Vielä ehtii Hannu Väisäsen näyttelyyn – viikonlopun näyttelyvinkeissä myös Jane Hughesin jännittäviä puoliabstrakteja maalauksia.

Värikäs juhlanäyttely

Kari Huhtamon (s. 1943) taide on kiehtova sekoitus modernismin viileää ankaruutta ja pop-taiteelle ominaista leikkisyyttä. Värikäs juhlanäyttely keskittyy arvostetun veistäjän viimeaikaiseen tuotantoon.

Kari Huhtamo: Kuvanveistäjä 29.1. saakka Galleria Halmetojassa, galleryhalmetoja.com.

Tea Immonen: Vaalea laukku ja pilkullinen huivi, 2022, kohopaino.

Käsilaukut kertovat

Teija Immonen on muokannut käsilaukkukokoelmastaan mainion grafiikanlehtien sarjan, joka tarttuu mieleen ja soi kuin iskelmä. Jos käsilaukut osaisivat kertoa… Immosen laukut näyttävät osaavan.

Teija Immonen: Keräilijän kuviot 29.1. saakka Galleria Duetossa, galleriaduetto.fi.

Jane Hughes: Kompakysymys toismaailmallisille olennoille, joita kohtaa merellä tai eräseuduilla, 2022, akryyli kankaalle.

Huokoiset maisemat

Irlantilaissyntyinen Jane Hughes käsittelee puoliabstrakteissa maalauksissaan sellaisia maiseman olomuotoja, joille on ominaista kosteus, huokoisuus, virtaavuus ja aavistukset oudoista olennoista.

Jane Hughes: These fragments I have shored against my ruins 15.1. saakka tm-galleriassa, painters.fi/tmgalleria

Yksityiskohta Hannu Väisänen näyttelystä 12 kattoa.

Elämän jälkiä

Hannu Väisäsen runollinen näyttely käyttää taitavasti hyväkseen Taidehallin arkkitehtuuria ja johdattaa pohtimaan aikaa, ikääntymistä ja elämän jälkiä. Väisänen esittelee näyttelynsä lauantaina klo 13. HS:n näyttelyarvostelun voi lukea täältä.

Hannu Väisänen: 12 kattoa 8.1.2023 saakka Taidehallissa, taidehalli.fi