen oloisesti, vaivattomasti. Komedian osalta Kupla myös naurattaa aidosti ääneen.

Kotimainen elokuvavuosi 2022 on ollut täynnä upeita pääroolisuorituksia, esimerkkeinä vaikka Siiri Solalinna Pahanhautojassa, Jarkko Lahti Metsurin tarinassa ja Elsi Sloan Sydänpedossa. Mutta Kuplan Stella Leppikorpi on omissa kirjoissani niistä kaikkein paras.

Miska Rantasen arvio täällä, Leppikorven haastattelu täällä ja Salmenperän täällä.

Elokuvateattereissa.

Rory Kinnear esittää Menin maalaiskylän miehiä, Jessie Buckley taas kylässä vierailevaa naista.

Men

Ohjaus ja käsikirjoitus Alex Garland.

Men on piinaava kauhuelokuva ja häpeilemätön provokaatio. Ei jää epäselväksi, mitä elokuva haluaa sanoa – siinä se lukee jo nimessä.

Lontoolainen Harper (Jessie Buckley) on vuokrannut ison, vanhan talon pienestä Cotsonin kylästä. Hän kaipaa rauhaa ja hiljaisuutta traumaattisen kokemuksensa jälkeen: Harperin mies kuoli äskettäin pudottuaan heidän asuntonsa ikkunasta. Pian Harperin rauha rikkoutuu myös Cotsonissa, kun paikalliset miehet alkavat käyttäytyä oudosti ja ahdistavastikin. Kaikki miehet myös näyttävät kasvoiltaan aivan samalta, vuokraisännästä pappiin, poliisista pikkupoikaan.

Men on peloton elokuva. Se uskaltaa kehitellä ja kiristää tunnelmaa hieman liian hitaasti, jatkaa kohtauksiaan hieman liian pitkään, räväyttää välillä katsojan eteen jotain päättömän groteskia. Välillä se alleviivaa röyhkeästi, välillä jättää sanomatta, näyttää muttei selitä. Kaikki on ohjaaja-käsirjoittaja Alex Garlandin hallinnassa. Elokuva vaatii paljon myös näyttelijöiltä, eivätkä Buckley sekä useita eri rooleja esittävä Rory Kinnear petä. Vai ovatko ne edes eri rooleja? Miehet…

Arvioni täällä, Buckleyn ja Kinnearin haastattelu täällä.

Myynti- ja vuokrauspalveluissa.

Ralph Fiennes on The Menun mystinen julkkiskokki Julian Slowik.

The Menu

Ohjaus Mark Mylod, käsikirjoitus Seth Reiss ja Will Tracy.

Vuoden parhaiden elokuvien kymmenen kärkeen pääsi sitten kaksi elokuvaa, jotka sijoittuvat kulinarismin, pröystäilevän ruokataiteen maailmaan. Flux Gourmet ja The Menu ovat silti varsin erilaisia ja jälkimmäinen on niistä ”helpompi”, muttei yhtään vähemmän loistava.

Sekalainen joukko rikkaita tyyppejä on hankkinut illallisen yksityisellä saarella sijaitsevasta Hawthorne-eliittiravintolasta. Saarella ravintoloitsija-huippukokki Julian Slowik (Ralph Fiennes) on luvannut heille ennenkokemattoman, eksklusiivisen ruokakokemuksen. Illallisen aikana vieraat huomaavat olevansa Hawthornessa paitsi asiakkaita, myös vankeja. Ja tarjoillut ruokalajit alkavat sisältää jokaiselle henkilökohtaisia, epämukavia yllätyksiä.

Aika ilmeinen vertaus, jota ei kuitenkaan voi olla käyttämättä: The Menu on kuin pieteetillä tehty huippuluokan fine dining -ravintola-annos – tai kokonainen ruokalista – jossa joka aineosa on herkullinen. Yhtään ylimääräistä täytettä ei ole, kutkuttavia yllätyksiä sitäkin enemmän. The Menu on loistoviihdettä alusta loppuun. Se myös toimii luokkaeroille piruilevana mustana komediana paljon paremmin kuin Cannes-voittaja Triangle of Sadness.

Mikko-Pekka Heikkisen arvio täällä.

Elokuvateattereissa.

Nopen OJ:n (Daniel Kaluuya) ja Emeraldin (Keke Palmer) hevostila on taloudellisissa vaikeuksissa.

Nope

Ohjaus ja käsikirjoitus Jordan Peele.

Jordan Peelen pyrkimys on tehdä genre-elokuvia, kauhuelokuvia, jotka ovat ehdottoman viihdyttäviä – mutta joissa on myös syvempiä tasoja, teemoja ja piilomerkityksiä. Se toimi loistavasti Get Outissa (2017), kiinnostavasti mutta hieman kompastellen Usissa (2019) ja täydellisesti tämän vuoden Nopessa.

Nope sijoittuu aikuisten sisarusten, vaiteliaan OJ:n (Daniel Kaluuya) ja räväkän Emeraldin (Keke Palmer), hevosranchille Kalifornian erämaahan. Kirkkaan sinisellä taivaalla vilahtaa tuntematon lentävä esine. Taloudellisesti tiukilla oleva kaksikko päättää, että ufo-havainto pitää saada taltioitua kameralle ennen muita, täydellisenä otoksena. Mutta entä jos joku tai jokin ei halua tulla kuvatuksi? Tai ylipäätään olla katseen kohteena?

En voi kuin ihailla, kuinka hienosti Peele on sekä käsikirjoituksen että visuaalisen kokonaisuuden rakentanut. Nope on mysteeri, jossa jokaisella kohtauksella, kuvalla ja viittauksella on oma merkityksensä, sekä IMAX-kameroilla kuvattu suuri valkokangasspektaakkeli Spielbergin hengessä.

Lue arvioni täällä.

Myynti- ja vuokrauspalveluissa (toistaiseksi vain myytävänä, tulee vuokrattavaksi vuodenvaihteen jälkeen).

Eleonoora Kauhanen, Linnea Leino ja Aamu Milonoff loistavat Tytöt tytöt tytöt -elokuvan pääosatriona.

Tytöt tytöt tytöt

Ohjaus Alli Haapasalo, käsikirjoitus Ilona Ahti ja Daniela Hakulinen.

Tytöt tytöt tytöt kertoo kolmesta lukiolaistytöstä: tunteidensa vietävänä elävä Mimmi (Aamu Milonoff) ja hänen paras kaverinsa Rönkkö (Eleonoora Kauhanen) työskentelevät samassa smoothiebaarissa. Emma (Linnea Leino) elää kurinalaista elämää, sillä taitoluisteluharrastus on hänelle kaikki kaikessa. Mimmin ja Emman tiet kohtaavat ja he rakastuvat. Samalla Rönkkö yrittää löytää itseään tyydyttävää seksikokemusta siinä onnistumatta. Kolme tyttöä, kolme perjantaita – siinä kaikki.

Ilona Ahdin ja Daniela Hakulisen käsikirjoitus tuo kekseliäät elementtinsä esiin kutkuttavan vaivihkaa. Nyt se onkin äiti, joka yrittää suostutella tyttärensä lähtemään bileisiin (tytär suostuu lopulta, mutta ilmoittaa tulevansa viimeistään kymmeneltä kotiin). Juhliminen ja toistuvat yhden illan jutut eivät johdakaan ikävyyksiin. Hahmot saattavat toimia tyhmästi tai impulsiivisesti, eivätkä välty surulta tai pahalta ololta, mutta he eivät ole tarinassa jonkin ”valistavan” sanoman välineitä.

Elokuvasta puuttuu nuorisoelokuville tyypillinen ulkopuolinen ääni, setä- tai tätimäinen sormenheristelijä. Tytöt tytöt tytöt on vapaa, ja sen tuntee. Slice of life -elokuva ja tämän päivän nuorisokuvaus parhaimmillaan ja raikkaimmillaan.

Tero Kartastenpään arvio täällä, Alli Haapasalon haastattelu täällä.

Elokuvateattereissa sekä myynti- ja vuokrauspalveluissa.