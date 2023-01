Uusi johtaja peräänkuuluttaa taiteilijoiden kuuntelemista, sillä he tulkitsevat tätä aikaa ja ennakoivat jo tulevaa.

Arja Miller on valittu Helsingin kaupungin taidemuseon Hamin johtajaksi.

Helsingin kaupungin taidemuseon Hamin uudeksi johtajaksi on valittu Arja Miller. Miller on työskennellyt viimeksi Espoon taidemuseon Emman intendenttinä. Emmassa hän keskittyi erityisesti kansainvälisiin näyttelyprojekteihin.

Millerin valintaa puolsivat muun muassa hänen pitkä ja monipuolinen työkokemuksensa sekä verkostoituneisuutensa Suomessa ja ulkomailla, kertoo tiedotteessa HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Kai Huotari.

Arja Miller kertoo Helsingin Sanomille näkevänsä, että Hamilla on kaikki mahdollisuudet kehittyä museoalan kansainväliseksi edelläkävijäksi. Sen vahvuuksia ovat vahva oma kokoelma mukaan lukien Helsingin julkiset taideteokset sekä Helsinki Biennaali, joka järjestetään tulevana kesänä toista kertaa.

Miller haluaa painottaa taiteilijoiden erityistä roolia sekä oman työnsä että yhteiskunnan kannalta. Heitä pitäisi kuunnella tässä ajassa enemmän, hän sanoo.

”Taiteilijoilla on kyky heijastaa taiteen keinoin nykyisyyttä, tulkita mennyttä ja jopa ennakoida tulevaa. Taiteilijoilla on paljon arvokasta sanottavaa, ja on museon tehtävä tuoda sitä esille.”

Miller aloittaa uudessa tehtävässään maaliskuussa. Taidemuseon johtajan kausi on viisivuotinen, ja sitä voidaan jatkaa toiselle kaudelle.

Museoon rekrytoidaan Millerin rinnalle hallintojohtaja. Hänen nimeään ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Hamin edellinen johtaja Maija Tanninen-Mattila jäi eläkkeelle joulukuussa.

Hänen kauttaan leimasivat erityisesti panostus yleisötyöhön sekä monet kansainvälisten suurien nimien näyttelyt Yayoi Kusamasta Ai Weiweihin.

Tanninen-Mattilan kaudella valmisteltiin myös taidemuseon säätiöinti, joka tapahtui vuoden vaihteessa. Se mahdollistaa jatkossa museon talouden pitkäjänteisemmän suunnittelun ja esimerkiksi kansainvälisiin näyttelytuotantoihin sitoutumisen hyvissä ajoin.