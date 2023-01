Romanttinen italialaisdraama tekee aikahyppyjä rakastumisesta arkivaikeuksiin ja takaisin.

Draama

Rakkauden supersankari, ohjaus Paolo Genovese. 121 min. K12. ★★

Aikaa ei ole olemassakaan, ei ainakaan tasaisena janana. Näin uskoo fysiikan professori Marco. Hän on toinen päähenkilö romanttisessa italialaiselokuvassa Rakkauden supersankari, joka ei sekään allekirjoita perinteistä aikakäsitystä.

Draama hyppii yhden suhteen avainhetkestä toiseen. Marco (Alessandro Borghi) ja sarjakuvataiteilija Anna (Jasmine Trinca) tapaavat sattumalta porttikongissa, sadetta paossa. Kaksikon flirtti ei johda vielä pidemmälle.

Jaettu tulevaisuus parilla silti on. Heidät esitetään yhteisessä kodissa, yhteisillä lomamatkoilla, keskustelemassa jälkikasvun mahdollisuudesta ja reagoimassa houkutuksiin. Kuvaamalla yksittäisiä kivun ja ilon hetkiä yhteiselon varrelta elokuva esittää koko suhteen anatomian: sen alun, keskikohdan ja lopputuloksen.

Punaisena lankana toimivat Annan sarjakuvat. Tämä piirtää tarinaa omasta parisuhteestaan, mutta käsittelee kumppanuutta supersankariteeman läpi. Pitkään liittoon tarvitaan rakkauden supervoimaa, joka kestää sydänkohtaukset ja sukat seksikumppanin jalassa.

Rakkauden supersankarin ymmärtämiseen ei tarvitse erityisvoimia, sen tarinaa seuraa vaivatta aikahyppelystä huolimatta. Muotokokeiluna elokuva ei edes ole kovin uskalias: se noudattaa lopulta kronologiaa sen verran, että rakastumista seuraavat arjen koettelemukset ja arkea loppuratkaisu.

Parin dilemmat ovat tunnistettavia pitkän suhteen kompastuskiviä, siinä mielessä ajattomia. Samalla pohjalla on kysymys siitä, riittääkö rakkaus pitämään ikuisesti yhdessä. Romanttisen rakkauden vahvuutta kun mitataan usein ajassa.

Teoria ikuisesti kestävästä tunteesta horjuu pääparin arjessa, ja romantiikan ideaalin horjuessa muutkin teoriat heiluvat. Yhdellä luennoistaan itkuinen professori peruu puheitaan ajan teoriasta ja neuvoo opiskelijoita käyttämään hetkensä hyvin.

Paolo Genovese on tehnyt elokuvan oman kirjansa pohjalta. Hänen aiemmista elokuvistaan Suomessa tunnetaan ainakin The Place – jokainen haluaa jotakin (2017) sekä Salaisuuksien illallinen (2016), josta on sittemmin tehty monta uusintaversiota eri puolilla maailmaa. Molemmat sisältävät piikkejä ihmisyyden suuntaan.

Rakkauden supersankari on niitä sentimentaalisempi. Se ei esitä parisuhdetta pelkästään vaaleanpunaisena unelmana, mutta sisällyttää tarinaansa kohtalokkaita sattumia ja tunteellista jousimusiikkia, joka tuntuu läpitunkevuudessaan aggressiiviselta.

Aika käy välillä pitkäksi, sillä pliisu pääpari herättää suuria tunteita ainoastaan toisissaan.

Käsikirjoitus Paolo Genovese, Rolando Gavello ja Paolo Costella. Tuottaja Marco Belardi. Pääosissa Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Linda Caridi, Greta Scarano.