I'm So Excited -hitillä laulanut Anita Pointer on kuollut

Anita Pointer kuului The Pointer Sisters -yhtyeeseen, joka muistetaan kappaleesta I’m So Excited.

The Pointer Sisters -yhtyeestä tunnettu yhdysvaltalainen laulaja Anita Pointer on kuollut. Tiedottajan mukaan Pointer sairasti syöpää. Hän kuoli kotonaan Beverly Hillsissä läheistensä ympäröimänä.

Pointer syntyi 23. tammikuuta 1948 Kaliforniassa ja oli kuollessaan 74-vuotias.

Asiasta kirjoittaa esimerkiksi The Guardian.

Pointerin siskosten muodostama yhtye tunnetaan 1970–1980-lukujen hiteistään I’m So Excited, Jump (For My Love) ja Fire.

Anita oli toiseksi vanhin neljästä sisaruksesta. Hän muodosti trion Bonnie ja June Pointerin kanssa. Myöhemmin mukaan liittyi myös Ruth Pointer, joka on nyt yhtyeen jäsenistä ainoana elossa. Myös Anita Pointerin tytär Jada kuoli vuonna 2003.

The Pointer Sisters Grammy-palkintonsa kanssa vuonna 1976: June, Ruth, Bonnie ja Anita Pointer.

”Vaikka olemme erittäin surullisia Anitan menetyksen johdosta, meitä lohduttaa tieto, että hän on nyt tyttärensä ja sisarustensa Junen ja Bonnien kanssa rauhassa. Hän oli aina se, joka piti meitä kaikkia läheisinä ja yhdessä. Hänen rakkautensa elää meissä jokaisessa”, perheen julkaisemassa lausunnossa sanotaan.

Pointerin sisarukset kasvoivat laulajiksi heidän saarnaaja-isänsä kirkossa Oaklandissa, Kaliforniassa.

Heidän ensimmäinen albuminsa The Pointer Sisters julkaistiin vuonna 1973. Läpimurtohitti oli single Yes We Can Can.

Sisarusten suurin hitti I’m So Excited julkaistiin vuonna 1982. Muita suosittuja kappaleita yhtyeeltä olivat esimerkiksi He’s So Shy (1980), Slow Hand (1981), Neutron Dance, Automatic ja Jump (1983).

The Pointer Sisters on jatkanut esiintymisiä. Kookonpanon muodostaa nyt Ruth Pointer tyttärensä Issan ja lapsenlapsensa Sadakon kanssa.