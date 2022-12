Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät myös ruotsin kielen uusissa sanoissa.

Päättyvän vuoden aikana päivittäiseen kielenkäyttöön on tullut uusia sanoja. Sellaisia kuin joukkoirtisanoutuminen, kotivara, aluevaalit ja pöydätä.

Kotimaisten kielten keskus on julkistanut valikoiman vuoden 2022 uusista tai muuten ajankohtaisista sanoista. Keskuksen sanatietokantaan lisättiin tänä vuonna yli 4 000 uutta tai muuten ajankohtaista sanaa.

Joukossa on useita sanoja, jotka liittyvät vuoden uutistapahtumiin ja puheenaiheisiin.

Joukkoirtisanoutuminen tuli käyttöön hoitoalan työkiistoissa, kotivara on poikkeusoloja varten varastoitua vettä, elintarvikkeita ja tarvikkeita, aluevaaleissa valittiin ensi kertaa uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot, ja saamelaiskäräjiä koskevassa kiistassa keskusta pöytäsi asian eli siirsi asian käsittelyn pöydälle eli myöhemmäksi.

Merkittäviin uutistapahtumiin liittyvät myös Nato-kynä eli kuulakärkikynämalli, jollaista ulkoministeri Pekka Haavisto käytti allekirjoittaessaan Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen sekä urheilupesu. Sillä tarkoitetaan suurta urheilutapahtumaa, jolla halutaan viedä huomio järjestäjämaan ihmisoikeusrikkomuksista.

Viimemainittua käytettiin erityisesti Qatarissa järjestettyjen jalkapallon MM-kisojen yhteydessä. Urheilupesu eli sporttvätt valittiin vuoden uusien sanojen joukkoon myös Ruotsissa. Englannin kielen sanakirjoihin sportswashing ilmestyi jo vuonna 2018, jolloin jalkapallon MM-kisat järjestettiin Venäjällä.

Venäjän hyökkäyssodan tapahtumista kertovista uutisista selvisi, että evakuointikäytävä on sodassa tulitauon ajaksi avattu väylä, jota pitkin siviilit saadaan turvaan.

Venäjän joukkojen käyttämä Z-tunnus löytyy myös listalta. Kirjain viittaa todennäköisesti venäjän kielen sanontaan ”za popedu” eli ”voiton puolesta”.

Välillisesti sotaan liittyy älylämmitys, joka säätää lämmitystä paitsi sääennusteen ja tilan käyttöasteen, myös vaihtuvan sähkön hinnan mukaan.

Sodan vaikutukset näkyvät myös ruotsin kielen uudissanoissa. Energifattigdom eli energiaköyhyys tarkoittaa rajoitettua sähkön saantia ja Putinpriset eli Putin-hinta on Venäjän aloittamien sotatoimien kuluttajahinnoissa aiheuttama hinnannousu.

Haminan mursun taival päättyi surullisesti kuivalle maalle keskellä Kaakkois-Suomen hellekesää.

Suomen kielessä vuoden sanoja on syntynyt myös paikallisemmista uutistapahtumista sekä ihmisten henkilökohtaiseen elämään liittyvistä puheenaiheista.

Kaukana luonnollisesta elinympäristöstään viimeiset päivänsä viettänyt Haminan mursu oli viime kesän suurin eläinuutinen, kun taas eritekoira on palveluskoirien ammattikunnan uudempi tulokas. Eritekoira on erikoistunut poliisikoira, jota käytetään apuna väkivalta- ja seksuaalirikosten rikospaikkatutkinnassa.

Kehopositiivisuudesta puhuminen on ollut tuttua jo jonkin aikaa, kun taas karvapositiivisuus on tämän vuoden tulokas. Se on kehopositiivisuuden kaltainen termi, joka tarkoittaa sallivaa suhtautumista ihmisruumiin luonnolliseen karvoitukseen.

Kotimaisten kielten keskus on ottanut listalleen myös joitakin englannin kielestä johdettuja uudissanoja. Shrinkflaatiolla tarkoitetaan sitä, kun tuotteen hintaa nostetaan pakkauskokoa pienentämällä. Mixie on puolestaan kampaus, jossa yhdistyy pitkä takatukka eli mullet, sekä kerroksittain leikattu, pään muotoa myötäilevä pixie-kampaus.