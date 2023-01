Fay Weldon tunnetaan romaanistaan Naispaholaisen elämä ja rakkaudet. Hän piti tehtävänään kuvata erityisesti "rumina” pidettyjä naisia, jotka eivät ole yleensä julkisuudessa.

Brittiläinen kirjailija Fay Weldon on kuollut 91-vuotiaana, kertoo The Guardian. Tiedon on vahvistanut Weldonin poika Dan Weldon.

Fay Weldon oli syntynyt Birminghamissa Englannissa 22. syyskuuta 1931, ja hän kuoli hoitokodissa Northamptonissa 4. tammikuuta.

Fay Weldon vietti lapsuutensa Uudessa-Seelannissa, jossa hänen isänsä Frank Thornton Birkinshaw työskenteli lääkärinä. 15-vuotiaana Fay muutti siskonsa ja äitinsä, kirjailija Margaret Jepsonin kanssa takaisin Britanniaan.

Hän opiskeli Skotlannissa taloutta ja psykologiaa, ja 1960-luvun alussa hän alkoi kirjoittaa radioon ja televisioon. Vuonna 1967 julkaistiin hänen ensimmäinen romaaninsa, The Fat Woman's Joke.

Fay Weldon oli naimisissa kolme kertaa ja hänellä oli neljä lasta.

Weldon tunnetaan brittielämää kuvaavista romaaneista, tv-draamoista, näytelmistä ja novelleista, joita hän kirjoitti yli viiden vuosikymmenen ajan. Teoksissaan hän kartoitti muun muassa yhteiskuntaluokan ja seksuaalisen vallankumouksen vaikutusta, ja hänet tunnettiin terävästä dialogista, mustasta huumorista sekä nokkelasta ja satiirisesta kielestä.

Feministinen maailmankuva oli Weldonin työssä voimakkaasti mukana, ja hän halusi teoksissaan kuvata tavallisia ja erityisesti "rumina” pidettyjä naisia, jotka eivät ole yleensä julkisuudessa. Vuonna 2013 julkaistussa kirjoituksessa Weldon sanoi pyrkivänsä purkamaan naiseuteen liittyviä myyttejä: ”Minut ajoi feminismiin viisikymmentä vuotta sitten myytti siitä, että miehet tuovat leivän pöytään ja naiset hoitavat kotia ja näyttävät kauniilta.” Ja lisäsi: ”Tuo myytti räjähti lopulta, ja minä autoin räjäyttämään sen.”

Tätä ajatusta Weldon hyödynsi esimerkiksi tunnetuimmassa teoksessaan, vuonna 1983 ilmestyneessä Naispaholaisen elämä ja rakkaudet -romaanissa (The Life and Loves of a She-Devil, suom. Eva Siikarla), jossa petetty nainen suunnittelee kostoa entiselle miehelleen ja tämän uudelle rakastetulle vuosien ajan. Kirja on sovitettu palkituksi BBC:n televisiosarjaksi sekä amerikkalaiseksi elokuvaksi Naispaholainen pääosissaan Roseanne Barr ja Meryl Streep.

Vuonna 2001 Weldon kirjoitti puolessa vuodessa The Bulgari Connection -nimisen romaanin tunnetun jalokivi- ja designfirman Bulgarin toimeksiannosta ja rahoituksella. Kirjailija teki yhtiön kanssa sopimuksen, jossa hän sitoutui mainitsemaan Bulgarin nimen kirjassaan vähintään kaksitoista kertaa ja antamaan käsikirjoituksen Bulgarin tarkastettavaksi ennen julkaisemista. Kaikkiaan mainintoja kerääntyi romaaniin 34, ja romaanin muuttamista mainosalustaksi paheksuttiin.

Weldon pyrki tavoittamaan lukijansa myös digitalisoituvassa maailmassa. Vuonna 2015 hän suositteli Bathin kirjallisuusfestivaalilla Englannissa, että kirjailijat kirjoittaisivat teoksistaan erilaiset versiot eri alustoille. Hänen mukaansa kirjailijoiden tulisi tarjota sähkökirjojen lukijoille juonivetoisia versioita teoksistaan, kun taas kirjojen painetuissa versioissa voisi olla syvällisempääkin pohdintaa.

Lisäksi Weldon kirjoitti vuonna 1980 BBC:lle sovituksen Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo -romaanista sekä suosittua brittiläistä draamasarjaa Kahden kerroksen väkeä. Suomeksi hänen romaaneistaan on julkaistu muun muassa Maalle unelmien taloon (suom. Kaarina Ripatti, 1985), Nainen ei lannistu (suom. Liisa Hakola, 1988) sekä Hyvä paha onnela (suom. Liisa Hakola, 1995).

Omaelämäkertansa Auto da Fay Weldon julkaisi vuonna 2002.