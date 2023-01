Korealainen murhadekkari on ihanteellista elokuvaa ja kiehtovampi kuin moni Oscar-ehdokas

Kostoelokuvien taitajan Park Chan-wookin Decision to Leave muuttuu kuvaukseksi kahden kulttuurin rakkaudesta. Elokuva on tahattomasti kuin nykyajan Vertigo.

Etsivät (Park Hae-il) ja (Kim Shin-Young) tarkkailevat todisteita murhapaikalla elokuvassa Decision to Leave.

Jännitys

Decision to Leave, ohjaus Park Chan-wook. 139 min. K12. ★★★★

Säntillisen, unettomuudesta kärsivän poliisin selvitettäväksi tulee vuorelta pudonneen miehen kuolema. Etsivä kehittää pakkomielteen miehen kiinalaissyntyisestä leskestä. Tapaus pyörii mielessä parisuhdeseksinkin aikana.

Decision to Leavessa rakkaus ei tarkoita, että puoliso hokee rakastavansa. Se tarkoittaa yhdessä syötyä luksus-sushia tai tarkkaan harkittua itsemurhaa.

Dekkari on ihmissuhdekuvaus, jonka alkuperäinen koreankielinen nimi tarkoittaa päätöstä erota.

Park Chan-wookin edellisen elokuvan, mestarillisen The Handmaidenin (2016), jälkeen korealainen aalto on vyörynyt niin, ettei uraa edistääkseen välttämättä tarvitse siirtyä tekemään englanninkielisiä elokuvia.

Park ottaa Decision to Leavessa silti rohkean askeleen. Kieli on kosioleikki, kun etsivä (Park Hae-il) ja leski (Tang Wei) yrittävät lähestyä toisiaan. Esiliinoina toimivat käännösohjelma, puhelin ja Siri.

Kiinan kieli on väritetty tekstityksissä keltaisella, mikä avaa hiukan kahden kielen tasoja. Mukaan sekoittuu sivujuonteina Korean itsenäistymissota ja siihen kytkeytynyt maahanmuuttopolitiikka.

Decision to Leave on ihanteellista elokuvaa: kaikille avautuvaa, mutta joillekin avautuvampaa.

Ymmärtämättömyyden kuvaus on tuonut jo parhaan ohjaajan pystin Cannesista.

Oscareissa Decision to Leave ei ole ehdokkaana, vaikka se on paljon kiehtovampi kuin moni parhaan elokuvan titteliä tavoitteleva.

Decision to Leaven maailmassa on paljon samaa kuin Park Chan-wookin yhteistyökumppanin Bong Joon-hon tuotannossa, mutta Parasiten täydellisyyteen se ei yllä. Korealaistähtien elokuvat ovat täynnä julmuutta, luottamusta ja halua vähän rillutella.

Bong Joon-ho on sydämellisyydessään hölmömpi, mutta myös Park Chan-wook ripottelee pöhköä huumoria. Uutukaisen alun vuorellekiipeämiskohtauksen lähin kuvallinen sukulainen löytyy 1960-luvun Batman-hassuttelusarjasta.

Park on onnistunut urallaan eri lajityypeissä, mutta kostoelokuvien kauden huipentuman Old Boyn (2002) groteskius ja viekkaus ovat edelleen läsnä.

Park Chan-wook on ilmiömäinen väreissä, kompositioissa ja ajassa. Edellisessä ohjauksessa, John le Carré -televisiosovituksessa The Little Drummer Girlissa (2018), aikatasot kulkivat saumattomasti ja tyylikkäästi.

Decision to Leavessa toistellaan ”kunniallisuuden” ihannetta.

Päähahmot kuiskivat vähän runollisia muistiinpanojaan kuin rakastuneet Alain Resnais'n Hiroshima, rakastettuni -taidedraamassa.

Rikoksista tulee kudelma, jossa tapaukset risteävät ja yhdistyvät. Lähikuvilla annetaan vihjeitä, millaisilla asioilla kuolemantapauksen voisi ratkoa.

Päättelyn ja haaveilun aivotoiminta sekoittuu kuvalliseksi, hämmentäväksi kollaasiksi.

Kauniit takaa-ajot jatkuvat ylös korkeita mäkiä. Kattojen päällä herätellään korkeanpaikankammoa. Tappeluja käydään puukot tanassa.

Vaikutteet Alfred Hitchcockin Vertigosta ovat niin ilmeiset, että ohjaaja on joutunut siitä tilille. Harhakuvitelmilla pelaava lempielokuva on kuulemma tahattomasti solahtanut ilmaisuun.

Runsaat kaksi tuntia on vain liikaa tunnerakennelmalle. Nokkelien käänteiden kehittäminen alkaa vaikuttaa tekosyyltä pitkittää suhdekuvausta.

Maailma on venytettynäkin eheä. Hahmot ovat joko meri- tai vuoristoihmisiä. Paikat rauhoittavat mutta myös tappavat.

Käsikirjoittaja Park Chan-wook, Chung Seo-kyung, tuottaja Park Chan-wook, pääosissa Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun, Go Kyung-Pyo