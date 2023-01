Spiral – kauhun kierre on toimiva pieni kauhuelokuva, jossa tunnelma äityy paikoin oikeasti painostavaksi.

Kauhu

Spiral – kauhun kierre. Ohjaus Kurtis David Harder. 87 min. K16. ★★★

Spiralia on verrattu monessa arviossa Jordan Peelen Get Outiin (2017). Siinä missä Get Out käsitteli rasismia kauhun keinoin, Spiralissa yhtenä teemana on homofobia. Luultavasti Peelen moderni klassikko onkin inspiroinut Spiralin tekijöitä, mutta elokuva toimii myös omillaan.

Eletään vuotta 1995. Miespari Malik (Jeffrey Bower-Chapman) ja Aaron (Ari Cohen) sekä heidän teinityttärensä Kayla (Jennifer Laporte) muuttavat pieneen kaupunkiin asumaan. Kuten kauhuelokuvissa aina, paikkakunta vaikuttaa aluksi idylliseltä ja uudet naapurit vieraanvaraisilta, mutta sitten alkavat ikävyydet.

Malik kuulee ääniä keskellä yötä ja löytää heidän kotinsa seinästä töhrittynä seksuaalivähemmistöjä loukkaavan sanan. Myöhemmin hän kohtaa talon pihamaalla iäkkään miehen, joka puhuu sekavia heitä uhkaavasta vaarasta.

Malik ahdistuu tapahtumista, mutta Aaronin mielestä hän vain ylireagoi. Silloinkin, kun paikalliset alkavat käyttäytyä Malikin silmissä heitä kohtaan yhä oudommalla ja epämiellyttävällä tavalla.

Eli katsoja saa miettiä, ovatko Malikin näkemät pelottavat asiat todellisia vai hänen mielensä tuotoksia – tai yrittävätkö muut kenties ajaa häntä järjiltään? Kuvio on lukemattomista kauhuelokuvista ja trillereistä tuttu, joten juonellisesti Spiral ei auo uusia uria. Mutta se ei haittaa, sillä ohjaaja Harder osaa luoda oikeasti riipivää, painostavaa kauhutunnelmaa.

Colin Minihanin ja John Poliquinin käsikirjoituksessa on jonkin verran epätasaisuutta ja rosoa. Yllätyskäänteet eivät aina ole niin yllättäviä, eikä elokuva ihan osaa päättää, miten loppuisi. Enimmäkseen tarina on rakennettu kuitenkin pätevästi.

Queer-näkökulma tuo elokuvaan oman, terävän lisänsä ja ankkuroi karmeudet tosimaailmaan, viharikoksiin sekä syrjintään. Siinä mielessä Spiralin voi niputtaa Jordan Peelen lanseeraamaan ”sosiaalisten trillereiden” joukkoon. Se on toimiva kauhufilmi, joka myös – toivottavasti – herättää ajatuksia.

Käsikirjoitus Colin Minihan, John Poliquin. Tuottajat Chris Ball, Kurtis David Harder, Colin Minihan, John Poliquin. Pääosissa Jeffrey Bowyer-Chapman, Ari Cohen, Jennifer Laporte, Ty Wood, Lochlyn Munro, Chandra West.