Räppäri Gangsta Boo on kuollut 43-vuotiaana, kertoo muun muassa The Guardian. Tiedon vahvisti Dj Paul, jonka perustamassa Three 6 Mafia -yhtyeessä Gangsta Boo aiemmin toimi. Kuolinsyytä ei ole kerrottu.

Gangsta Boo tuli tunnetuksi memphisläisen Three 6 Mafia -rap-yhtyeen jäsenenä. Hän toimi yhtyeessä vuosina 1995–2001.

Lola Chantrelle Mitchell syntyi Memphisissä 7. elokuuta 1979 ja alkoi räpätä teini-ikäisenä kirjoitettuaan runoja nuoresta asti.

Hän kiinnitti luokkatoverinsa Dj Paulin huomion räpätessään kykykilpailussa 14-vuotiaana. Mitchell liittyi Dj Paulin, Juicy J:n ja Lord Infamousin kanssa perustamaan, tuolloin Triple Six Mafia -nimellä toimineeseen bändiin.

Vuonna 1995 yhtye vaihtoi nimensä Three 6 Mafiaksi ja julkaisi debyyttialbuminsa Mystic Stylez, josta on sittemmin tullut kulttiklassikko ja merkittävä esimerkki edustamassaan tyylilajissa, joka hyödyntää kauhua ja okkultismia. Vuonna 1997 julkaistu Chapter 2: World Domination myi jo kultaa.

Vuonna 1998 yhtyeen oma levy-yhtiö Hypnotize Minds julkaisi Gangsta Boon soololevyn Enquiring Minds, joka nousi Yhdysvaltojen r’n’b / hiphop -listalla sijalle 15. Levyltä on peräisin myös pysyväksi hitiksi noussut Where Dem Dollas At.

Vuonna 2000 Three 6 Mafian albumi When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1 myi platinaa – ensimmäisenä Memphisistä kotoisin olevana rap-yhtyeenä. Samalla se on viimeinen yhtyeen levy, jolla Gangsta Boo oli mukana.

Hän lähti ryhmästä keskittyäkseen soolouraan, mutta julkaistuaan toisen levynsä Both Worlds *69 hän lähti julkisuudesta ja keskittyi kristinuskoon, josta löysi helpotusta ongelmiinsa kuten masennukseen ja riippuvuuteen.

Gangsta Boo julkaisi vielä yhden sooloalbumin, Enquiring Minds II: The Soap Opera vuonna 2003 sekä yhdessä Three 6 Mafian toisen naisräppärin La Chatin kanssa Witch-EP:n vuonna 2014.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana hän teki yhteistyötä muun muassa Outkastin, Lil Jonin, Run the Jewelsin, Blood Orangen ja Gucci Manen kanssa.

Nykyään Gangsta Boota pidetään naisräpin pioneerina. i-D-lehden haastattelussa vuonna 2014 hän kertoi tulleensa päivittäin muistutetuksi siitä, miten eri tavalla naisia hiphopissa kohdellaan. ”Miehet ovat, itse asiassa, sovinistisempia kuin tajuavatkaan", hän sanoi. Hän kieltäytyi myös asettumasta vastakkain toisten naisräppäreiden kanssa, kuten musiikkialalla usein tehdään.

Joulukuussa hän kertoi Billboardille suunnittelevansa uuden projektin julkaisemista vuoden 2023 aikana. Haastattelussa hän myös myönsi oman merkityksensä alan vaikuttajana.

”On aika ottaa mikä on minun. Olen yksi kovimmista ämmistä.”

Sosiaalisessa mediassa Gangsta Boota ovat muistelleet muun muassa kanssamuusikot Missy Elliot, Questlove, Glorilla, Flo Milli ja Clipping.