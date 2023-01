Tänä vuonna on luvassa uutta musiikkia muun muassa Ville Valolta, Vesalalta ja Iggy Popilta. Keikalle suomalaiset saavat ainakin Robbie Williamsin.

Tänä vuonna ilmestyy paljon uutta musiikkia suosituilta artisteilta. Tähän juttuun on koottu tänä keväänä ilmestyviä albumeja sekä kevään ja kesän keikkoja.

Kotimaiset ja ulkomaiset albumit oletetun ilmestymispäivän mukaan:

Iggy Pop: Every Loser. Atlantic Records, Gold Tooth Records. 6. tammikuuta.

Punkin kummisedän uusin albumi julkaistaan uudelta levy-yhtiöltä, jonka on perustanut Grammy-palkittu tuottaja Andrew Watt. Supertuottajaksi kutsuttu Watt on tehnyt musiikkia esimerkiksi Miley Cyrusin, Morrisseyn ja Elton Johnin kanssa.

Ville Valo: Neon Noir. Heartagram Records. 13. tammikuuta.

Ville Valo julkaisee ensimmäisen sooloalbuminsa. Neon Noir on Valon käsialaa lähes alusta loppuun. Hän on sanoittanut, soittanut, laulanut, tuottanut ja äänittänyt albumin, joka julkaistaan Valon oman levy-yhtiön kautta. Levyn miksaa brittiläinen Tim Palmer, joka on työskennellyt aiemmin muun muassa U2:n, Robert Plantin ja The Curen kanssa.

Ryuichi Sakamoto on elektronisen musiikin pioneereja.

Ryuichi Sakamoto: 12. Milan Records. 17. tammikuuta.

Japanilaisen säveltäjän Ryuichi Sakamoton uusi albumi on äänipäiväkirja, jota Sakamoto on pitänyt kahden ja puolen vuoden ajan sairastaessaan syöpää. Pitkälle edennyt syöpä on levinnyt kurkusta keuhkoihin.

Ladytron: Time’s Arrow. Cooking Vinyl. 20. tammikuuta.

Brittiläinen elektropopyhtye Ladytron julkaisee seitsemännen albuminsa Time’s arrow. Bändi on uudessa nosteessa, kun uudet sukupolvet ovat löytäneet Tiktokissa 20 vuotta vanhan, 2000-luvun alun äänimaisemaa määrittäneen indie-pop-hitin Seventeen.

Ellie Goulding: Higher Than Heaven. Polydor Records. 3. helmikuuta.

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Ellie Goulding julkaisee viidennen studioalbuminsa. Albumilta on julkaistu etukäteen kolme singleä: Easy Lover, All by Myself ja Let It Die.

Shania Twain: Queen of Me. Republic Records. 3. helmikuuta.

Kanadalainen laulaja-lauluntekijä Shania Twain julkaisee ensimmäisen albuminsa kuuteen vuoteen. Hän on vaihtanut pitkäaikaisen levy-yhtiönsä uuteen.

Ismo Alanko : Me olemme ihme. Fullsteam. 10. helmikuuta.

Ismo Alanko julkaisee uutta soolomusiikkia albumilla Me olemme ihme. Albumin on tuottanut Alangon kitaristi Jussi Jaakonaho. Mukana on Alangon luottobändi liki kymmenen vuoden ajalta. Albumilta julkaistiin viime vuoden lopulla single Synkkää musiikkia.

Ismo Alanko julkaisee uutta musiikkia helmikuussa.

Vesala : Näkemiin, melankolia. Etenee Records. 10 helmikuuta.

Näkemiin, melankolia on Vesalan kolmas albumi ja ilmeisesti viimeinen pitkään aikaan. Vesala on ilmoittanut, että hänen sooloprojektinsa jää tulevan kesän jälkeen vuosia kestävälle tauolle.

Arppa: Valeria. Johanna Kustannus. 10. maaliskuuta.

Yksi Suomi-indien kärkinimistä Arppa julkaisee kolmannen albuminsa. Tulevalta albumilta on julkaistu viime vuonna singlet Paha meno Pengerkadulla, Kartta väärinpäin ja Kaverin synttäreillä. Albumin on tuottanut jälleen Väinö Karjalainen.

Lana Del Rey: Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd. Interscope Records, Polydor Records. 10. maaliskuuta.

Ahkerasti musiikkia julkaiseva laulaja-lauluntekijä Lana Del Rey julkaisee yhdeksännen studioalbuminsa. Albumin tuottajalistalla on jälleen kultasormi Jack Antonoff. Albumilla ovat mukana myös muun muassa Father John Misty, Jon Batiste ja Bleachers.

Lana Del Rey on tämän hetken suosituimpia artisteja.

Caroline Polachek: Desire, I Want To Turn Into You. Perpetual Novice, Sony Music, The Orchard. 14. huhtikuuta.

Kovassa nosteessa oleva yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä ja tuottaja Caroline Polachek julkaisee neljännen studioalbuminsa. Albumi on tehty yhdessä tuottaja Danny L Harlen kanssa. Polachek esiintyy kesällä Flow-festivaaleilla.

Myös Pink, Gorillaz, Teksti-TV 666, Samuli Putro, Fever Ray ja Tove Lo julkaisevat uudet albumit keväällä.

Tulevia konsertteja

Brittiläinen poplaulaja Robbie Williams esiintyy Suomessa jopa kahteen otteeseen. Tampereen Nokia-areenalla Williams nähdään 5. maaliskuuta ja Pori Jazzissa 15. heinäkuuta.

Italialainen oopperatenori Andrea Bocelli esiintyy 4. huhtikuuta Tampereen Nokia-areenalla. Kesäkuussa samalle areenalle nousee legendaarinen metalliyhtye Iron Maiden.

Helsingin Olympiastadionilla nähdään 27. ja 28. toukokuuta saksalainen Rammstein.

Räp-duo JVG valtaa Olympiastadionin ensimmäistä kertaa 12. elokuuta.

Kesän festivaaleille saapuu iso nippu suosittuja artisteja. Flow-festivaalin kiinnityksiä ovat FKA Twigs, Caroline Polacheck ja Suede. Ruisrockiin puolestaan on saatu Lil Nas X, Skrillex sekä Yung Lean.

Sideways-festivaaleilla esiintyy Fever Ray, Interpol ja M83. Weekend-festivaaleilla soittaa David Guetta ja Blockfestissa nähdään muun muassa Akon.

Oikaisu 1.1.2023 kello 16.57: Jutussa kerrottiin ensin virheellisesti, että Metallica esiintyisi Olympiastadionilla kesäkuussa 2023. Metallican konsertit ovat kesäkuussa 2024.

Oikaisu 1.1.2023 kello 17.35: Robbie Williamsin konsertti on Nokia-areenalla 5.maaliskuuta, ei 3. maaliskuuta kuten jutussa ensin virheellisesti väitettiin.