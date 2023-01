Surviving R. Kelly -sarjan uusi tuotantokausi nostanee valokeilaan yhä vahvemmin myös ongelmalliset salassapitosopimukset.

Parhaillaan amerikkalaisella Lifetime-kanavalla alkanut Surviving R. Kelly -dokumenttisarjan kolmas tuotantokausi tarjoaa uutta tietoa siitä, miten maailman menestyneimpiin kuulunut artisti R. Kelly pyrki salaamaan rikoksiaan.

Dokumenttisarjan uusista jaksoista kertoo muun muassa Variety.

Tänään sunnuntaina päivälleen 56-vuotias R. Kelly eli Robert Kelly sai viime kesäkuun lopussa 30 vuoden tuomion useista seksuaalirikoksista. Jo edellisenä vuonna 2021 hänet oli tuomittu muun muassa väärennettyjen henkilöpapereiden hankkimisesta lahjusten avulla. Artisti solmi vuonna 1994 väärennetyn henkilötodistuksen turvin avioliiton laulaja Aaliyah Haughtonin kanssa tämän ollessa 15-vuotias. Väärennetyissä papereissa Aaliyahin väitettiin olevan 18-vuotias.

Avioliitto mitätöitiin puolen vuoden jälkeen sen solmimisesta.

Dokumenttisarjan uusissa jaksoissa kerrotaan R. Kellyn ja Aaliyahin perheen välisestä sopimuksesta. Sarjan mukaan artisti teki salassapitosopimuksen perheen kanssa, jotta nämä eivät nostaisi syytteitä häntä vastaan avioliiton mitätöinnin jälkeen. Vastineeksi perheen vaikenemisesta R. Kelly myi heille kolmen ensimmäisen albuminsa oikeudet.

R. Kelly oli ollut yhdessä Aaliyahin kanssa jo useampia vuosia ennen lyhyeksi jäänyttä avioliittoa. Vuonna 1994 hän tuotti Aaliyahin debyyttialbumin, jonka nimi on Age Ain’t Nothing But A Number (1994) eli ”Ikä on vain numero”. R. Kellyn entinen taustatanssija on myös kertonut, että näki parin harrastamassa seksiä vuonna 1993, kun Aaliyah on ollut 13 tai 14 vuoden ikäinen.

Surviving R. Kelly -sarjan uusissa jaksoissa haastatellaan aiheesta muun muassa artistin entistä henkivartijaa Gem Prattia. Tämän mukaan perheen isä oli ollut suhteesta raivoissaan.

”Hän ei olisi halunnut päästää tytärtään lähellekään R. Kellyä”, Pratt sanoo haastattelussa.

Varietyn mukaan sopimukseen liittyvät asiakirjat ovat olleet esillä myös tuoreimmassa oikeudenkäynnissä.

Aaliyahin perhe on yhä vaitonainen tapahtumista. Aaliyah kuoli lento-onnettomuudessa 22-vuotiaana vuonna 2001.

Aaliyah Haughton menehtyi lento-onnettomuudessa vuonna 2001.

Alaikäisen kanssa solmittu avioliitto on vain yksi pieni osa R. Kellyn rikoshistoriaa. Oikeudenkäynnissä hänet todettiin syylliseksi vuosikymmeniä jatkuneeseen järjestelmälliseen naisten ja alaikäisten tyttöjen ja poikien seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä muihin vakaviin rikoksiin.

Varietyn mukaan Surviving R. Kellyn uusi kausi kertoo myös artistin rikollisen toiminnan "mahdollistajista”. Yhä karmeampien käänteiden myötä Yhdysvalloissa on herännyt keskustelu siitä, miten on mahdollista, että artisti sai jatkaa uraansa ja rikollista toimintaa vuosikymmenien ajan, vaikka ensimmäiset tapaukset tulivat julki jo 1990-luvun alkupuolella. R. Kelly on todettu syylliseksi muun muassa tyttöjen kuljettamisesta yli osavaltioiden rajojen prostituutiota varten.

Henkivartijan mukaan kyseessä oli sama ilmiö kuin monissa muissakin viime vuosina paljastuneissa hyväksikäyttötapauksissa. Lähipiiri tiesi, tai ainakin aavisti, mutta vaikeni.

"Tämä ei ollut yhden miehen operaatio. Ihmiset hänen lähellään tiesivät, että monet tytöistä olivat alaikäisiä. Heidän täytyi tietää", henkivartija toteaa dokumentissa.

Vuonna 2019 julkaistulla Surviving R. Kelly -dokumenttisarjalla on ollut suuri merkitys tapausten ratkeamiseen. Kunnianhimoisen sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella kuultiin R. Kellyn uhreja, jotka kertoivat tämän harjoittamasta systemaattisesta seksuaalisesta väkivallasta, manipulaatiosta ja kontrolloinnista.

Pian tämän jälkeen artisti pudotettiin pois levy-yhtiöiden listoilta, ja monet muutkin uhrit rohkaistuivat puhumaan tämän rikoksista.

R. Kellyn tapausta pidetään yleisesti merkittävänä, sillä se on ensimmäinen laaja oikeuteen edennyt #metoo-tapaus musiikkialalla. Lisäksi tuomiot annettiin rikoksista, jotka ovat kohdistuneet suurimmaksi osaksi mustiin naisiin ja tyttöihin.

Surviving R. Kelly -sarjan uusi tuotantokausi nostanee uudelleen valokeilaan myös ongelmalliset salassapitosopimukset. Viime vuosina on havaittu väärinkäytöksiin syyllistyneiden rikkaiden ja vaikutusvaltaisten miesten, ja jopa urheiluseurojen, solmineen yleisesti salassapitosopimuksia, jotka ovat sulkeneet uhrien ja joskus todistajienkin suut.