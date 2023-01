HS haastatteli Matthew Macfadyenia, joka näyttelee uudessa Stonehouse-sarjassa skandaaleissa ryvettynyttä brittipoliitikkoa.

Lähes viisikymmentä vuotta sitten brittiläinen kansanedustaja John Stonehouse jätti vaatteensa siistiin pinoon Miami Beachille ja katosi meren aaltoihin. Hänet julistettiin kuolleeksi ja lehdet julkaisivat muistokirjoituksia ministerinäkin toimineesta poliitikosta.

Todellisuudessa Stonehouse nousi merestä ja pakeni toiselle puolelle maailmaa kuolleelta mieheltä varastetun identiteetin turvin aloittelemaan uutta elämäänsä sihteerinsä kanssa. Miksi kolmen lapsen isä ja ministeriksi asti edennyt poliitikko päätti lavastaa oman kuolemansa?

Tarua ihmeellisempään tositarinaan liittyy myös vakoiluskandaali ja rahaongelmia. Ei ihme, että Stonehousen kommelluksista on tehty kaksi dokumenttia, kolme kirjaa sekä nyt minisarja, jonka pääosassa nähdään palkittu näyttelijätähti Matthew Macfadyen (Succession, Ylpeys ja ennakkoluulo).

HS haastatteli Macfadyenia sekä sarjan ohjaaja Jon S. Bairdia Stonehouse-sarjan tekemisestä sekä siitä, millainen ihminen tosielämän John Stonehouse oikein oli.

Macfadyen on voittanut roolistaan Succession-sarjan Tom Wambsgansina kaksi Emmy-palkintoa. Macfadyen sanoo, että Stonehouse ei ollut hänelle entuudestaan tuttu hahmo, mutta hänet houkutteli projektiin ”nerokas käsikirjoitus”.

”Käsikirjoitus on oikeastaan aina se ensimmäinen happotesti, ja rakastin tämän käsikirjoituksen lukemista”, hän sanoo.

Sarjan on käsikirjoittanut John Preston, jonka käsialaa on niin ikään tositarinaan perustuva Perienglantilainen skandaali, jossa Hugh Grant esittää huippupoliitikko Jeremy Thorpea, joka ryhtyy radikaaleihin toimiin suojellakseen mainettaan.

Stonehouse oli työnväen- eli Labour-puolueen kansanedustaja, joka kampanjoi esimerkiksi apartheidia vastaan ja kannatti Bangladeshin itsenäisyyttä. Urallaan hän eteni ilmailuministeriksi sekä maan postilaitoksen johtoon. Ennen skandaaleja hänellä oli rehdin perheenisän maine. Sarjassa Stonehousen vaimoa Barbaraa esittää Macfadyenin puoliso Keeley Hawes.

Kyseessä on neljäs kerta, kun Hawes ja Macfadyen näyttelevät samassa produktiossa. He ovat aiemminkin esittäneet avioparia elokuvassa Arvoituksia arkussa (2007). ”Oli oikein ihanaa näytellä taas hänen kanssaan”, Macfadyen toteaa.

Keeley Hawes näyttelee John Stonehousin vaimoa Barbaraa. Hän on myös Matthew Macfadyenin puoliso.

Macfadyen ja Jon S. Baird kehuvat ylipäätään sarjan kuvausten ilmapiiriä vuolaasti.

”Hän [Macfadyen] on uskomattoman älykäs ja oikeasti maailman hauskin tyyppi. Hän ymmärtää niin luontevasti pienetkin nyanssit, jotka tuovat hahmoon paljon sellaista, mitä ei lue käsikirjoituksessa”, Baird sanoo ja jatkaa innostuneesti:

”Tiedän, että ihmisiä ärsyttää tällainen kehuminen, mutta tosiasia on se, että pääosan näyttelijä luo esimerkillään tunnelman kuvauspaikalle, ja Matthew’n myötä työilmapiiri oli parhain, mitä olen koskaan kokenut.”

Matthew kehuu vastavuoroisesti ohjaajaa. ”Jon on ohjaaja, jonka älykkyys ja arvostelukyky vaikuttavat koko kuvausryhmään. Se on totta, eivät kaikki ohjaajat ole sellaisia.”

Kolmeosainen sarja alkaa kohtauksesta uimarannalla, kun Stonehouse lavastaa oman kuolemansa. Mutta mikä hänet ajoi näin epätoivoiseen ratkaisuun? Ainakin syytteet vakoilusta: Tšekkoslovakialainen vakooja ja loikkari Josef Frolík nimesi Stonehousen vakoojaksi vuonna 1969.

Asia varmistui viimeistään vuonna 2010, kun paljastui, että itse Margaret Thatcher suostui aikoinaan peittelemään tietoa, kun kävi ilmi ettei Stonehousea vastaan ollut tarpeeksi todisteita oikeudessa.

Sarjassa Stonehousen vakoiluelkeet on kuvattu koomistraagisessa sävyssä. Hän joutuu kiristyksen uhriksi, mutta löytää tilanteesta myös opportunistista hyötyä.

”Kuin mielipuoli James Bond!” Macfadyen nauraa.

Kaikista keskeisin piirre roolihahmossa Macfadyenille oli Stonehousen pinnallisuus. Hän nautiskeli karismansa vaikutuksesta ja oli kuin oman elokuvansa tähti, Macfadyen kuvailee. Lopulta hänen omahyväisyytensä johti ongelmiin.

Hän teki vääriä sijoituksia, joutui rahavaikeuksiin, otti lahjuksia neuvostomaan salaiselta palvelulta ja antoi vastineeksi tietoja Britannian lentokoneinnovaatioista. Lisäksi hän aloitti suhteen parikymppisen sihteerinsä Sheila Buckleyn kanssa. Valta ja häikäilemätön kunnianhimo korruptoivat Stonehousen, joka ei lopulta kestänyt omien tekojensa seurauksia.

Valta on keskeisin teema myös Successionissa. Macfadyen sanoo, että vaikka hänen roolihahmonsa Tomina ja Stonehousena ovat täysin erilaisia, heille on yhteistä se, että he menevät äärimmäisyyksiin saadakseen haluamansa.

Menestys ei ole vaikuttanut Macfadyeniin itseensä. Kun kysyn, miten Successionin valtava suosio ja Emmy-palkinnot ovat vaikuttaneet hänen uraansa ja elämäänsä, hän vastaa napakasti ja lyhyesti: ”Ei mitenkään.”

Tyylikkäistä puvuistaankin tunnettu John Stonehouse (Matthew Macfadyen) tekee erikoisen katoamistempun Miamissa.

Kun maa alkoi poltella Stonehousen alla, hän sai äärimmäisen katoamistemppunsa idean trilleristä Shakaali (The Day of the Jackal). Ainoa, joka tiesi suunnitelmasta, oli hänen rakastajansa. Perhe todella uskoi miehen kuolleen. Hänen pakomatkansa päättyi kuitenkin lyhyeen.

Poliisi alkoi kiinnittää huomiota herraan, joka nosteli rahaa pankista eri henkilöllisyyksillä. Aluksi luultiin, että hän olisi etsintäkuulutettu Lord Lucan, jota etsittiin lastenhoitajansa murhasta. Lopulta Stonehouse pidätettiin saman vuoden joulukuussa.

Stonehouse vetosi oikeudessa mielenterveysongelmiin. Myös hänen tyttärensä Julia Stonehouse puolustaa isäänsä sanomalla, että tämä oli ”hullu, täysin sekaisin”. Tyttären mukaan isä käytti myös paljon rauhoittavia lääkkeitä kuten Quaaludeja. Nyt 71-vuotias Julia Stonehouse on tuohtunut uudesta sarjasta:

”Kutsun sitä vääristelyksi, ja tämä oli kohteliaasti ilmaistu”, hän toteaa ja lisää, että hänen 91-vuotias äitinsä joutuu ”katsomaan tätä roskaa uudelleen. Se on kammottavaa.”

John Stonehousen hurja tarina on innoittanut dokumentin tekijöitä ja kirjailijoita.

Sarjassa ei varsinaisesti oteta mustavalkoisesti kantaa siihen, mikä lopulta oli John Stonehousen mielentila äärimmäisen huijauksensa hetkellä. Toisaalta sarjassa annetaan ymmärtää, että hän sai idean mielenterveysongelmaan vetoamisesta psykiatrin haastattelussa.

Oliko hän järjiltään vai petollinen?

”Ei hän minusta ollut täysin häikäilemätön”, Madfadyen pohtii. ”Tietenkin oli äärettömän tuhoisaa sillä tavoin jättää vaimo ja lapset. Toisaalta hän oli hyvin rikkinäinen ihminen.”

Ohjaaja Jon S. Baird sanoo, että Stonehouse vaikutti ihmiseltä, jossa oli manipulatiivisia ja narsistisia piirteitä.

”Mutta toisaalta ihmisen, joka tekee jotain näin pöyristyttävää, täytyy olla jollain tavalla epävakaa. Hänessä oli nämä molemmat puolet.”

Ainakin oikeus katsoi Stonehousen syyllistyneen petokseen. Hänet tuomittiin vankeuteen seitsemäksi vuodeksi, joista hän lopulta istui kolme. Stonehouse vapautettiin hyvän käytöksen takia sekä siksi, että hän sai vankilassa kolme sydänkohtausta. Sydämen pettämiseen hän lopulta kuoli vuonna 1988. Sitä ennen hän avioitui Buckleyn kanssa, ja he saivat yhteisen lapsen.

Stonehouse, Britbox ja C More 17. tammikuuta alkaen.