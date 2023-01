Viime vuosi oli monella tapaa hieno kulttuurivuosi.

Iloitsimme siitä, miten keikka- ja festivaalielämä alkoivat elpyä koronarajoitusten poistuttua, teattereiden, konserttitalojen ja Kansallisoopperan katsomot voitiin täyttää piripintaan ja museoissakin riitti vipinää.

Onnentunteita on herättänyt myös esimerkiksi Tanssin talon valmistuminen Helsinkiin, maailmankuulun katutaiteilijan Banksyn teosten ilmestyminen Ukrainaan ja brittipoppari Harry Stylesin maailmankiertue. Iloitsemme myös uudistetusta Olympiastadionista, joka palasi konserttikäyttöön: nyt siellä järjestettiin enemmän isoja keikkoja kuin jalkapallo-otteluita.

Vuoden riemuihin kuuluu myös internetilmiöksi kasvanut sanapeli Wordle, 22-vuotiaan kapellimestari Tarmo Peltokosken menestys maailmalla sekä suomalaiselokuvien suosio kansainvälisillä festivaaleilla. Tytöt, tytöt, tytöt -elokuva palkittiin Sundancessa, ja Metsurin tarina menestyi Cannesissa. Hurraa-huuto myös Lahden hienon visuaalisten taiteiden museon Malvan avautumiselle!

HS:n kulttuuritoimitus on nostanut vuoden lopussa esiin vuoden parhaita tv-sarjoja, elokuvia, kirjoja, videopelejä ja levyjä.

Mutta miksi olla aina niin positiivinen?

Päätimme tasapuolisuuden nimissä – ja kieli poskessa – listata myös monia pettymyksiä, joita kulttuuri- ja viihdemaailma tuotti vuonna 2022.

The Rasmus sijoittui Euroviisuissa sijalle 21. Kuvassa laulaja Lauri Ylönen ja kitaristi Emppu Suhonen.

The Rasmuksen sijoitus Euroviisuissa

Lordin voiton jälkeen suomalaiset ovat janonneet epätoivoisesti – myöntäkää! – uutta menestystä Euroviisuissa. Sitä olemme viime vuosina yrittäneet hankkia muun muassa valitsemalla karkeloihin ilman karsintaa nimekkään esiintyjän, jonka on toivottu hullaannuttavan euroviisukansan. Viime vuonna kisoihin äänestettiin Suomessa ja ulkomaillakin iso nimi The Rasmus kappaleellaan Jezebel. Ja mikä oli tulos: 21. sija kaikkiaan 25:stä. Kyllä masentaa!

Batgirl-elokuvan kohtalo

Kauan ja kovasti odotettua, suuren budjetin Batgirl-elokuvaa ei sitten tullutkaan, eikä tule, koskaan. Elokuva kyllä kuvattiin, mutta elokuvatuotantoyhtiö Warner Bros päätti heinäkuussa hyllyttää sen lopullisesti. Virallista syytä hyllytykselle ei ole kerrottu, mutta yhdeksi syyksi on arveltu verotuksellista kikkailua – tai sitten elokuva oli liian huono.

HBO lopetti pohjoismaisten sarjojen tekemisen

HBO Max ilmoitti heinäkuussa lopettavansa muun muassa tanskalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja suomalaisten tuotantoja. Haloo! Ei mitään järkeä.

Ihmiset eivät ole palaneet elokuvateattereihin

Tuskin koskaan on nähty tällaista ruuhkaa elokuvateattereissa, nimittäin ohjelmiston runsautta. Elokuvia, etenkin kotimaisia, on tullut valkokankaille vuoden aikana valtavasti. Mutta ihmiset eivät vain ymmärrä käyttää tilaisuutta hyväkseen.

Elton John esiintyi jäähyväiskiertueellaan Las Vegasissa marraskuun 2022 alussa.

Elton Johnin keikat peruttiin lopullisesti

Kiitos vain tästä mukavasta päätöksestä Elton John. Monta vuotta annoit ymmärtää, että pian nähdään Suomessa, mutta lopulta päätitkin, että et jaksa matkustaa Tukholmaa pidemmälle. Pidä tunkkisi!

RH Entertainment oli yhtä pettymystä

Suomen suurimpiin tapahtumanjärjestäjiin lukeutuvan RH Entertainmentin taru päättyi konkurssiin. Uutinen ei varsinaisesti yllättänyt, sillä kaikennäköistä säätöä oli jo ennen sitä paljastunut yrityksen toiminnasta. Surullisinta oli lukuisten keikkojen peruuntuminen ennen ja jälkeen konkurssin.

Popedan taru loppuu ensi kesänä.

Popedan touhut

Tamperelainen suomirockin järkäle Popeda hämmensi syksyllä lukuisilla oudoilla keikkaperuutuksillaan, mutta vielä yllättävämpi oli ilmoitus siitä, että koko bändi laitetaan telakalle ensi kesän jälkeen. Kaikkein hämmentävintä oli se, että päätöksen takana oli yksin laulaja ja yhtyeen keulakuva Pate Mustajärvi. Kitaristi Costello Hautamäki toivoisi Popedan voivan jatkaa myös Mustajärven lähdön jälkeen.

Hartwall-areena, argh!

Ennen tätä vuotta Helsingissä oli virkeä meininki, kiitos Hartwall-areenan, jonne tunki keikkoja, urheilutapahtumia, jääshow’ta ja vaikka mitä. Nyt halli kumisee Ilmalassa tyhjyyttään ja kaikki virkeys on siirtynyt Tampereelle Nokia-areenaan.

Will Smith ei tykännyt, kun Chris Rock vitsaili hänen vaimonsa sairaudella, ja käveli siksi lavalle läimäyttämään tätä.

Will Smithin käytös

Mitäpä muuta jäi mieleen viime vuonna Yhdysvaltain elokuva-alan Oscar-gaalasta kuin näyttelijä Will Smithin vihainen läimäisy juontaja Chris Rockin kasvoihin suorassa tv-lähetyksessä? Mikä vääryys kaikille mahtaville voittajaelokuville, jotka olisivat ansainneet tuonkin huomion.

Äänikirjallisuuden palkkiot

Äänikirjallisuuden suosio jatkaa kasvuaan, mutta vieläkään ei saatu äänikirjallisuuteen sovittua systeemiä, joka toisi myös kirjailijalle kunnollisia tuloja.

Tanssin talon vaatenaulakko

Mikään ole täydellistä, ei edes Tanssin talo. Sen vaatenaulakko ruuhkautuu. Naulakon ongelma on se, että se sijaitsee kellarikerroksessa kapeiden portaiden ja kulman takana, ja ihmiset joutuvat seisomaan portailla jonottamassa naulakkoon, jota eivät edes näe. Kyllähän se nyt harmittaa!

Kapellimestari Valeri Gergijev kuuluu presidentti Putinin lähipiiriin.

Valeri Gergijev, pettymys!

30 vuotta Mikkelin musiikkijuhlien taiteellisena johtajana toiminut Pietarin Mariinski-teatterin pääjohtaja, kapellimestari Valeri Gergijev sai oikeutetusti kenkää Mikkelistä pian Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan. Gergijev on kuulunut vuosia presidentti Putinin lähipiiriin, eikä ole pyynnöistä huolimatta tuominnut hyökkäystä.

AleXa voitti American Song Contest -laulukisan.

Amerikan Euroviisut

American Song Contest lainasi muotonsa eurooppalaiselta serkultaan ja pisti vastakkain Yhdysvaltain eri alueet. Odotimme jättimäisiä hienoja bileitä, mutta poissa oli Euroviisuista tuttu karnevaalihenki. Karkeloissa kuultu musiikkikin oli keskinkertaista.

Jari Tervo jäi ilman hautajaiskutsua

Kirjailija Jari Tervo kirjoitti taiteilija Vesa-Matti Loirin elämäkerran ja luuli kuuluvansa tämän lähipiiriin, mutta kirkon ovet eivät hänelle auenneet, sillä kirjailija ei saanutkaan kutsua ystävänsä hautajaisiin.

Amber Heard poistumassa oikeudesta.

Tapaus Depp ja Heard

Näyttelijäpariskunta Johnny Deppin ja Amber Heardin käsittämättömäksi saippuadraamaksi yltynyt oikeussalidraama jatkui ja jatkui, ja jatkui. Ja onneksi myös vihdoin loppui.

Valokuvataiteen ja elokuvatutkimuksen opintouudistukset

Aalto-yliopisto lakkautti valokuvataiteen oman maisteriohjelman, vaikka sillä on ollut hyvä kansainvälinen maine ja sen laadusta ja sisällöstä on oltu laajasti ylpeitä. Valokuvataide haluttiin siirtää Aalto-yliopistossa pääaineeksi uuteen taiteen ja median maisteriohjelmaan. Helsingin yliopistossa päätettiin puolestaan lakkauttaa elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta taiteidentutkimuksen kandiohjelmassa. Vuodesta 2023 alkaen elokuva- ja televisiotutkimusta voi opiskella oppilaitoksessa pääaineena vain maisterivaiheessa.

Hotelli Tornin taidekilpailu

Uudistunut hotelli Torni Helsingissä sai mielestään loistoidean etsiä kilpailun avulla seinälleen taidetta. ”Ikonisen ja tunnistettavan” kilpailuteoksen mitoiksi määriteltiin kaikkiaan noin 11 metriä leveyttä ja noin 2,36 metriä korkeutta. Palkkioksi taiteilijalle ”pikkuteoksesta” luvattiin 5 000 euroa sekä kahden hengen yhden vuorokauden majoituslahjakortti hotelliin. Mitättömän palkintosumman kerrottiin kattavan taiteilijapalkkion sekä kaikki teoksen toteutukseen liittyvät kulut, kuten materiaalit ja matkat. Ei ihme, että Taidemaalariliitto ja taiteilijat hermostuivat.

Kanye Westin sekoilut

Maailmankuulu räppäri on herättänyt tempauksillaan ihmetystä jo useampia vuosia. Hän on muun muassa vaihtanut nimensä Yeksi, ja olemme saaneet lukea juttuja muun muassa avioerosotkuista, presidenttiehdokkuudesta ja šokeeraavista kommenteista. Juutalaisvastaiset ja rasistiset kommentit olivat kuitenkin viimeinen niitti – myös monelle yhteistyökumppanille, jotka sanoutuivat irti Westistä.

Kielletyt kirjat

Masentava uutinen viime vuodelta: ”Kirjoja kielletään Yhdysvaltojen kouluissa ja kirjastoissa yhä tiuhempaan tahtiin.” Esimerkiksi Tennesseessä kiellettiin Art Spiegelmanin holokaustista kertovan Maus-sarjakuvaromaanin käyttö kahdeksasluokkalaisten opetuksessa. Venäjällä on määrätty yli 30 teosta tuhottavaksi Moskovan kirjastoista. Hävitettäväksi määrättyjä kirjoja molemmissa maissa yhdistää seksuaalisuuden käsittely.

Venäjän kulttuurituhot Ukrainassa

Venäjä on tuhonnut satoja Ukrainan kulttuurikohteita ja tuhansia kulttuuriaarteita on ryöstetty. Ukrainan kulttuuriministeri Oleksand Tkatšenko kertoi uutistoimisto AP:lle lokakuussa, että esineitä on ryöstetty jo neljästäkymmenestä museosta ja ryöstösaalis on satojen miljoonien eurojen arvoinen.

Vesa Vierikko muuttui elokuvassa Pelle Hermanniksi.

Yhden tähden kotimaiset elokuvat

Monen sukupolven suosikkiklovni Pelle Hermanni sai oman elokuvan, mutta jäi siinä kokonaan sivuhahmoksi. Niin ikään televisiosarjasta elokuvaksi muuntautui Kummeli-veteraanien Kontio ja Parmas, jonka laiskat vitsit eivät naurattaneet. Yhtä tähteä enempää niille ei vain irtoa.