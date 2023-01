Maxim Velčovskýn teoksessa The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living nähdään muun muassa irpiniläisen Oleksij Kabanetsin GAZ-auto, joka tuhoutui venäläisten iskussa.

Lux Helsinki -tapahtumassa nähdään tšekkitaiteilijan teos, joka koostuu neljästä savuavasta autonromusta.

Palaneita, ruosteisia, vääntyneitä, luodinreikäisiä, savuavia autonromuja. Sisältä kajastaa valoa ja tupruttaa savua, aivan kuin autot olisivat olleet ilmiliekeissä vielä aivan äskettäin.

Nämä autot olivat vielä vuosi sitten ukrainalaisten omistajiensa silmäteriä ja arkikäytössä Butšassa, Hostomelissa ja Irpinissä.

Kunnes tuli sota, joka tuhosi unelmat ja omaisuuden. Ihmiset joutuivat pakenemaan, omaisuus jäi miehittäjien armoille. Tuho paljastui, kun miehittäjät joutuivat vetäytymään.

Nyt nämä autot, Anna Denisovan Jeep, Oleksij Kabanetsin GAZ, Oleksandr Kovaltšykin Audi ja Tetjanan Mini, ovat Helsingissä osana tšekkiläisen taiteilijan Maxim Velčovskýn teosta.

Lux Helsinki -valotaidetapahtumassa esillä oleva teos The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living on nähtävissä Musiikkitalon edessä viiden illan ajan. Autojen yhteydessä on niiden omistajien kertomuksia.

”Maaliskuun 5. päivänä venäläiset murtautuivat Irpiniin, ja siksi päätimme paeta Romanivin siltaa pitkin”, kirjoittaa esimerkiksi Oleksij Kabanets.

”Ikävä kyllä autosta loppui polttoaine, emmekä olisi päässeet sen kanssa yli, joten päätimme jättää auton ja kävellä sillalle. – – Jo illalla kuulin naapureiltamme, että lähtömme jälkeen oli raskaita iskuja ja paljon tuhoa. Varsinkin meidän taloomme ja naapuritaloomme osui, jolloin palavia katonpalasia putosi automme päälle, ja se syttyi tuleen ja tuhoutui. Auton teksti ’K22z’ viittaa osoitteeseemme ’Kiovankatu rakennus 22z’, ja sen tekivät naapurimme, jotta auton voisi paremmin tunnistaa.”

Maxim Velčovský kertoo, että teoksen tarkoituksena on tuoda sodan todellisuus näkyviin kaupunkien keskustoissa, kuten nyt Helsingissä.

”Sain ensimmäisen idean teoksesta sen jälkeen, kun näin Facebookissa tšekkien väitteitä, että sotaa käydään vain Donetskissa ja Luhanskissa ja ettei muilla ukrainalaisilla ole hätää, vaan he katselevat taisteluita televisiosta ja viettävät aikaa kesämökeillään”, Velčovský sanoo.

The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living -teos nähdään Helsingissä Musiikkitalon vieressä.

Helsinkiin teos tulee Velčovskýn kotikaupungista Prahasta, jossa järjestettävä Signal-festivaali tilasi teoksen lokakuun puolivälissä järjestetylle 10-vuotisjuhlafestivaalilleen. Festivaali keskittyy uusimpaan digitaaliseen taiteeseen ja valotaiteeseen.

”Signalissa on aina viimeisimmät trendit ja uusimmat kokeelliset teknologiat. Siellä on yleensä mukava festivaalitunnelma, ihmiset kävelevät ympäri kaupunkia ja juovat ehkä oluen. Tämän teoksen myötä vastaan tulikin myös palavia autoja”, Velčovský kertoo.

Sen kautta myös katsojat saavat häivähdyksen sotaa käyvän maan todellisuudesta ja sodan vaikutuksista. Velčovský sanoo, että Prahassa monet pysähtyivät lukemaan autoista ja niiden omistajista kertovia tekstejä – ja liikuttuivat. Teoksen autot on tarkoituksella valittu sellaisilta alueilta, joissa on paljastunut venäläisten miehittäjien hirmutekoja paikallisväestöä kohtaan.

”Asioita on vaikea sisäistää pelkän Facebookin tai television kautta. On surullista sanoa tätä, mutta monet ovat kyllästyneitä ajattelemaan sotaa, kun sitä on käyty jo melkein vuosi”, Velčovský sanoo.

”Ihmiset ajattelevat, että Ukraina on kaukana meistä, eri maailmassa suorastaan, vaikka niin ei ole. Erityisesti Tšekissä on suuri ukrainalaisyhteisö. Monet heistä ovat olleet kolmenkymmenen vuoden ajan vierastyöläisinä Tšekissä ja nyt he taistelevat puolestamme rintamalla Ukrainassa.”

Teoksen nimi viittaa tarkoituksella yhteen nykytaiteen tunnetuimmista teoksista, Damien Hirstin The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living -teokseen. Siinä nähdään formaldehyditankissa kelluva kuollut tiikerihai.

Velčovskýn teoksen nimessä on yksi pieni muutos: siinä Hirstin teosnimen ”kuoleman fyysinen mahdottomuus” on muuttunut vastakohdakseen, ”kuoleman fyysiseksi mahdollisuudeksi”.

Hirstin teoksen äärellä katsoja kohtaa kuolleen hain, jollaisia ihmiset eivät yleensä juuri koskaan näe. Siksi katsoja ei välttämättä osaa samaistua hain osaan, ja samasta syystä ajatus kuolemasta jää kaukaiseksi.

Velčovskýn teos sen sijaan rakentuu kaikille tutuista tuhoutuneista kulkuvälineistä. Väistämättä ajatus kulkeutuu myös kulkuvälineiden omistajiin ja käyttäjiin, eläviin ja kuoleviin ihmisiin.

”Minun teoksessani tuhoutuneet autot ovat todistuskappaleita melko lähellä käytävän sodan kauhuista. Ja ne kohdataan tässä samalla tavalla kuin Damien Hirst tarkoitti omassa teoksessaan”, Velčovský sanoo.

Korealaisen Tae Gon Kimin teos Dresses on esillä Suvilahdessa.

The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living -teos on osa Lux Helsingin tämänvuotisen tapahtuman teoksia Helsingin ydinkeskustassa.

Keskustan lisäksi festivaalin teoksia on nähtävissä Ruoholahdessa ja Suvilahdessa sekä Helsingin kulttuurikeskuksissa ja Korkeasaaressa.

Festivaalin varsinaiset järjestämispäivät ovat 4.–8. tammikuuta, mutta kaksi teosta – Yasuhiro Chidan Analemma Kaapelitehtaan Muu Helsinki -nykytaidekeskuksessa sekä festivaalin oheisohjelmaan kuuluva Irina Påttin Dancing in the Dark Svenska teaternin kahvilan ikkunoissa – jäävät nähtäviksi tammikuun loppupuolelle saakka.

Liettualaisen Kotryna Čalkaiten valoinstallaatio Quietly Speaking Colors on esillä Suvilahdessa. Čalkaite on omistanut teoksen isänsä muistolle.

Keskustassa The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living sijaitsee Musiikkitalon edessä, ja siitä voi jatkaa Kansalaistorilla sijaitsevan Collectif Coinin Abstract-teoksen kautta kohti Töölönlahtea ja edemmäskin aina Olympiastadionille saakka, jossa kulttuurikeskus Tahdon seinään ja piippuun heijastetaan Mauri Aholan ja Teemu Kokkosen teos Suurkaupungin kasvot.

Ruoholahden teoskokonaisuudessa nähdään muun muassa hollantilaisen Hypar Collectiven valoinstallaatio Growth sekä Anna Nykyrin ja Kaisu Koiviston videoinstallaatio Turkoosi.

Suvilahdessa nähtävissä ovat esimerkiksi korealaistaiteilija Tae Gon Kimin teos The Dresses sekä ranskalaisen Romain Tardyn teos The Great Indecision Council.

Lux Helsinki järjestetään eri puolilla Helsinkiä 4.-8. tammikuuta. Tarkat ohjelmatiedot osoitteesta luxhelsinki.fi/ohjelma/