Uutta lastenmusiikkia soittava Tuomon tunnelevyarkisto on erittäin tervetullut pläjäys

Pikku Kakkosesta tutun Tuomo Rannankarin podcast osoittaa, että nykylastenmusiikki taipuu folkista rockiin ja tanssipopista skahan.

Tuomo Rannankari on Pikku Kakkosen jammaileva tähtijuontaja.

Viime kesänä uhmasimme lasteni kanssa ukkosmyräkkää Joensuun Laulurinteellä satojen muiden joukossa. Pienet halusivat nähdä Nallen elävänä. Ja tietenkin myös Tuomon.

Tuomo Rannankari on Pikku Kakkosen jammaileva tähtijuontaja, jolla on usein kitara mukanaan studiossa. Hänen kynästään on syntynyt liuta uusia lastenlauluja.

Uudessa podcastissaan Rannankari esittelee muidenkin tekemiä lastenuutuuksia. Ja niitähän piisaa. Suurin osa kymmenosaisessa sarjassa soitettavista biiseistä on levytetty muutaman vuoden sisällä.

Joukossa on tunnetumpia esittäjiä, kuten Orffit ja Mimmit, mutta myös täysin marginaaliin jääneitä lastenmuusikoita. Genre elää, mutta musiikin löydettävyyttä haittaa esimerkiksi se, ettei lastenmusiikki soi radiossa juuri koskaan.

Siksi Tuomon tunnelevyarkisto on erittäin tervetullut pläjäys. Sen kattaus muistuttaa, että nykylastenmusiikki on tasokasta ja taipuu folkista rockiin ja tanssipopista skahan.

Sarjan nimen mukaisesti musiikkia lähestytään tunneteemojen kautta. Ilon ja surun lisäksi ohjelmissa käsitellään myös esimerkiksi, ”miltä tuntuu, kun rikkoo sääntöjä”. Rannankari on siitä mainio äänijuontaja, että hänen ilmeensä kuuluu, vaikka se ei näy.

Studiossa on myös joukko lapsia. Heidän kommenttinsa palauttavat aikuisenkin kuuntelijan perusasioiden äärelle.

Tuomon tunnelevyarkisto, Yle Areena.