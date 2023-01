Suomalaiskuvaaja Sari Soininen kertoo The Guardianissa huumepsykoosistaan

Taidevalokuvaaja Sari Soininen on listattu maailmalla nousevaksi tähdeksi. Nyt hän kertoo kokemastaan The Guardianin haastattelussa kokemastaan huumepsykoosista sekä taidevalokuvakirjastaan Transcendent Country of the Mind.

Sari Soininen on saanut teoksillaan viime vuosina kansainvälistä huomiota.

Suomalainen taidevalokuvaaja Sari Soininen kertoo brittiläisen The Guardian -sanomalehden haastattelussa taidevalokuvakirjastaan sekä kokemastaan huumepsykoosista.

Kun Soininen oli 24-vuotias, hän kokeili lsd:tä muutamia kertoja mielenkiinnosta. Pian kokeilut johtivat huumepsykoosiin.

The Guardianin haastattelussa Soininen kuvailee, miten Jumala kehotti häntä ottamaan lisää lsd:tä, jotta hän voisi saada yhteyden uuteen, paljastuneeseen maailmaan, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.

"Niinpä otin sitä säännöllisesti noin kolmen kuukauden ajan. Jossain vaiheessa olin vakuuttunut siitä, että synnytän uuden Jeesus-lapsen. Se muuttui todella synkäksi, kun paholainen ilmestyi”, Soininen sanoo.

The Guardianin haastattelu käsittelee Soinisen taidevalokuvakirjaa Transcendent Country of the Mind, jossa hän kuvaa muun muassa lsd:n aiheuttamaa psykoosijaksoaan.

Soininen kertoo, ettei yritä kirjassaan herättää henkiin sitä, mitä psykoosissaan aikanaan kävi läpi. Se olisi hänen mukaansa mahdotonta.

The Guardianin mukaan Soinisen kuviin on ladattu hienovaraisia vihjeitä, miten huumeet voivat muuttaa ja murentaa ihmisen logiikkaa ja rationaalisuutta.

Soininen sanoo haastattelussa, että kokemukset ovat muuttaneet häntä syvästi. Hän kertoo viimeisestä psykoosimatkastaan ja kuvailee sen olleen ”puhdasta hulluutta”.

Vuonna 2021 Soininen kertoi HS:n haastattelussa kuukausien mittaisesta huumepsykoosistaan. Hän kertoi muun muassa heittäneensä kaikki omistamansa tavarat roskiin.

Soininen on saanut tunnustusta maailmalla myös aikaisemmin. Hänen kuviaan on julkaistu Financial Times -sanomalehden viikkoliitteessä. Vuonna 2021 ranskalainen Libértaion-lehti julkaisi Soinisen koronapandemian aikana ottamia hypnoottisia kissakuvia. Samana vuonna kansainvälinen Phmuseum-valokuvayhteisö listasi Soinisen yhdeksi nousevista nuorista tähdistä.

Soininen on kotoisin Länsi-Suomesta, mutta asuu tällä hetkellä Helsingissä. Hän on suorittanut medianomin tutkinnon Lahden muotoiluinstituutissa ja valmistunut maisteriksi bristolilaisesta yliopistosta . Soinisen kirja on syntynyt hänen maisterityönsä pohjalta.