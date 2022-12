”Jo ennakkotietojen perusteella uskallan luvata: Näillä keikoilla tulen kuulemaan jotakin, mitä en ole aiemmin kuullut”, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Uuden vuoden alkaessa Jazzkeittiössä on ollut tapana ennustaa tulevan vuoden onnenhetkiä.

Siis keikkoja, joista tiedän etukäteen, että tulen hämmästymään, innostumaan, liikuttumaan ja huvittumaan. Kuulemaan jotakin, mitä en ole aiemmin kuullut.

Tällä hetkellä ei vain tahdo rohkeus riittää ennustamiseen. Vuosi sitten kuvittelin, että pandemiakauheus jää taakse ja edessä ovat hyvät ajat. Miten väärässä olinkaan.

Hyviä aikoja ei tullut. Tuli Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Jotain toiveikasta ja lohdullista oli kuitenkin vireillä. Karanteenien kätköissä oli syntynyt uutta hienoa musiikkia, josta nautittiin pitkän hiljaisuuden jälkeen. Elävä soitto soi Helsingissä voimallisempana kuin koskaan.

Tällä hetkellä keikkajärjestäjät buukkaavat vuoden 2023 keikkoja. Tiedot alkavan vuoden keikoista eivät vielä ole julkisia, mutta joitakin ennakkotietoja sain ongittua. Jo niiden perusteella uskallan ennustaa: Näillä keikoilla koen hippusen onnea.

Teemu Kekkonen julkistaa uuden levynsä tammikuussa.

1. Tammikuu: Teemu Kekkonen Tenho Restobarissa

Amsterdamissa asuva pianisti Teemu Kekkonen julkaisi viime syksynä debyyttialbuminsa Here/There, jonka alakuloisuus resonoi vahvasti viime syksyn fiiliksiin. Siksi odotan paljon hänen uudelta levyltään, jonka julkaisukeikka on Tenhossa jo vajaan kuukauden päästä.

Kekkosen triossa soittavat OK:KO:sta ja Linda Fredrikssonin Juniperista tuttu basisti Mikael Saastamoinen sekä niin ikään Amsterdamissa opiskellut rumpali Roope Kantonen. Kantonen on muuten Helsinkiin paluunsa jälkeen pannut Helsingin elävän musiikin skenen aivan uuteen uskoon pyörittämällä mainioita jameja tiistaisin Sörkan Ruusussa ja keskiviikkoisin Oivassa.

Su 22.1. klo 19 Tenhon Sunjazz (Helsinginkatu 15). Vapaa pääsy.

Aili Ikonen julkaisee neljännen sooloalbuminsa.

2. Helmikuu: Aili Ikonen G-Livelabissa

Minä pusken läpi tämän harmaan sumun kuin yksinäinen laiva merellä. Vaikka tiedän muitakin on täällä, en vain niitä nää.

Laulaja Aili Ikonen on paitsi loistava laulaja myös erinomainen lauluntekijä. Ikosen Läpi harmaan sumun oli minun korona-aikojeni voimabiisi. Se löytyi syyskuussa 2020 julkaistulta Suru ei oo suora viiva -albumilta. Nyt odotan kiihkeästi Ikosen neljännen soololevyn julkistusta helmikuussa. Levyllä soittaa myös Ikosen luottoyhtye jo kymmenen vuoden ajalta.

La 11.2. klo 20 G Livelab (Yrjönkatu 3). Liput 33 euroa.

Basisti Antti Lötjönen ja laulaja Sanni Orasmaa improvisoivat huhtikuussa jaZZanti-konserttisarjassa.

3. Huhtikuu: Orasmaa ja Lötjönen Hakasalmen huvilassa

Kaikki, mihin kontrabasisti Antti Lötjönen koskee, muuttuu svengiksi.

Huhtikuussa hänen kanssaan jaZZanti-konserttisarjassa Hakasalmen huvilan lavalle astuu laulaja Sanni Orasmaa, jonka ansioluettelo on pitkä kuin uudenvuoden aaton ostoslista. Hän on muun muassa toiminut pedagogina New Yorkissa, Tampereella, Münchenissa ja valmentanut esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin näyttelijöitä. Korkea aika päästä kuulemaan tätä äänieksperttiä livenä!

Ma 24.4. klo 19 jaZZanti, Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13 B). Liput 20/15/12 euroa.

Rumpalilegenda Billy Cobham tulee huhtikuussa April Jazziin.

4. Huhtikuu: Billy Cobham Tapiolassa

Espoon perinteisellä April Jazzilla on tapana hemmotella yleisöään jazzmaailman suuruuksilla – ja niin myös vuonna 2023. Festari tuo Suomeen fuusiojazzin legendan, rumpali Billy Cobhamin, joka on ollut mukana kehittämässä fuusiomusiikkia muun muassa trumpetisti Miles Davisin ja kitaristi John McLaughlinin perustaman Mahavishnu Orchestran albumeilla.

Konsertissa pääsee kelaamaan oman elämänsä jazzmuistoja, sillä luvassa on Cobhamin uran tunnetuimpia kappaleita.

Ja muuten: kun Cobham kävi edellisen kerran April Jazzissa vuonna 2005, elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki ikuisti hänen esiintymisensä Espoo Big Bandin solistina vuoden 2008 elokuvaan Sonic Mirror.

La 29.4. klo 18 Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo). Liput alkaen 45 euroa. April Jazz 25.–29.4.

Rumpali ja orkesterinjohtaja Louis Cole saapuu Helsinkiin toukokuussa.

5. Toukokuu: Louis Cole Kulttuuritehdas Korjaamolla

Kesällä 2019 ällistyin Pori Jazzin Lokkilavalla nähdessäni hyppivien teinien lauman fanittamassa Lokkilavalla yhdysvaltalaisen rumpalin Louis Colen big bandin keikkaa. Colen luuranko-orkesteri soitti festarin erikoisinta musiikkia. Sille veti vertoja vain Colen vuoden 2018 vierailu elektroyhtye Knowerin kanssa.

Fanit ovat todennäköisesti löytäneet Colen Youtubesta, jossa hänen musiikkivideonsa ovat keränneet miljoonia katselukertoja.

Pe 26.5. klo 20 Kulttuuritehdas Korjaamolla (Töölönkatu 51 B). Liput 31.50/36 euroa.

Linda Fredriksson esiintyy Odysseus-festarilla heinäkuussa.

6. Heinäkuu: Linda Fredriksson Lonnan saarella

Haaveilen heinäkuusta, jolloin Lonnan saarella Helsingin edustalla paistaa aurinko, laineet liplattavat ja kaupungin kohina häipyy saksofonin hiljaisen soiton taakse.

Kun saksofonisti Linda Fredrikssonin ensimmäinen sooloalbumi Juniper valmistui vuonna 2021, se räjäytti kaikki pankit. Vinyylialbumi oli ilmestyessään vähän aikaa jopa Suomen albumien myyntilistan kärjessä ja se nappasi myös Jazz-Emman ja Teosto-palkinnon.

Nyt Juniper jatkaa elämäänsä. Puolen vuoden päästä Odysseus-festivaalilla se on epäilemättä muuttunut joksikin, jota en osaa vielä aavistaa.

We Jazzin Odysseus Lonnan saarella 21.–23.7. Tiedot tarkentuvat.

Yona konsertoi Flowssa elokuussa.

7. Elokuu: Yona Suvilahdessa

Tuskin koskaan olen kuullut Sinfoniaorkesteria käytetyn niin tyylikkäästi pop-musiikissa kuin Yonan eli Johanna Rasmuksen levyllä Uni johon herään (2021).

Missasin julkaisukonsertin Helsingin Musiikkitalossa viime marraskuussa – konsertti oli loppuun myyty ja palkittiin jopa Vuoden tapahtuma -tunnustuksella.

Uusi tilaisuus koittaa elokuussa Flow-festarilla.

Yksi Yonan vaikuttavista biiseistä on nimeltään En saa rauhaa. Toivon hartaasti, että sitä kappaletta kuunnellessani elokuussa Ukrainaan on saatu rauha.

Flow Helsingin Suvilahdessa 11.-13.8. Tiedot tarkentuvat.

Tykkää Jazzkeittiöstä Facebookissa.

Lue kaikki blogipostaukset täältä.