Areenaan kolmiosaisena julkaistu Toivon paluu -sarja on pilkottu radiossa kokonaisena esitetystä ohjelmasta.

”Perustetaan tulevaisuus toivolle, luottamukselle ja optimismille”, Juha-Pekka Hotisen ja Tuomas Timosen radiofeature julistaa. Se väittää, että ihmiskunnalla menee paremmin kuin koskaan, ja edessä on loistava tulevaisuus.

Ja sitten tulee visioita: luodaan viisi uutta planeettaa, aletaan muokata ilmastoa, korvataan edustuksellinen demokratia mielipidemittauksilla ja tekoälyllä...

Sinänsä perusteltujen teesien ja tavoittamattoman korkealla lentävien visioiden välinen ristiriita on kutkuttava. On jokseenkin mahdotonta hahmottaa, ovatko ohjelman tekijät tosissaan. Onko kyseessä utopia, parodia, vai optimismiin kiedottu dystopia?

Ristiriitaisuutta lisää se, että draamallisen esseetekstin lukijoina on lapsia, poliittisia erityisavustajia ja puhesyntetisaattori.

Alunperin Yle Radio 1:ssä esitetystä teoksesta on Areenassa keinotekoisesti tehty kolmiosainen sarja. Se on sama ohjelma, joka vain on pilkottu palasiksi.

Radiogalleria: Toivon paluu, Yle Areena