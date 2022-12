Suomalaiselokuvien kansainvälinen noste jatkui. Erityyliset elokuvat saivat palkintoja, huippuarvosteluja ja levitystä Yhdysvaltoja myöten.

Viime viikolla tuli vaihteeksi pettymysuutinen, kun Oscar-tarjokas Tytöt tytöt tytöt ei edennyt Oscar-kisassa shortlistille eli ei päässyt jatkamaan kilpailua parhaan ulkomaisen elokuvan ehdokkuudesta. Silti takana on suomalaiselle elokuvalle poikkeuksellinen kansainvälisen huomion vuosi.

Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt on yksi vuoden kiitetyimmistä elokuvista, ainakin mitä tulee kriitikoihin. Se on elokuvien arvostelukonsensusta mittaavan Rotten Tomatoes -sivuston listalla vuoden neljänneksi paras ensi-ilta. Lähinnä englanninkielisiin arvosteluihin perustuvassa tilastossa on huomioitu 70 elokuvasta laadittua kritiikkiä, ja ne ovat olleet 99-prosenttisesti kiittäviä.

Sundancen elokuvajuhlilla tammikuussa 2022 maailmanensi-iltansa saanut Tytöt tytöt tytöt tuli Yhdysvalloissa valkokankaille elokuussa ja Britanniassa syyskuussa. On harvinaista, että suomalainen elokuva saa elokuvateatterilevityksen Pohjois-Amerikassa.

Tänä vuonna siihen kykenivät myös Hanna Bergholmin Pahanhautoja ja Juho Kuosmasen Hytti nro 6, jonka maailmanensi-ilta oli jo Cannesin elokuvajuhlilla 2021. Siellä se voitti jaetun kakkospalkinnon, Grand Prix’n.

Yasmin Warsame (Nasra) ja Omar Abdi (Guled) elokuvassa Guled & Nasra.

Jo kesän 2021 Cannesista alkoi myös Khadar Ayderus Ahmedin ohjaaman ja kirjoittaman Guled & Nasran tie. Elokuva ei ole vielä saanut jakelua maailman suurimmalla markkinalla Yhdysvalloissa, mutta se pääsi huhtikuussa Ranskan ja Britannian valkokankaille. Tähän mennessä 24:stä Rotten Tomatoesiin kirjatusta kritiikistä 96 prosenttia on ollut kiittäviä.

The Gravedigger's Wife, kuten Somaliaan sijoittuva Guled & Nasra englanninkielisessä maailmassa tunnetaan, voitti vuoden 2021 puolella useita tärkeitä palkintoja ”Afrikan Oscareissa” eli African Movie Academy Awardseissa. Keväällä 2022 se sai parhaan ulkomaisen elokuvan ehdokkuuden kansalaisoikeusjärjestö NAACP:n palkintogaalassa Miamin elokuvajuhlilla.

Useat suomalaiselokuvat, kuten Aino Sunin Sydänpeto, Saara Saarelan Veden vartija, Anna Erikssonin W ja Aku Louhimiehen Odotus poimittiin kansainvälisille festivaaleille. Huomioarvoltaan omaa luokkaansa olivat tietyt kauhu- ja fantasiateokset.

Pahanhautojan menestystarina alkoi jo ennen maailmanensi-iltaa Sundancessa tammikuussa 2022. Ennakkomyynti oli harvinaisen laajaa.

Sundancessa Pahanhautoja ei kilpaillut, mutta palkintoja se on kerännyt pitkin vuotta. Heti Sundancen jälkeen se sai pääpalkinnon fantasiaan erikoistuneella Gerardmerin elokuvajuhlilla Ranskassa. Lokakuussa se palkittiin erikoistehosteistaan Sitgesissä, Euroopan tärkeimmillä kauhu- ja fantasiagenrejen festivaalilla.

Rotten Tomatoesin vuoden sadan parhaan elokuvan listalla Pahanhautoja on sijalla 64: yhteensä peräti 126 arvostelua, joista 92 prosenttia kehuvia. Vuoden parhaiden kauhuelokuvien listalla se on sijalla 10.

Näyttelijät Oiva Ollila, Sophia Heikkilä ja Siiri Solalinna Pahanhautoja-elokuvan lehdistötilaisuudessa Helsingissä 17. helmikuuta 2022.

Suomalaisen elokuvan monimuotoistumisesta kertoo tosiasia, että Sitgesin festivaaleilla oli yhteensä kolme suomalaiselokuvaa. Niistä kaksi, Jalmari Helanderin toimintafantasia Sisu ja Max Seeckin yhdessä Joonas Pajusen kanssa ohjaama kauhuelokuva Koputus, tulevat Suomessa levitykseen alkuvuodesta. Sisu voitti parhaan elokuvan, ohjauksen, musiikin ja miespääosan palkinnon.

Epätavalliseen menestykseen ylsi myös Taneli Mustosen ohjaama kauhuelokuva The Twin – paha kaksonen. Virossa englanninkielisenä kuvattu elokuva sijoittuu Suomeen, mutta suomalaisia näyttelijöitä siinä ei juuri ole. Pääosaa esittää australialaistaustainen Hollywood-näyttelijä Teresa Palmer.

Suomessa The Twin tuli ensi-iltaan huhtikuussa ja sai vain vähän katsojia. Yhdysvalloissa se oli suoratoistojakelussa. Varsinaisia menestysmaita olivat esimerkiksi Argentiina ja Meksiko, jossa teos levitettiinkin 700 valkokankaalle.

Rotten Tomatoes on yksi maailman suosituimmista elokuvia käsittelevistä sivustoista. Sen keskeisin palvelu on elokuvakritiikkien kokoaminen ja elokuvien arvostelukonsensuksen suodattaminen pisteytykseksi. Näin syntyy kymmenien tai satojen pääasiassa Yhdysvalloissa vaikuttavien elokuvakirjoittajien mielipiteen keskiarvo.

Harvalle suomalaiselokuvalle on laskettu Rotten Tomatoes -indeksiä. Monina vuosina ei Suomessa ole tehty yhtään elokuvaa, joka olisi levityksen myötä noussut arvioimisen väärtiksi Yhdysvalloissa.

Tämän vuoden Rotten Tomatoesin sata parasta elokuvaa -listalla on peräti neljä suomalaista elokuvaa: Tytöt tytöt tytöt, Tove, Pahanhautoja ja Hytti nro 6. Vuonna 2020 valmistunut Tove lienee poimittu vuoden 2022 listalle sen tultua Yhdysvalloissa jakeluun vasta nyt. Zaida Bergrothin ohjaaman elokuvan 40 arvostelusta 90 prosenttia on kehuvia.

Jotain tilanteen poikkeuksellisuudesta kertoo, että vuodesta 2018 alkaen on Rotten Tomatoesin vuoden parhaat -listoille päässyt Ruotsista yhteensä vain kolme elokuvaa.