Lontoolainen Maxi Jazz, 65, kuoli yhtyeen mukaan 23. joulukuuta.

Brittiläisen elektroyhtye Faithlessin laulaja Maxi Jazz, syntymänimeltään Maxwell Fraser, on kuollut. Yhtye tiedotti asiasta Instagramissaan lauantaina.

Yhtyeen mukaan Maxi Jazz kuoli 23. joulukuuta rauhallisesti nukkuessaan. Hän oli 65-vuotias.

Lontoossa syntynyt Jazz ryhtyi julkaisemaan musiikkia ensin 1984 perustamansa Soul Food Café Band -yhtyeen dj:nä. Vuonna 1995 Jazz perusti Faithlessin yhdessä tuottaja Rollo Armstrongin ja kosketinsoittaja-dj Sister Blissin (Ayalah Bentovim) kanssa.

Faithless nousi suursuosioon jo ensimmäisillä singleillään, 1995 julkaistuilla Salva Mealla ja etenkin Insomnialla, josta tuli yhtyeen suurin hitti. Debyyttialbumi Reverence ilmestyi 1996. Myöhempiä Faithlessin kuuluisia kappaleita ovat esimerkiksi God is a DJ ja We Come 1. Kaikkiaan Faithlessin levyjä on myyty miljoonia kappaleita. Maxi Jazz erosi yhtyeestä 2016.