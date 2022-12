Disney+:sta löytyy Steve Martinin ja Selena Gomezin tähdittämä murhamysteeri, jonka tekijöillä on sytyttänyt

Disney on päivittänyt onnistuneesti sekä murhamysteerit että animaatioelokuvansa.

Joskus harvoin tulee katsottua kokonainen sarja kerralla putkeen. Niin kävi, kun jäin joulunpyhinä kiinni Disney+:n Only Murders in the Buildingiin (2021–).

Sarja sijoittuu valtavaan newyorkilaiseen kerrostaloon. Sen asukkaina on kaksi vanhaa herraa, Charles ja Oliver (Steve Martin ja Martin Short), sekä nuorehko nainen, Mabel (Selena Gomez), jotka ratkaisevat murhaa ja pitävät samalla ”reaaliaikaista” truecrime-podcastia.

Luonnollisesti kaikkien kolmen omasta menneisyydestä löytyy kaikenlaista epäilyttävää.

Ensin sarja tuntui tyypilliseltä Steve Martin -hassuttelulta. Nopeasti kolmikkoon kuitenkin kiintyi, ja Charles, Oliver ja Mabel alkoivat tuntua melkein omilta naapureilta.

Myös podcast-maailman tuominen ikiaikaiseen murhamysteerigenreen on ollut tekijöiltä mainio oivallus. Yhdysvalloissa murhamysteereitä käsittelevät podcastit ovat olleet valtava ilmiö jo vuosien ajan, ja hurjimmat maallikkoetsivät yrittävät ratkoa oikeita tapauksia aivan kuten sarjassakin tehdään.

Olennainen osa toista tuotantokautta onkin kolmikon kilpailu toista murhapodcast-yrittäjää vastaan. Kumpi ratkaisee murhan ja millaiset kuulijaluvut sillä saavuttaa?

Suomalaisena murhia ratkovat podcast-julkkikset tuntuvat hurjalta ajatukselta. En ole itse täkäläisiä true crime -podcasteja juuri kuunnellut, mutta olen luullut, että ne keskittyvät lähinnä vanhojen tapausten selostamiseen, eivät ratkaisemiseen.

Juuri sarjan päätyttyä silmäni sattuivat sitten sopivasti HS:n arvioon. Arviossa ruodittiin Riku Rantalan Yle Areenassa ilmestyvää suosittua M/S Mystery -podcastia, jossa ratkotaan ruotsinlaivalla sattuneita katoamisia. Rantala selvittää sarjassa yleisövihjeiden avulla, miten laivoilla kadonneet ovat päätyneet mereen.

Ainakin joissain tapauksissa vahvimmin epäiltynä ovat laivan järjestyksenvalvojat.

Huh!

Oikeasti?

”Tämä muuttaa tutkimuksen suuntaa täysin”, kuten Charles sarjassa usein sanoo.

Only Murders in the Building, Disney+.

Claden perhe kohtaa monenlaisia yllätyksiä yrittäessään löytää tien kotiin.

Pelastetaan maailma animaatio kerrallaan

Katseltiin jouluna toinenkin Disney+-tuotos, tämä koko perheellä. Yhä myös elokuvateattereissa pyörivä Ihmeellinen maailma (2022) on värikylläinen seikkailuelokuva, joka käsittelee koko ihmiskunnan tuoreemman historian.

Siinä kuuluisan löytöretkeilijän jälkeläiset päätyvät omasta ihmeellisestä kylästään vielä paljon ihmeellisempään maailmaan, jossa mikään ei näytä samalta kuin... no, siinä vähemmän ihmeellisessä paikassa.

Elokuva viittailee visuaalisesti monenlaisiin menneisiin kulttuurituotteisiin, kuten Tähtien sota, Ankronikka, ja Olipa kerran ihminen. Samaan aikaan se edustaa Disney-animaatioiden ilahduttavaa nykysuuntausta, joka ei kaihda suuriakaan aiheita. Red (2022) kuvasi naiseksi kasvamista ja kuukautisten alkamista teini-ikäisen näkökulmasta. Ihmeellinen maailma puolestaan puhuu energiasta, luonnonvarojen riittävyydestä ja ihmiskunnan vaikutuksesta koko maailman ekosysteemiin.

Lopulta sekä löytöretkeilijä-ukin että maanviljelijä-isän ponnistelut vaikuttavat johtavan samaan lopputulokseen: tuhoon.

Kuulostaako synkältä?

Ei hätää. Ihmeellinen maailma on aika riemukas elokuva. Vauhtia riittää, ja uskomattominta on, että sekä kiiturikaahailut että ihmiskunnan suurimmat teemat saadaan sovitettua sujuvasti samaan tarinaan.

Ja se tärkein juonenkäänne, se on oikeasti mahtava!

Pakko myöntää, että saatoin olla perheen innostunein. 10-vuotias poika tarttui kännykkään ennen puoliväliä ja teini-ikäisen tyttären huomio herpaantui vähän sen jälkeen.

Lopussa molemmat palasivat tv-ruudun ääreen.

Ihmeellinen maailma, Disney+