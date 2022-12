Vankilasta vapautunut koomikko Bill Cosby kertoi haastattelussa pohtivansa esiintymiskiertuetta ensi vuodelle.

Koomikko Bill Cosby, 85, ilmoitti yllättäen yhdysvaltalaisen WGH Talk -ohjelman radiohaastattelussa, että hän voisi lähteä jälleen esiintymiskiertueelle vuonna 2023.

Hän vastasi kyllä ohjelman juontaja Scott Spearsille tämän kysyessä voisiko vuosi 2023 olla Cosbyn kiertuevuosi.

”Minusta tuntuu, että voisin esiintyä ja olla se Bill Cosby, joka yleisöni tietää minun olevan”, Cosby sanoi.

Haastattelusta kertoi muun muassa Variety.

Cosby tuomittiin vankeuteen raiskauksesta vuonna 2018 ja hän oli vankilassa lähes kolme vuotta. Tuomio kumottiin vuonna 2021 aiemman syytesuojapäätöksen takia, ja hänet vapautettiin.

Joulukuun alussa uutisoitiin, että Bill Cosbya kohtaan on nostettu jälleen uusia oikeussyytteitä. Viisi naista, jotka ovat jo aiemmin syyttäneet Cosbya, haastavat nyt koomikon oikeuteen seksuaalisesta väkivallasta. Syyte nimeää myös televisioyhtiön ja tuotantoyhtiöitä osallisiksi rikoksiin. Väitetyt teot sijoittuvat 1960–1990-luvuille.

Yli 50 naista on syyttänyt Cosbya viiden vuosikymmenen aikana tapahtuneista seksuaalirikoksista. Syytteistä vain yksi eteni oikeuteen, sillä muut olivat ehtineet vanhentua.

Nyt syytteet on nostettu New Yorkin uuden osavaltiolain myötä. Kyseinen laki mahdollistaa vuoden ajaksi sen, että aikuiset seksuaalirikosten uhrit New Yorkissa voivat haastaa tekijän oikeuteen, vaikka rikos olisi aiemmin määritelty vanhentuneeksi.