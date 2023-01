Prinssi William tarttui pikkuveljeään kauluksesta ja Harry tuupertui lattialle koirankupin päälle, kertoo Harryn ensi viikolla julkistettava elämäkerta The Guardianin mukaan. Mediamylläkkä prinssien sodan ympärillä yltyy.

Lontoo

Juuri kun sitä ajattelee, että prinssi Harrylla ei yksinkertaisesti voi olla enää mitään uutta paljastettavaa, tulee uusi käänne: viilipyttymäinen isoveli prinssi William onkin väkivaltainen päällepäsmäri.

Tieto perustuu The Guardian -lehden kirjoitukseen, joka puolestaan perustuu lehden etukäteen käsiinsä saamaan Harryn elämäkertaan.

Lehden mukaan Harry kertoo kirjassaan, kuinka veljesten yhteenotto kärjistyi fyysiseksi Harryn ja tämän Meghan-vaimon Lontoon-kodissa vuonna 2019.

William oli kuulemma nimitellyt Meghania ”vaikeaksi” ja ”epäkohteliaaksi”, minkä Harry oli kokenut median luoman Meghan-tulkinnan toisteluna.

Aluksi veljesten yhteenotto pysyi verbaalisella tasolla. Sitten William oli ottanut kiroten askeleen kohti veljeään, joka pakeni pelästyneenä keittiöön.

Keittiössä tilanne niin sanotusti eskaloitui.

”Kaikki tapahtui niin nopeasti, niin kovin nopeasti. Hän tarttui minua kauluksesta, repi samalla kaulakoruni, ja iski minut lattiaan. Tömähdin koirankupin päälle. Se särkyi allani, ja sain sirpaleita selkääni. Makasin hetken pökertyneenä, kunnes nousin ja käskin hänet ulos”, Harry kertoo kirjassaan The Guardianin mukaan.

Myöhemmin Meghan oli huomannut mustelmat ja naarmut miehensä selässä. Hän ei kuulemma ollut yllättynyt, vaan ”kamalan surullinen”.

Prinssi Harryn Spare-elämäkerta (suom. Varamies) julkaistaan tiistaina.

Kirjan paljastuksia on varjeltu kuin valtakunnansalaisuuksia, joten The Guardian -lehden ennakkotieto on ollut Britanniassa skuuppi eli iso uutinen.

Mutta mikä on paljastusten merkitys?

Hovielämän jättäneelle Sussexin herttuaparille – eli Harrylle ja Meghanille – mediahuomio on tärkeää, sillä se takaa näkyvyyden ja tulovirran. Mediahuomiota saa paljastuksilla.

Syksyllä pariskunnalta tuli Netflix-sarja. Sunnuntai-iltana Britanniassa nähdään ITV-kanavan Harry-haastattelu, josta on jo siitäkin saatu makupaloja.

Kiinnostavampaa on paljastusten vaikutus prinssi Williamin brändiin.

Fyysiseen käsiksi käymiseen kärjistyvä vihanpurkaus ei istu Williamin julkisuuskuvaan. Kruununperijää on pidetty rauhallisena jopa tylsyyteen asti.

Todennäköistä on, että paljastuksella ei ole isoa vaikutusta Williamin suosioon. Prinssien ”sota” pysyy otsikoissa, mutta se ei ole asia, joka oikeasti liikuttaa ihmisiä normaaliarjessa.

Innokkaimmat monarkian tukijat ovat jo valmiiksi Williamin puolella. Heille Harry on maansa ja velvollisuutensa jättänyt valittaja, joka ei osaa pitää suutaan kiinni. Hovin linja taas on ollut pysyä hiljaa, kun Sussexit puhuvat.

Kysymys väkivaltaisuudesta ja lyhyestä pinnasta tulee nyt kuitenkin seuraamaan Williamin loppuelämän: Riittääkö harkintakyky?

Prinssien isä kuningas Charles vetosi poikiinsa kuulemma jo keväällä 2021.

”Pojat, älkää tehkö viimeisistä vuosistani yhtä kurjuutta”, Harry kertoo Charlesin, nyt 74, sanoneen prinssi Philipin hautajaisissa.

Toive tuskin toteutuu. Lehtitietojen mukaan Harryn kirjassa on luvassa lisää paljastuksia.

Mutta ehkä monarkia jopa tarvitsee kohuja elääkseen ja uudistuakseen. Kapinoivat hahmot ja sisaruusriidat kuuluvat kuninkaallisseurannan roolitukseen kautta vuosisatojen.