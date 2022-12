Millaista on huumeiden­käyttäjän, pornon tuottajan ja salaliitto­­teoreetikon arki – Maria Veitola kysyi

Veitola.doc-sarjassa halutaan ymmärtää, ei kauhistella. Maria Veitolan työparina on Sami Kieksi.

Dokumentaristi Maria Veitola kysyy, voiko hän tulla mukaan huumekaupoille. Se ei käy, vastaa haastateltava. Kun huumeet ovat hallussa, Veitola kysyy, voiko hän katsoa vierestä niiden käyttämistä. Se käy.

Veitola.doc on neliosainen dokumenttisarja, joka nojaa Veitolan kysymyksiin. Huumeiden myyjältä hän kysyy ”paljonko sulla on sisäänostohinta”.

Jaksossa ei jututeta virkavaltaa, ei tutkijoita eikä päihdepalveluiden edustajia. Sama asetelma jatkuu läpi sarjan.

Toisessa jaksossa käsitellään OnlyFansia, sosiaalista mediaa, jonka käyttäjät voivat ansaita eroottisella ja seksuaalisella sisällöllä. Veitola jututtaa kyseisen sisällön tuottajia. Kolmannessa osassa aiheena on polyamoria ja haastateltavina monisuhteiset ihmiset. Neljännessä osassa puhutaan salaliittoteorioista niihin uskovien näkökulmasta.

Veitola.doc ei ole kiinnostunut virallisesta linjasta vaan arkikokemuksesta. Miksi joku käyttää huumeita? Miksi joku kieltäytyy koronarokotteesta?

Sarja kantaa tunnetumman käsikirjoittajansa Maria Veitolan nimeä. Veitola tunnustaa itse heti sarjan alkujuonnossa olevansa dokumentaristina aloittelija. Hänet tunnetaan paremmin viihdeohjelmista, kuten Yökylässä-sarjasta.

Veitola.doc ei tosin pinnaltaan eroa mainitusta viihdeformaatista paljoakaan: dokumentaristi tapaa haastateltavia näiden kotona, keskellä arkea.

Veitolan työparina on tv-dokumenteistaan muun muassa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saanut Sami Kieksi, joka itsekin käy toisinaan kameran edessä. Hänet tunnetaan sarjoistaan Some Deep Story ja Logged In.

Kaksikon yhteistyöstä paistavat molempien aiempien projektien hyvät puolet. Kieksi on ennenkin valottanut marginaaleja. Veitolan kanssakäyminen taas on suoraa ja luontevaa.

Tuomitseminen on pyritty minimoimaan. Pandemian olemassaolon kieltävän lääkärin Mikael Kivivuoren luona vieraillessaan Veitola vetää päähänsä liskomaskin ja näyttelee isäntänsä laatimaa salaliittosketsiä.

Veitolan hyppääminen dokumenttisarjan vetäjäksi, eräänlaiseksi julkkisutelijaksi, tuo mieleen vertauksia kotimaisiin ja ulkomaisiin sarjoihin. Kotimaiseen perinteeseen mahtuu niin Karpoa kuin Arman Pohjantähden alla -ohjelmaa. Britanniassa yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita käsittelevät sarjoissaan niin Stacey Dooley kuin Louis Theroux.

Veitola.doc-sarjassa kyseenalaistaminen on astetta kesympää kuin brittikollegoilla. Fokus asettuu yksilöihin, jotka ovat usein jo valmiiksi haavoittuvassa tilanteessa. Heidän arkeaan ja motiivejaan halutaan ymmärtää, ei osoitella kauhistellen.

Katsoja sen sijaan voi jaksosta riippuen tuntea tarvetta kauhisteluun.

Veitola.doc, MTV-katsomo ja C More. (K16)