Restaurointimaalarimestari Airi Kallion missio on entisöidä vanhoja puutaloja. Meneillään on ravintola Kaisaniemen remontointi vuoden 1929 ulkoasuun.

”Mielenkiintoisinta vanhojen talojen restauroinnissa on se, kun joka päivä eteen tulee ongelma, joka pitää ratkaista mahdollisimman vähällä rahalla”, Airi Kallio sanoo.

”Jos joudun tästä velkavankeuteen, toivon pääseväni istumaan Hämeen linnaan ja entisöimään sitä”, restaurointimaalarimestari Airi Kallio vitsailee keskellä legendaarisen ravintola Kaisaniemen auki revittyjä lattioita.

Aina Kallion mukana kulkevat villakoirat Tirri ja Ines seuraavat tiiviisti emäntänsä kannoilla.

Kallio ja tämän perheyritys Tee- ja kahvihuone Helmi oy voitti Helsingin kaupungin tarjouskilpailun 1800-luvulta peräisin olevasta kiinteistöstä keväällä 2021.

”Kun luin tarjouskilpailusta lehdestä ajattelin, että kokeillaan pahuuttaan.”

Lue lisää: Kaisaniemen ravintolan lattian alta löytyi kätkö

Kallio ei ollut aiemmin käynyt ravintola Kaisaniemessä ja jo ensimmäinen vierailu paljasti, että paikka oli paljon kurjemmassa kunnossa kuin miltä päältä päin näytti.

Haasteet eivät Kalliota tosin hätkäytä. ”Ne ovat hyvä tapa testata, millä tasolla oma tekeminen on”, hän sanoo.

Airi Kalliolla ei ole ravintola-alan taustaa, vaan missiona on aina ollut vanhojen talojen restaurointi.

Kallio avaa Kaisaniemeen tämän vuoden kuluessa perustaja Catharina ”Cajsa” Wahllundin (1771–1843) mukaan nimetyn Cajsan Helmi -nimisen, eurooppalaistyylisen tee- ja kahvihuoneen. Cajsan Helmen ulkoasu tulee mukailemaan Ravintola Kaisaniemen vuoden 1929 asua.

”Voitimme tarjouskilpailun ammattitaidolla, emme rahalla”, hän sanoo.

Ravintola-alan taustaa Kalliolla ei ole, vaan hänen missionsa on aina ollut vanhojen talojen restauroiminen. Kaikki alkoi, kun Kallio oli 1970-luvun lopulla entisöimässä Porvoon Tuomiokirkkoa konservaattori Pentti Pietarilan alaisuudessa. Pietarila toimii nyt arvostettuna talkookonsulttina Kaisaniemen remontissa.

”Ihastuin kaupunkiin ja ostin vuonna 1981 talon vanhasta Porvoosta Välikadulta. Perustin siihen ensimmäisen yritykseni, Porvoon Restauroinnin. ”

Kun vuonna 1983 myyntiin tuli samasta Välikadun pihasta isompi talo, Kallio hankki sen pankkilainan turvin.

”Pankinjohtaja kysyi, paljonko tienaan ja vastasin, ettei aavistustakaan. Silloin lainaa myönnettiin, jos lainanhakijaan uskottiin.”

Jotta 1700-luvulta peräisin olevan Välikadun talon restaurointi pystyttiin rahoittamaan, Kallio avasi kotinsa alakertaan tee- ja kahvihuoneen.

”Porvoossa ei ollut tuolloin yhtään hienoa kahvilaa”, hän muistelee.

Mallia hän otti maailman teehuoneista, kuten Lontoon Ritzin palmuhuoneen kuuluisasta iltapäiväteestä. Kallio itse juo ainoastaan teetä, eikä ole kuulemma koskaan edes maistanut kahvia.

Seuraavaksi Kallio avasi ravintola-kahvilan restauroimaansa Loviisan Kappeliin vuonna 2013. Kappeli oli toiminut 1800-luvulla Loviisan Kylpylän vieraitten ravintolana. Restaurointityö kesti viisi vuotta.

Rakennuslupakäsittelyä pitäisi avata, sanoo Airi Kallio. ”Tällainenkin kohde kuin Kaisaniemi ei voi olla uusien talojen vaatimusten tasolla.”

Forssassa syntynyt yrittäjä kertoo perineensä sisun äidiltään ja ammattiylpeyden isältään. Perheyrittäminen on verissä.

”Isäni oli makkaramestari Karkkilassa ja työskentelin vanhassa perheyrityksessä 11-vuotiaasta asti.”

Kallion vanhin poika on lukion opettaja, mutta kaksi pojista on mukana äidin yritystoiminnassa. Leo Kallio toimii perheyrityksen puheenjohtajana, ja Otto-Ville on kokki-kondiittorimestari.

Kallion kiinnostus restaurointialaan lähti kuvataiteista.

”Kun muutin 1972 Espooseen, paikallisilla kuvataiteilijoilla kuten Olavi Valavuorella ja Kari Juvalla oli vahvaa kurssitoimintaa vanhojen kartanoiden pihoilla. He olivat hirveän inspiroivia ihmisiä, ja sieltä keksin lähteä opiskelemaan Helsingin maalariammattikouluun. Se antoi ainoana Suomessa opetusta vanhan ajan maalaustaidoissa, kuten koristemaalauksessa ja marmoroinnissa.”

Vuonna 1979 hän suoritti koulussa restaurointimaalarimestarin tutkinnon.

1970-luvulla Kallio kiersi restauroimassa Suomen kirkkoja, kuten Porvoon tuomiokirkkoa, sekä Karjaan, Lemin, Inkeroisten ja Askolan kirkkoja.

”Pidin työstä kovasti, mutta ikävä puoli oli, että siinä siirrettiin bumerangina paikasta toiseen”, hän muistelee.

1990-luvun lama koetteli myös Kalliota. ”Oli kaksi velkaista yritystä ja avioero. Onneksi ei ollut valuuttalainaa.”

Yritysten talouden ylläpitämiseksi hän toimi muiden töiden ohella vt. lehtorina Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa vuosina 1991–1993. Eläkeläiseksi hänestä ei ole.

”Kun jokin kiinnostaa, se kiinnostaa”, hän kommentoi työvauhtiaan.

Kalliosta on hyvä, että kaupunki myy vanhoja kiinteistöjä. ”Kaupungin omistuksessa ne vain rapistuvat.”

Mutta rakennuslupakäsittelyä pitäisi avata.

”Tällainenkin kohde kuin Kaisaniemi ei voi olla uusien talojen vaatimusten tasolla. Esimerkiksi Loviisan Kappelissa, joka on erityissuojelukohde, ulkoverannan kaide oli kymmenen senttiä liian matala nykynormeista. Kaidetta piti nostaa, jolloin se ei vastannut originaalia”, hän harmittelee.

Kallio kauhistelee omaa lähestyvää syntymäpäiväänsä.

”Ihmisen elämä on niin lyhyt. Mutta kun minä olen haudassa, nämä rakennukset jatkavat vielä matkaansa. Siinä vaiheessa minulle riittää pieni messinkikyltti seinässä.”