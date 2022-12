Ohjaajan mukaan huippukalliin elokuvan täytyy kerätä vielä toinen miljardi, jotta se pääsee omilleen.

Joulukuun puolivälissä ensi-iltansa saanut tieteiselokuva Avatar: The Way of Water on kerännyt lipunmyyntituloja jo miljardin dollarin eli noin 940 miljoonan euron verran, kertoo BBC.

James Cameronin ohjaama elokuva on vasta kolmas tämän vuoden uutuuselokuva, joka on yltänyt yhtä suureen kaupalliseen suosioon elokuvateattereissa. Kaksi muuta ovat olleet Top Gun: Maverick ja Jurassic World: Dominion.

Avatar: The Way of Water on jatko-osa Avatar-elokuvalle, joka valmistui vuonna 2009. Ykkösosa on edelleen kaikkien aikojen suurimmat lipputulot kerännyt elokuva, sillä sen myynti oli lähes kolme miljardia dollaria.

Ohjaaja Cameron on kertonut, että uuden Avatar-elokuvan lipunmyynnin täytyy nousta kahteen miljardiin ennen kuin se alkaa tuottaa voittoa tekijöilleen.

Elokuva-alalla epäillään, että Avatar: The Way of Water rikkoisi avausosan ennätyksen, sillä elokuvissa käynti on kärsinyt yhä pandemia-ajan vaikutuksista. Suomessa elokuva oli ensi-iltaviikonloppunaan katsotuin.

Kriitikot ovat ottaneet uuden Avatar-elokuvan vastaan vaihtelevasti. Elokuva on saanut maailmalla ylistäviä arvioita mutta myös murskakritiikkiä. HS:n kolmen tähden arviossa elokuvaa kehuttiin teknisesti loisteliaaksi, mutta moitittiin yllätyksettömästä käsikirjoituksesta ja pökkelömäisestä dialogista.