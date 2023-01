Psykedeelinen merirosvoanime saa Pirates of the Caribbean -leffasarjan näyttämään laimealta

Japanilainen merirosvoanimaatio keikahtaa sekavasta riemukkaaseen.

Japanilaisanimaatiossa on kyse laajasta hahmojen ja kertomusten kerrostumasta.

Animaatio

One Piece Film: Red, ohjaus Gorô Taniguchi. 115 min. K12. ★★★

Japanilaisanimaatio One Piece Film: Red kuulostaa paperilla sekavalta. Elegian musiikkisaarella järjestetään suurkonsertti, jonka pitäisi aloittaa uusi aika ja lopettaa kansalaisten hätä merirosvojen ja sotilaallisten merivoimien puristuksessa. Saaren alla asuu demoni, ja konsertin esiintyjä Uta kirjaimellisesti vangitsee ihmisiä nuottiviivastolle.

Itse asiassa tarinasta on ajoittain vaikea saada otetta myös valkokankaalla – varsinkin jos katsojalla ei ole aiempaa kosketusta One Piece -mytologiaan. Kyse on laajasta hahmojen ja kertomusten kerrostumasta.

Elokuva pohjaa Eiichirō Odan mangaan eli sarjakuvaan, jonka ensiesiintyminen sijoittuu vuoteen 1997. Monkey D. Luffin johtamia olkihattupiraatteja seuraava kokonaisuus sisältää sarjakuvan lisäksi tv-sarjaa, pelejä, elokuvia ja tv-spesiaaleja.

Suomessa ensi-iltansa tuoreista anime-elokuvista saivat viime vuonna muun muassa Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night sekä Dragon Ball Super: Super Hero. Molempien taustalla oli jo valmis maailma ja sen hahmoilla historia. One Piece Film: Red ei siinä mielessä ole poikkeustapaus.

Animaatiot ovat yksi japanilaisen kulttuurin vetovoimaisimpia vientituotteita 1960-luvun Astro Boysta 1980-luvulla perustetun Studio Ghiblin teoksiin. Kuten One Piece -elokuvan kohdalla, animaatioiden suosiota vauhdittavat usein päällekkäisyydet mangan ja pelien kanssa. Nintendo-peleihin pohjaavat jättihitit Pokémon ja Super Mario ovat jo saaneet taakseen myös Hollywood-rahaa ja -tähtiä.

Suurimpien japanilaisilmiöiden rinnalla One Piece saattaa näyttää kulttikamalta, mutta One Piece -sarjakuvateoksia on painettu satoja miljoonia kappaleita ja niihin pohjaavaa tv-sarjaa esitetään 80 maassa.

Myös tuoreesta elokuvasta löytyy elementtejä, jotka voisivat upota suureen yleisöön. Japanilaistähti Adon äänellä lauletut kappaleet vaihtuvat Euroviisu-kelpoisista balladeista poppunkkiin ja lisäävät tähtihahmo Utan vetovoimaa. Uta on muutenkin kiehtova yhdistelmä hyvää tarkoittavaa influensseria, omasta vallastaan humaltunutta menestyjää ja hylättyä lasta.

Laulajahahmon rinnalla nähdään merirosvoklaaneja, taistelevia nalleja ja hedelmistä saatuja superkykyjä. Musiikkisaaren tapahtumat huipentuvat psykedeeliseen karkkipyörteeseen, joka saa erikoisesta menostaan tunnetun Burning Man -musiikkifestivaalin näyttämään harmaalta virkahenkilökokoontumiselta.

Saman One Piece Film: Red tekee koko merirosvoviihteelle. Pirates of the Caribbean -leffasarja näyttää sen rinnalla hillityltä.

Käsikirjoitus Tsutomu Kuroiwa ja Brooklyn El-Omar. Tuottaja Eiichirō Oda. Pääosien äänet Kaori Nazuka, Ado, Mayumi Tanaka, Kazuki Yao.