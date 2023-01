Vermeerin näyttely Amsterdamissa on kevään suuria taidetapauksia. Näytteille tulee myös teos, jonka aitoudesta asiantuntijat ovat eri mieltä.

Kertaakaan aiemmin yhtä monta Vermeerin teosta ei ole tuotu yhteen, mainostaa Hollannin kansallismuseo Rijksmuseum sivuillaan. Helmikuun kymmenentenä päivänä avautuvan näyttelyn lippujen myynti on jo alkanut. Museo toivoo saavansa esille liki 30 Vermeerin teosta.

Johannes Vermeer (1632–1675) tunnetaan rauhallisista, introverteiksikin kutsutuista sisänäkymistä, väreistään ja ”vaikuttavasta illusionismistaan”, Rijksmuseumin sivuilla kuvaillaan. Vermeerin tuotanto oli suhteellisen suppea, viimeisimmän tiedon mukaan 37 teosta, toisin kuin esimerkiksi toisen hollantilaismestarin Rembrandtin (1606–1669). Rembrandtin maailmankuulu Yövartio kuuluu amsterdamilaismuseon vetonauloihin.

Amsterdamissa näytteille tulevien Vermeerin maalausten joukossa on muun muassa kuulu Turbaanipäinen tyttö (tunnetaan myös nimellä Tyttö ja helmikorvakoru, 1665), Maantieteilijä, Kirjettä kirjoittava nainen ja kamarineiti ja Nainen virginaalin luona. Lainaajia ovat muun muassa Haagissa sijaitseva Mauritshuis, Städel-museo Frankfurtissa, Irlannin kansallisgalleria ja National Gallery Lontoossa sekä The National Gallery of Art Yhdysvalloista Washingtonista.

Jotkut näyttelyn teoksista eivät museon mukaan ole koskaan olleet esillä Hollannissa. Näihin maalauksiin kuuluu Lukeva nainen eli Kirjettä lukeva tyttö avoimen ikkunan luona (1657). Sen lainaa Amsterdamiin Dresdenin Gemäldegalerie Alte Meister.

Amsterdamissa sijaitseva Rijksmuseum avaa Vermeer-näyttelynsä 10. helmikuuta 2023. Talviaikaan museon edessä voi luistella. Kuva on otettu 16. joulukuuta.

Kuumeisimman näyttelynrakennusvaiheen aikana vuoden alkajaisiksi julkisuudessa palattiin tietoon, jonka mukaan yksi näyttelyyn lainattavista teoksista ei olisikaan Vermeerin. Asiasta uutisoi The Guardian maanantaina 2. tammikuuta.

Viime lokakuussa myös Helsingin Sanomat kertoi, että National Gallery of Art Washingtonissa poistaa Vermeerin nimen maalauksesta Tyttö huilun kanssa. Maalaus pysyi kuitenkin esillä museossa.

Lue lisää: Vermeerin mestariteos ei olekaan Vermeerin

Uutisen mukaan National Gallery of Art Washingtonissa poisti tekijätiedon vuosikymmenten jälkeen, mutta ei ensimmäistä kertaa. Vielä 1995 museo kertoi Vermeer-näyttelyssä teoksen olevan ”Vermeerin piirin” tekemä, mutta ei väittänyt sitä taiteilijan itsensä tekemäksi, muistutti The New York Times.

Myös Turbaanipäinen tyttö on ollut hiljattain tarkan tutkimuksen kohteena. Kuulun maalauksen tähän saakka perusteellistinta tutkimusta tehtiin helmikuussa 2018 Mauritshuisin museossa kehittyneiden kuvantamismenetelmien avulla. Tutkimuspojektin johtaja Abbie Vandivere XRF-makroskannerin äärellä.

Koronaviruspandemian aikana washingtonilaismuseo ehti analysoida neljä Vermeer-maalaustaan uusimmalla teknologialla ja totesi, että vain kolme niistä voidaan todistaa aidoiksi.

Myös Tyttö punaisessa hatussa oli herättänyt epäilyjä, mutta sen aitoutta tutkimus ei kyseenalaistanut. Sen sijaan Tyttö huilun kanssa ei ole viimeistelyltään ja uloimmalta maalikerrokseltaan samaa luokkaa kuin yli kolmessakymmenessä muussa tunnetussa Vermeerin työssä, tutkimusten perusteella todettiin.

Maalauksia uudella teknologialla tutkinut John Delaney oli sitä mieltä, että Tyttö huilun kanssa on sellaisen tekijän maalaus, joka on ymmärtänyt Vermeerin tekniikan mutta pystynyt hyödyntämään sitä ”hyvin rajallisesti”.

The Guardianin maanantaisen uutisen mukaan Rijksmuseum oli omissa tutkimuksissaan tullut päinvastaiseen tulokseen. On ”kristallinkirkasta”, että Tyttö huilun kanssa on Vermeerin maalaama, museo kommentoi yhdysvaltalaismuseon tutkimusten tultua julki.

kiista jatkuu. Washingtonin National Galleryn Pohjois-Euroopan taiteen osaston johtaja Marjorie E Wieseman kommentoi The Guardianille nyt, ettei hän koskaan pitänyt huilutyttöä esittävää maalausta ”yhtä tyydyttävänä” kuin muita Vermeerin maalauksia.

Hänen mukaansa Vermeeristä tekee Vermeerin hänen outo (uncanny) kykynsä vangita katsoja, herättää tietty tunnelma, olotila, joka jollain tavalla ylittää ajan.

Tätä kaikkea Tyttö huilun kanssa ei vain tee, Washingtonin tiimin mukaan.

Alkaneen vuoden 2023 taidetapauksiin kuuluvan näyttelynsä alla Rijksmuseum on korottanut kolme kiistanalaista teosta Vermeerin maalaamiksi. Asiasta raportoi muun muassa Artnews-sivusto. Yksi niistä on juuri Tyttö huilun kanssa. Näin taiteilijan säilyneiden teosten määrä on noussut lukuun 37.

”Tyttö huilun kanssa on lainattu ei-Vermeerinä, mutta me ripustamme sen aitona Vermeerinä”, näyttelyä kuratoimassa ollut Pieter Roelofs kommentoi tulevaa näyttelyä Amsterdamissa ilmestyvässä Het Parool -sanomalehdessä The Guardianin mukaan sekä Dutchnews.nl-sivustolla.

”Epäily [aitoudesta] katoaa jossakin valtameren yllä lennon aikana.”

The Guardianille Rijksmuseum ei halunnut asiaa kommentoida. Museo ei ole myöskään toistaiseksi avannut tarkemmin omia tutkimuksiaan Tyttö huilun kanssa -maalauksen osalta. Hollantilaisen asiantuntijan mukaan yhdysvaltalaismuseon tutkimuksia on vaikea sivuuttaa.

Amsterdamin näyttelyn avautumiseen on runsas kuukausi. Aitouskohu tuskin ainakaan laimentaa mielenkiintoa Rijksmuseumin poikkeuksellista Vermeer-tapausta kohtaan. Ja jos teos ei ole Vermeerin, on ratkottavana uusi arvoitus: Kuka sen maalasi? Eräänä mahdollisuutena on nostettu esiin Vermeerin vanhin tytär, Maria Vermeer.