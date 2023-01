Aiemmin maan postilaitos on ikuistanut merkkeihin The Beatlesin, Pink Floydin, Queenin ja The Rolling Stonesin.

Raskaan rockin veteraaniyhtye Iron Maiden on saanut kotimaassaan Britanniassa oman nimikkopostimerkkisarjan.

Torstaina 12. tammikuuta julkaistavassa 12 postimerkin sarjassa on neljä merkkiä, joissa aiheena on yhtyeen hirviömaskotti Eddie, ja muissa on kuvia Iron Maidenin keikoilta eri puolilta maailmaa vuosien varrelta.

Eddie-sarjassa esiintyy yhtyeen hirviömaskotti.

Joukossa on myös kuva Helsingin-keikalta vuodelta 2018. Kuvassa ovat yhtyeen perustaja, basisti Steve Harris ja kitaristi Adrian Smith.

Merkkisarjan keikkakuvista vanhin esittää laulaja Bruce Dickinsonia Lontoon Hammersmith Odeonissa vuonna 1983.

Merkkisarjassa on myös kuvia kahdeksasta eri konsertista.

Iron Maiden on ensimmäinen metalliyhtye, joka on päässyt Royal Mailin eli Britannian postilaitoksen postimerkkien aiheeksi, ja muutenkin vasta viides rockyhtye, joka saa oman sarjan. Edelliset ovat olleet The Beatles, Pink Floyd, Queen ja The Rolling Stones.

Iron Maiden -nimikkopostimerkeissä on edelleen edesmenneen kuningatar Elisabet II:n profiilikuva. Royal Mail ei ole vielä kertonut, milloin Britannian postimerkeissä aletaan käyttää kuningas Charles III:n kuvaa.

Steve Harris kertoo Iron Maidenin verkkosivuilla julkaistussa kommentissa, että yhtye on ylpeä saamastaan kunnianosoituksesta.

”Merkit näyttävät upeilta, ja ne vangitsevat Maidenin olemuksen ja energian”, Harris sanoo.

Vuonna 1975 Lontoossa perustettu Iron Maiden on kaikkien aikojen tunnetuimpia brittiläisiä rockyhtyeitä. Se nauttii edelleen suurta kansainvälistä suosiota. Suomessa yhtye on vieraillut vuodesta 1980 lähtien, viimeksi viime kesänä Rockfestissä Hyvinkäällä. Ensi kesänä Iron Maiden tekee areenakeikan Tampereella.