Milanon Arcimboldi-teatteri peruu Rasputin – Dance Drama -balettiesityksen teatteriin kohdistuneen laajan negatiivisen sähköpostikampanjan ja nettikeskustelun vuoksi.

Italialainen teatteri on perunut esityksen, johon maailmankuulun balettitanssijan Sergei Poluninin oli määrä osallistua, kertoo uutistoimisto Reuters.

Poluninilla on kolme Venäjän presidentti Vladimir Putinin tatuointia rinnassaan ja olkapäissään.

Poluninin oli määrä esiintyä Milanon Arcimboldi-teatterin Rasputin – Dance Drama -baletissa, mutta esitys peruttiin siihen kohdistuneen painostavan nettikeskustelun vuoksi, teatteri kertoo tiedotteessaan.

Teatterin mukaan peruutus oli ”poliittisen ja moraalisen vastuun” teko. Tiedotteen mukaan teatteriin oli kohdistunut sähköpostikampanja, ja heille oli lähetetty lukuisia esitystä vastustavia viestejä sosiaalisessa mediassa.

Venäläinen balettitanssija Sergei Polunin on aikaisemmin toiminut esimerkiksi Lontoon kuninkaallisen baletin pääesiintyjänä.

Huippuluokan balettitanssija Polunin on syntynyt ja kasvanut Ukrainassa, mutta hänellä on myös Venäjän ja Serbian kansalaisuudet. Venäjän kansalaisuuden Polunin sai vuonna 2018.

Myös näyttelijänä ja mallina toimiva tanssija on itse sanonut olevansa venäläinen. The Guardianin haastattelun mukaan Polunin on kertonut ihannoineensa Putinia lapsesta saakka.

Tämän vuoden syyskuussa Polunin esitti sotilaspuku yllään tanssin kaatuneiden venäläisten sotilaiden muistoksi kiertueellaan Uzbekistanissa. Hän sai moitteita Uzbekistanin viranomaisilta, joiden mukaan tanssija oli poikennut sovitusta ohjelmasta.

Vuonna 2019 Polunin pudotettiin Pariisin oopperan baletin Joutsenlampi-produktiosta hänen sosiaalisessa mediassa esittämiensä homofobisten ja lihaviin ihmisiin kohdistuvien ilkeiden kommenttien vuoksi. Poluninin oli määrä esiintyä produktion päämiestanssijan roolissa.

Polunin on balettitanssijana hyvin menestynyt. Aikaisemmin hän on toiminut esimerkiksi Lontoon kuninkaallisen baletin pääesiintyjänä.

Vuonna 2015 Polunin esiintyi irlantilaismuusikko Hozierin suureksi hitiksi nousseen Take Me to Church -kappaleen musiikkivideolla. Yhdysvaltalaisen David LaChapellen ohjaama video on kerännyt Youtubessa yli 29 miljoonaa katselukertaa ja sen on ohjannut

Italian Arcimboldi-teatteri kertoo tiedotteessaan, että peruutuspäätös on tehty yhteisymmärryksessä balettitanssijan yrityksen kanssa.

Teatteri myös kertoi vastustavansa jyrkästi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja huomautti, että heidän lavoillaan on esitetty myös venäläisen toisinajattelijaryhmä Pussy Riotin ja ukrainalaisten taiteilijoiden esityksiä.

Venäläisten taiteilijoiden esitykset ja venäläiset taideteokset ovat nousseet kiistanalaisiksi lännessä Venäjän aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Milanossa La Scala -oopperatalo syrjäytti venäläisen kapellimestarin Valeri Gergijevin sen jälkeen, koska tämä ei tuominnut hyökkäystä. Sen sijaan hän pysyi päätöksessään avata kausi 2022–2023 venäläisteoksella Boris Godunov.