White oli kuollessaan 67-vuotias.

Earth, Wind & Fire -yhtyeessä rumpuja soittanut Fred White on kuollut, kertoo muun muassa Pitchfork-julkaisu.

”Ystävät ja fanit – – perheemme on surun murtama tänään”, Whiten veli Verdine kirjoitti sunnuntaina Instagram-päivityksessä.

Fred White oli kuollessaan 67-vuotias. Hänen kuolinsyynsä ei ole toistaiseksi tiedossa.

Hän soitti rumpuja yhtyeessä 1970-luvulta eteenpäin ja lähti kokoonpanosta 1980-luvulla.

Yhtye tunnetaan muun muassa September ja After the Love has Gone -kappaleista. Yhtye on voittanut useita Grammy ja American Music Awards -palkintoja. Sille myönnettiin myös paikka Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriassa vuonna 2000.