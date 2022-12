Kunnianhimoista ja hyvin tehtyä elokuvaa vaivaa ristiriitaisuus.

Draama

Harhailua Tukholmassa ★★

Psykos i Stockholm, Ruotsi 2020

Fem su 1.1. klo 21.45 ja Yle Areena (K12)

Vuonna 1994 Maria Bäck lähti äitinsä kanssa Göteborgista Tukholmaan juhlimaan 14-vuotispäiväänsä. Jo pitkään mielenterveysongelmista kärsinyt äiti joutui matkalla psykoosiin.

Matkan pohjalta Bäck on rakentanut esikoiselokuvansa Harhailua Tukholmassa. Nimettömiksi jätettyjä äitiä ja tytärtä näyttelevät Josefin Neldén ja Josefine Stofkoper. Silmiinpistävän nimettömyyden lienee tarkoitus saada henkilöhahmot tuntumaan yleispäteviltä.

Toisaalta elokuvan henkilökohtaisuutta korostaa, että alussa ääniraidalla Bäck ja hänen äitinsä puhuvat tapahtumista omilla äänillään nykyajassa.

Ristiriitaisuus vaivaa kunnianhimoista ja hyvin tehtyä elokuvaa muutenkin.

Jo junassa äiti alkaa oireilla. Tukholmassa hän sekoilee psykoosin kourissa kuin känninen teini. Teinitytär puolestaan pysyy järkevänä.

Näkökulma on tyttären, mutta Bäck ei oikein onnistu tuomaan esiin nuoren ihmisen kokemusta. Ehkä ohjaaja-käsikirjoittaja on tullut tehneeksi omakuvastaan liiankin järkevän, vaikka maltti välillä loppuukin. Se voi toki olla tottakin, mutta Harhailua Tukholmassa on fiktio, draama.

Vaikkei Bäck paisuttele äidin kummallista käytöstä, se vie väkisin huomiota tyttäreltä, jonka näkökulmasta tapahtumia katsotaan.

On toki hienoa, että mielenterveysongelmia kuvataan realistisesti, ilman paniikkia ja syyllisyyttä. Kuten Bäck on todennut, niihin liittyy turhan paljon tabuja ja häpeää.

Mutta samalla elokuvasta on unohtunut dramaattinen ydin, ja se harhailee Tukholmassa asiaansa kiteyttämättä.