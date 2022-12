Meemiksi noussut MM-juhlallisuuksiin ängennyt Salt Bae on tunnettu jo vuosia erikoisena tyyppinä

Pihviravintoloita omistavasta turkkilaisesta Nusret Gökçestä tuli Salt Bae, nettimeemi ja sosiaalisen median kuuluisuus, alkuvuonna 2017.

HS uutisoi aatonaattona Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan tutkivan sunnuntain 18. joulukuuta MM-finaalin jälkeisiä tapahtumia. Tuolloin julkkiskokki Salt Bae ja muita ”asiaan kuulumattomia” henkilöitä päästettiin kentälle virallisten juhlallisuuksien jälkeen.

Salt Bae jopa pääsi pitelemään MM-pokaalia käsissään ja suutelemaan sitä Argentiinan juhliessa mestaruutta. Tempaus tallentui uutiskuviin. Bae änkesi myös yhteiskuviin Argentiinan Lionel Messin kanssa.

Fifan ilmoitti ryhtyvänsä tutkimaan, miten näin on päästetty käymään. Fifan sääntöjen mukaan pokaalia saa pidellä vain ”erittäin valikoitunut” joukko ihmisiä, joihin Salt Bae ei kuulu.

Salt Bae.

Siis kuka?

Turkkilainen kokki ja ravintoloitsija on oikealta nimeltään Nusret Gökçe, mutta vuodesta 2017 hänet on tunnettu vain Salt Baena. Lempinimi – ja käytännössä koko hänen kuuluisuutensa – on seurausta videosta, jonka Gökçe julkaisi sosiaalisessa mediassa tammikuussa 2017.

Siinä hän valmistaa Nusr-Et-ravintolassaan Ottoman Steak -nimistä pihviannosta. Hän leikkelee lihan ensin sulavin liikkein ja lopuksi ripottelee päälle suolaa omaperäisellä tavalla, käsivartensa kautta.

Suolan ripottelu oli se juttu, joka teki videosta hitin ja Salt Baesta meemin. Instagramissa videota on katseltu tähän päivään mennessä hieman alle 17 miljoonaa kertaa. Vuoden-parin aikana Bae oli runsaasti esillä kaikissa medioissa, hänestä tehtiin henkilöjuttuja The New York Timesiin ja muihin isoihin lehtiin.

Erikoinen suolanripottelutapa nosti Salt Baen julkkikseksi 2017.

Vuonna 1983 syntynyt Gökçe työskenteli Turkissa aluksi teurastajana ennen ryhtymistään ravintola-alalle. Hän perusti ensimmäisen oman ravintolansa Turkkiin 2010. Gökçen Nusr-Et-nimisellä ketjulla oli ravintoloita Turkissa ja Lähi-Idässä jo ennen vuoden 2017 hittivideota, mutta sen jälkeen kun Gökçestä tuli somejulkkis ja Salt Bae, hän ryhtyi laajentamaan ketjuaan aggressiivisesti muuallekin.

Nyt Nusr-Et-ravintoloita on jo yli 20, muun muassa Manhattanilla New Yorkissa sekä Lontoossa. Ravintolat tunnetaan paitsi Salt Baesta, myös hulppeista hinnoistaan. Pihvit saattavat maksaa satoja euroja, kultapäällysteiset erikoispihvit tuhat euroa tai enemmän.

Salt Bae on somessa luonnollisesti erittäin aktiivinen. 49,8 miljoonan seuraajan Instagram-tilillään hän julkaisee kuvia eniten itsestään. Baen ulkoisia tavaramerkkejä ovat pyöreät aurinkolasit, joita hän pitää käytännössä kaikissa kuvissa aina päässään, kalliit vaatteet sekä treenattu kroppa, jota Bae myös mielellään esittelee kuvissaan paidatta.

Manhattanille 2018 avattu Nusr-Et-ravintola ei saanut ravintolakriitikoilta mairittelevia arvioita. Esimerkiksi GQ:n tuolloin julkaistussa arviossa paikan pihvejä kuvailtiin tavanomaisiksi ja tylsiksi ja cocktaileja kaameiksi. Henkilökohtaisesti ravintolassa suolaa ripotelleen Salt Baen esitys sen sijaan oli lehden mukaan hyvin viihdyttävä. Bae osaa hyödyntää meemijulkisuuttaan, kriitikko kirjoitti.

Mistä Salt Bae keksi nyt pelmahtaa kutsumatta kentälle Qatarin MM-juhlintoihin? Varmaankin hän on jalkapallofani; jalkapallotähdet kuten Messi, Cristiano Ronaldo ja David Beckham ovat myös vierailleet hänen ravintoloissaan, monien muiden rikkaiden julkkisten tavoin.

Mutta myös: suolanripottelu-hittivideosta on jo lähes kuusi vuotta, mikä on sosiaalisen median aikakaudella ikuisuus. MM-kisatempauksellaan Bae pääsi pitkästä aikaa taas otsikoihin ja puheenaiheeksi.