Kulttuuri | Museot

Posti­museo etsii Tove Janssonin ihailijoilleen lähettämiä kirjeitä ja piirustuksia

Postimuseo on kiinnostunut kaikista muistoista ja tarinoista, joita ihmisillä on muumitarinoiden äidistä Tove Janssonista. Niiden löytämiseksi on perustettu keräys.

Taiteilija Tove Jansson kuvattuna vuonna 1994.

Saitko joskus postia taiteilija Tove Janssonilta, ehkä kirjeen, piirustuksen tai jonkun muun muiston? Postimuseo on kiinnostunut kaikista muistoista ja tarinoista, joita ihmisillä on muumitarinoiden äidistä Tove Janssonista. Niiden löytämiseksi on nyt perustettu keräys. Suomen tunnetuimpiin taiteilijoihin lukeutuva Jansson (1914–2001) oli hyvin monipuolinen kirjailija, kuvataiteilija ja kuvittaja. Hän sanoitti lauluja, piirsi sarjakuvia ja pilapiirroksia, ja kirjoitti käsikirjoituksia teatteriin, radioon ja televisioon. Postimuseon mukaan Jansson oli myös ahkera kirjeiden kirjoittaja. Kirje oli hänen eläessään luonteva tapa pitää yhteyttä, kun sähköisiä viestimiä ei vielä ollut tai niiden käyttö oli kallista. Kun muumikirjojen käännökset alkoivat ilmestyä eri puolilla maailmaa 1950–1960-luvuilla, myös yhteydenotot lisääntyivät ja Janssonin kirjeenvaihto kansainvälistyi. ”Tove Janssonilla oli tapana muistaa ihailijoitaan paitsi kirjeillä, myös esimerkiksi lahjoittamalla tekemiään piirustuksia erilaisissa kohtaamisissa faniensa kanssa. Saajilleen kirjeet, piirustukset ja muut muistot ovat varmasti olleet ja ovat edelleen ainutlaatuisia ja tärkeitä”, Postimuseo kirjoittaa tiedotteessaan. Ihmiset voivat lähettää taiteilijaan liittyviä tarinoita tai henkilökohtaisia muistojaan hänestä Postimuseon sivuilta löytyvän nettilomakkeen kautta.