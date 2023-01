Markku Pölösen uusi elokuva on pätevä versio Veikko Huovisen romaanista

Markku Pölösen Hamsterit on onnistunut elokuvasovitus Veikko Huovisen 1950-luvun romaanista.

Peter Franzén (vas.) on Hamsterit-elokuvan pääosassa. Jaakko Ohtonen esittää pikkuvirkamies-Rurikia ja Vilma Kinnunen tämän vaimoa Tellua.

Draama

Hamsterit, ohjaus Markku Pölönen. 113 min. K7. ★★★★

Markku Pölösen elokuvaohjaajan profiiliin on aina kuulunut kunnioitus vanhaa kotimaista elokuvaa, kotimaista kirjallisuutta ja maaseutua, suomalaista maisemaa, kohtaan.

Niinpä ei ole ihme, että Hamsterit on jo toinen Pölösen elokuva, joka perustuu suomalaisen 1900-luvun kirjallisuuden armoitetun humoristin ja satiirikon Veikko Huovisen (1927–2009) romaaniin. Se ensimmäinen oli Koirankynnen leikkaaja vuodelta 2004.

Kummankin elokuvan pääosassa on Peter Franzén.

Peter Franzénin Hamsterin perimmäinen olemus on yksinäisyys.

Vuonna 1957 ilmestynyt Hamsterit on herttainen tarina vanhojen seikkailukirjojen maailmassa elävästä haihattelijasta, Hamsterista, joka rakastaa eritoten kirjojen kuvauksia eränkävijöiden, naparetkeilijöiden ja merimiesten tarvikevarastoista. Omia varastoja Hamsteri ei kuitenkaan voi koota, koska hän on köyhä.

Kun Hamsterin naapurihuvilan vuokraa vuodeksi veikkausvoiton saanut kaupunkilainen pikkuvirkamies Rurik (elokuvassa Jaakko Ohtonen) perheineen, Hamsteri näkee tilaisuutensa tulleen. Nyt hän voi organisoida Rurikin perheelle ihkaoikean, tavaraa ja vaatteita pursuavan talvivaraston tämän voittorahoilla. Kirjan tarina koostuu siitä, miten varasto hiljalleen syntyy ja kuinka talvesta tulee vielä Hamsterin ennustuksiakin kovempi.

Huovinen esittää Hamsterin neutraalina, jopa hiukan ääriviivattomana hahmona, joka ei ole sen koommin myönteinen kuin kielteinenkään henkilö. Pölösen ja Paula Vesalan yhdessä käsikirjoittama elokuvaversio poikkeaa kirjasta eniten juuri Hamsterin hahmon esittämisessä. Hamsterista on tullut hieman modernimpi tapaus. Hänellä on elokuvassa ammattikin: Hamsteri myy sanomalehdille pieniä tarinoita ja piirustuksia.

Peter Franzénin tulkitsemana Hamsteri on manipuloiva, hiukan omituinen ja epäilyttäväkin miekkonen, jonka perimmäinen ominaisuus on kuitenkin yksinäisyys. Hän haikailee naapurihuvilan omistajan, kauniin tehtailijanlesken perään, vaikka tietää ettei koskaan saa häntä, sekä pakenee arkea Jack Londonin ja James Oliver Curwoodin vanhojen erätarinoiden matkaan.

Hamsteri on elokuvassa hiukan pateettinen, eräänlainen surullisen hahmon ritari, jonka ainoa ystävä ennen Rurikia on kirjahyllyyn rakennetussa ”talossa” asuva lemmikki-hiiri Minni.

Rurik puolestaan on sekä kirjassa että elokuvassa samanlainen, naiivi, helposti innostuva ja helposti myös höynäytettävä miekkonen, jonka jalkoja yrittää pitää maassa järkevä vaimo Tellu (Vilma Kinnunen). Hamsteri etsii Rurikista sekä sielunkumppania varastoimisinnolleen että oikeaa ystävää.

Tampereella kuvatun elokuvan tapahtumat on kirjan tyyliin sijoitettu jonnekin 1950-luvun loppupuolen maaseudulle, aikaan, jolloin sodanjälkeinen niukkuus oli alkanut jo hieman hellittää. Pula-aikojen kaikuja on toki vielä Hamsterin hamstrausvimmassa, vaikkei niihin suoraan viitatakaan. Pientä modernisointia edustaa sekin, ettei elokuvassa hekumoida lihan, voin ja sokerin kulutuksella samalla tavalla kuin romaanissa.

Hamsterit-elokuvassa on lämpimän nostalgisia Suomi-tunnelmia.

Huovinen ei ole kovin helppo filmattava, sillä hänen teostensa omaperäistä, vahvasti ilmaisuvoimaista sanankäyttöä ei filmi tavoita kuin joissakin dialoginpätkissä.

Hamsterit on kuitenkin varsin pätevä Huovis-filmatisointi, sillä Pölönen on selvästi kotonaan näissä lämpimän nostalgisissa menneen Suomen heijastumissa ja hänellä on hyvä tuntuma sekä henkilöhahmoihin, kuvattavaan aikaan että Huovisen tarinan pohjimmaiseen sydämellisyyteen.

Hamsterit löytänee katsojansa ainakin Veikko Huovisen kirjoista ja vanhoista kotimaisista elokuvista pitävien keskuudesta, mutta nuorempien ikäpolvien mielestä sen ”vanhoista hyvistä ajoista” ammentava maailma voi näyttää paitsi vanhanaikaiselta, myös hiukan oudolta. Tai mistä sen tietää, voihan tällainen Suomi-nostalgia purra vaikeina aikoina keneen tahansa.

Tämän hetken sähkön ja hintojen kallistuminen sekä kotivaran korostaminen kun resonoi sattuman ansiosta vahvastikin Huovisen tarinaan.

Aiemmin Hamsterit-romaanista on tehty Pauli Virtasen ohjaama kolmiosainen tv-sarja vuonna 1982. Siinä pääosissa olivat Pentti Siimes ja Aapo Vilhunen.

Käsikirjoitus Markku Pölönen ja Paula Vesala, tuottajat Hanna Kauppi ja Marko Röhr, pääosissa Peter Franzén, Jaakko Ohtonen, Vilma Kinnunen, Katariina Havukainen, Satu-Tuuli Karhu.