Jenni Toivonniemen elokuvasta tekee mieli mainita monikin asia erikseen: soljuva dialogi, suvereenit näyttelijät, hieno musiikin käyttö ja maltilla annosteltu huumori.

Draama

Seurapeli ★★★★

Suomi 2020

TV1 klo 21.05 ja Yle Areena (K12)

Vanha kaveriporukka kokoontuu viettämään kesäistä mökkiviikonloppua tarkoituksenaan juhlia yhden heistä synttäreitä. Samalla paikalla juhlittiin lähes samalla ryhmällä myös kymmenen vuotta sitten. Kuulostaa siltä, että tiedossa on arjesta vapautumista, hauskanpitoa ja muistojen verestämistä – vai onko sittenkään?

Jenni Toivoniemen ohjaama ja käsikirjoittama Seurapeli on tarkka ja armotonkin kuvaus ystäväpiirin ihmissuhdepelistä.

Aiemmin Toivoniemi on ohjannut lyhytelokuvia sekä käsikirjoittanut yhdessä Kirsikka Saaren kanssa muun muassa elokuvat Korso (2014) ja Sihja – kapinaa ilmassa (2022) sekä tv-sarjan Paras vuosi ikinä (2020).

Seurapeli on hänen ensimmäinen pitkä ohjauksensa, ja heti osuu kohdilleen. Tekee mieli mainita erikseen moni asia: soljuva dialogi, suvereenit näyttelijät, hieno musiikin käyttö, jopa hyvin maltilla annosteltu huumori. Seurapeli palkittiinkin käsikirjoitus-Jussilla.

Toivoniemi on kirjoittanut draamaansa tasaväkisen ryhmän. Mökille saapuvat vastahakoinen juhlakalu Mitzi (Emmi Parviainen), täydellinen Veronika (Laura Birn), tämän ruotsalainen miesystävä, näyttelijänä menestynyt Mikael (Christian Hillborg), Veronikan pikkusisko Natali (Ida-Maria Heinonen), suuta pieksevä Härde (Eero Milonoff), Härden pikkuveli Janne (Paavo Kinnunen) sekä kirjailija Juhana (sivuosa-Jussilla palkittu Samuli Niittymäki) ja tämän varautunut puoliso Ulla (Paula Vesala).

Kaiken lisäksi mökki sijaitsee sopivasti saarella, jonne ei tulla ja josta ei voi lähteä niin vain. Sama pätee kolmenkympin ylittäneeseen kaveriporukkaan: vielä vuosien jälkeenkin menneisyys ja yhdessä koettu nuoruus pitää otteessaan.

Vaikka kukin on päässyt elämässään tukevasti aikuisuuden puolelle, taantuminen alkaa lähes välittömästi. Toivoniemi kuvaa taitavasti porukan dynamiikkaa, jossa vanhat askelmerkit löytyvät hakematta.

Nostalgian hehkussa on kuitenkin vaarana polttaa näppinsä. Vaan päähenkilöt eivät siitä piittaa. Pääasia, että Kentin Isola soi ja kaikki on taas niin kuin ennen. Fiksuina itseään pitävät henkilöt luottavat puheissaan järkeen ja jäsentelyyn mutta toiminnassaan silkkaan tunteeseen. Kaipuu johonkin on niin vahva. Mutta mihin – sitä ei kukaan oikeastaan tiedä.

Saari on lopulta kuin painekattila, jossa kiehumispiste saavutetaan väistämättä. Ja kun on viimein kotiinlähdön aika, krapula on monelle se pienin murhe.