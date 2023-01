Aino Louhen toinen sarjakuvaromaani Tähtienvälinen avaruus oli ehdolla Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon saajaksi.

Aino Louhi on lastenkirjailija, kuvittaja Kristiina Louhen tytär, ja itse hän on kuvittanut muun muassa Eppu Nuotion lastenkirjoja.

Sarjakuva

Aino Louhi: Tähtienvälinen avaruus. Suuri Kurpitsa. 165 s.

Kuvataiteilija Aino Louhen (s. 1981) sarjakuva on maalausten sarjaa, kuin tarinallinen taidenäyttely – Tähtienvälinen avaruus -teoksen kuvia olikin syys-lokakuussa esillä Galleria Kuvituksessa. Munatemperalla maalatut kuvat muodostavat yhtä lailla aikuisten kuvakirjan kuin sarjakuvan, niin vahvasti ne painottuvat kuviin taideteoksina.

Poikkeuksellisen taitavasti rakentuva teos oli myös ehdolla Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon saajaksi. Tunnelma on samalla tavoin viipyilevä kuin Louhen ensimmäisessä sarjakuvaromaanissa Mielikuvitustyttö (Suuri Kurpitsa, 2019).

Tähtienvälinen avaruus on kuitenkin edeltäjäänsä tummasävyisempi jo lukuja jakavien yötaivaiden kautta – mutta myös surullisempi, kaihoisampi. Mielikuvitustytössä seurattiin tytön kasvutarinaa, ja nyt on vuorossa nuoren naisen kasvu omaksi itsekseen maailmassa, jossa me on yhtäkkiä minä.

Alussa on hänen lempitarinansa: tarina kohtaamisesta ja rakkaudesta. Suhde kuitenkin kestää vain prologin verran, ja nainen jää keräilemään sirpaleitaan. Koittaa vapaus, hän saa tehdä mitä vain, lähteä mihin suuntaan tahansa – ”Mutta suuntia ei ole”. Hän leijuu tähtienvälisessä avaruudessa.

Louhi on kertonut, että Tähtienvälisen avaruuden tarinassa on omaelämäkerrallisia piirteitä, etenkin teoksessa eroa seuraavan Japanin-matkan osalta. Nainen matkustaa Japaniin, käy läpi tunteiden myllerryksen ja löytää rauhan, uuden tavan suhtautua itseensä.

Tarina on ehkä moneen kertaan kerrottu, mutta Tähtienvälinen avaruus välttää kliseen maun tyynesti. Erityisesti luku Kylpy, jossa nainen menee kylpylään, tuo Louhen Japanin lähelle, kouriintuntuvan arkiseksi ja keholliseksi.

Louhen viivankäyttö on rauhallista ja lempeää, intiimiä. Munatemperalla maalaaminen on hidasta; maali sekoitetaan väripigmentistä sekä munankeltuaisesta ja vedestä tehdystä nesteestä. Samaa tekniikkaa käytetään muun muassa ikonimaalauksessa. Tekniikan hitaus resonoi Tähtienvälisen avaruuden kuvakielen kanssa, mutta myös sivujen alareunaan sijoitetut lyhyet, säkeen-, paikoin mietelauseenomaiset virkkeet heijastuvat maalin pinnassa.

Teos vaatii lukijalta hitautta, pysähtymistä, ja tilaa saadessaan se lämmittää pehmeillä väreillä ja munatemperan orgaanisella maalauspinnalla. Naishahmon luontevat liikkeet ja hienovaraisen ilmeikkäät kasvot tekevät hänestä tutun: ystävän, tai lukijan itsensä. Viimeistään Tähtienvälinen avaruus varmistaa Aino Louhen paikan suomalaisen nykysarjakuvan kärjessä.