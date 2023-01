Kapellimestari ja pianisti Daniel Barenboim, 80, kertoi perjantaina jättävänsä Berliinin valtionoopperan musiikillisen johtajan tehtävän heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Maineikas kapellimestari ja pianisti Daniel Barenboim, 80, kertoi perjantaina jättävänsä Berliinin valtionoopperan musiikillisen johtajan tehtävän terveydentilansa vuoksi. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

”Valitettavasti terveydentilani heikkeni merkittävästi viimeisen vuoden aikana. En pysty enää tarjoamaan sellaista suorituskykyä, jota musiikilliselta johtajalta oikeutetusti odotetaan”, Barenboim sanoi lausunnossaan.

Argentiinalaissyntyinen Barenboim on toiminut tehtävässään vuodesta 1992. Hän on pyytänyt, että hänen sopimuksensa päättyy tammikuun viimeinen päivä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuka hänen seuraajansa on.

Barenboim kertoi aiemmin syksyllä kärsivänsä vakavasta neurologisesta sairaudesta. Hän sanoi lokakuussa peruuttavansa joitakin esiintymisiä lähinnä kapellimestarina ja keskittyvänsä lähikuukaudet fyysisen kuntonsa kohentamiseen.

”Olen elänyt koko elämäni musiikissa ja musiikin kautta ja tulen jatkamaan tätä niin kauan kuin terveyteni sen sallii”, Barenboim sanoi alkusyksystä.

Hän sanoo perjantaina vuosiensa Berliinin valtionoopperassa olleen ”musiikillisesti ja henkilökohtaisesti inspiroivia kaikin tavoin”.

”Uskon, että Valtionooppera ja minä toimme toisillemme suurta onnea. Vuosien kuluessa meistä tuli musikaalinen perhe ja pysymme sellaisena.”

Barenboim sanoi myös, että vaikka hän jättää johtajanpestinsä, ei hän silti jätä musiikkia.

”Tietenkin pysyn – niin kauan kuin elän – syvästi yhteydessä musiikkiin ja olen valmis jatkamaan johtamista, erityisesti Staatskapelle Berlinissä”, hän sanoi.

Staatskapelle Berlin on Berliinin valtionoopperan orkesteri, joka on valinnut Barenboimin elinikäiseksi ylikapellimestariksi.