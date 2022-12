Theophilus Londoniin ei ole saatu yhteyttä lokakuun jälkeen.

Rap-artisti Theophilus London on ilmoitettu kadonneeksi Los Angelesissa. Perhe ei ole tavoittanut häntä kuukausiin, ja siksi perhe pyytää nyt yleisön apua Londonin löytämisessä.

Katoamisilmoituksen mukaan 35-vuotias London on ollut tekstiviestitse yhteyksissä toiseen henkilöön 15. lokakuuta, Los Angelesin poliisilaitoksen tiedottaja kertoo The Los Angeles Timesille. Samana päivänä London on lähtenyt kotoaan. Myöhemmin hänet on nähty Los Angelesissa asunnottomien alueella.

Trinidadissa syntynyt mutta New Yorkissa kasvanut London on julkaissut useita levyjä vuodesta 2011 lähtien ja kasvattanut mainetta hiljalleen. Kanye West esiintyi vuonna 2014 Londonin kappaleessa Can’t Stop, ja seuraavana vuonna London oli yhdessä Paul McCartneyn kanssa mukana Westin hitillä All Day. Kappale oli ehdolla vuoden rap-kappaleen ja parhaan rap-esityksen Grammyyn.

Alun perin futuristisille syntikkasaundeille kokonaissointiaan rakentaneen Londonin vahvimpana levynä on pidetty tähän asti vuoden 2020 levyä Bebey. Sillä artisti esitteli paljon varsinkin laulajantaitojaan. Levyllä on mukana Wu-Tang Clanin ja Tame Impalan jäseniä.

Lisäksi London on esiintynyt esimerkiksi Ariel Pinkin ja Azelia Banksin kappaleilla.

Theophilus London on ollut aiemmin aktiivinen Instagramissa, mutta heinäkuun jälkeen hän ei ole julkaissut siellä mitään.

Londonin levy-yhtiö Secretly julkaisi keskiviikkona tiedotteen tämän perheen puolesta.

”Theo, isäsi rakastaa sinua. Kaipaamme sinua. Kaikki ystäväsi ja sukulaisesi etsivät sinua. Lähetä meille itsestäsi jokin signaali, missä tahansa oletkin. Oli kyse mistä tahansa, tulemme hakemaan sinua poika”, räppärin isä Lary Moses London kirjoitti tiedotteessa.