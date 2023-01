Espanjalaisen megasarjan aihe on kiehtova, mutta toteutus kolisee tyhjyyttään

Sin límites kertoo löytöretkeilijä Fernão de Magalhãesin karmeasta matkasta maailman ääriin. Se ei ole tuotantona eikä maailmankuvaltaan tätä päivää.

Portugalilainen Fernão de Magalhães oli yksi suurista löytöretkeilijöistä, ja hänen nimensä on tallennettu tähtitaivaalle Magellanin pilviin ja maan pinnalla Magalhãesinsalmeen, joka yhdistää Tyynenmeren ja Atlantin. Magalhães myös nimesi Tyynenmeren: Mar Pacífico tarkoittaa rauhallista merta.

Sitä salmea kohti matkataan myös espanjalaisessa historiasarjassa Sin límites – Maailman ääriin. Magalhães lähti viidellä laivalla Sevillasta tasan 500 vuotta sitten, espanjalaisten leivissä.

Matka oli karmea, ja takaisin palasi vain yksi laiva ja 18 miestä kolme vuotta myöhemmin, mutta tavoitteet, myös kaupalliset, toteutuivat. Miehet kulkivat ilmeisesti ensimmäisinä ihmisinä maapallon ympäri. Magalhães itse ei selvinnyt kotiin.

Sarja on toteutettu isosti tai ainakin ison näköisesti, ja ohjaajaksi on pestattu brittitaustainen action-ohjaaja Simon West. Jokaiseen jaksoon on tungettu vähintään yksi taistelu, mielellään myös digitaalista merenkäyntiä, sopivasti kulkutauteja ja nälkää.

Muuten käsikirjoitus kolisee tyhjyyttään, vaikka aihe on näin kiehtova. Henkilöhahmot ovat yhtä ryvettynyttä miesmassaa, eikä kukaan erotu omana persoonanaan, ei edes päähenkilö (Rodrigo Santoro).

Itse matka tuntuu sivuseikalta, eikä sitä edes yritetä havainnollistaa. Miten olisi kartta tai mikä tahansa visuaalinen esitys, jotta aika ja matka välittyisivät? Myöskään eri laivoja ei esitellä.

Ennen oli miehet rautaa, ainakin de Magalhãesin miehistö.

Matkalla on mukana ”maisteri”, fyysisesti korostetun ei-miehekäs Pigafetta (Niccolò Senni), joka kirjaa tapahtumia, mutta hänetkin unohdetaan pitkiksi ajoiksi.

Koko historiallinen konteksti jää aika hämäräksi, mikä tarkoittaa myös sitä, että sarja ei pohdi sen enempää löytöretkien tieteellistä kuin kolonialististakaan perintöä. Miehet astuvat pari kertaa maihin ja kohtaavat alkuperäiskansoja. Paljasrintaiset nuoret naiset tarjoilevat hedelmiä, ja miehet heräävät aamulla heidän vierestään.

Kuusiosaisen sarjan jaksot ovat oudon lyhyitä, 40-minuuttisia tai jopa alle.

Sin límites – Maailman ääriin, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)