Kyösti Variksen suunnittelemista Pori Jazzin julisteista tämä on hänelle itselleen mieluisin – osittain siksi, että hän soittaa itse jazzia klarinetilla. ”Olin jazzin lyömä jo poikasena, ja se on tuottanut minulle mielihyvää läpi elämän Myöhemmin oivalsin, että soittamisessa ja suunnittelussa on aika paljon samaa: molemmat muun muassa luontuvat tehdessä ja edellyttävät heittäytymistä.”