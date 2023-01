Päätös sulkee ensi kuussa järjestettävästä gaalasta ainakin ranskalaisnäyttelijä Sofiane Bennacerin.

Ranskalainen César-akatemia on ilmoittanut kieltävänsä osallistumisen César-gaalaan kaikilta, joita uhkaa mahdollinen vankeusrangaistus seksuaalirikoksesta. Akatemia sanoo, että se haluaa kunnioittaa mahdollisia uhreja päätöksellään.

César-palkintoja kutsutaan usein ranskalaiseksi versioksi Oscareista.

Päätös estää ainakin ranskalaisnäyttelijä Sofiane Bennacerin osallistumisen ensi kuussa järjestettävään gaalaan. Bennacer on parhaillaan raiskaustutkinnan kohteena. Julkisuudessa on epäilty hänen osallistumisensa saattavan aiheuttaa protestointia. Bennacer on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Akatemian päätöksestä kertoi muun muassa BBC.

Vuonna 2020 koko akatemian 21-jäseninen hallitus erosi ohjaaja Roman Polanskin Upseeri ja vakooja -elokuvan ehdokkuudesta syntyneen kohun takia. Elokuvan palkitseminen aiheutti myös muita mielenilmauksia.