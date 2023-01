Harva tuntee Kauhajoen kiehtovimman taidekohteen – Alpo Koivumäki on vuoden ite-taiteilija

Eläinveistoksistaan tunnetun Alpo Koivumäen teoksia on nähty myös ulkomailla.

Alpo Koivumäki tunnetaan ilmeikkäistä lintuveistoksistaan. Niiden koti on Alpon Savannilla Kauhajoella.

Vuoden 2023 Ite-taiteilijaksi on valittu Alpo Koivumäki. Kauhajoella asuva ja työskentelevä Koivumäki (s. 1939) on Suomen tunnetuimpia ite-taiteilijoita, ja hänen teoksiaan on nähty myös ulkomailla.

Koivumäki työskenteli maanviljelijänä 1990-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen hän omistautui taiteelle. Ensin Koivumäki veisti pääosin kierrätysromusta kotimaisia lintuja, mutta pian hänen käsissään alkoi syntyä ilmeikkäitä eläimiä myös muista maailmankolkista.

Nyt Kauhajoen Nummijärven kylässä Koivumäen kodin pihapiirissä sijaitsevassa Alpon savanni -veistospuistossa voi metallisten palmujen keskellä nähdä lintujen lisäksi hirviä, käärmeitä, sarvikuonoja, leijonia ja alligaattoreita.

Lentoon lähtevä Kurki (1993) oli Koivumäen ensimmäinen teos.

Haastattelussa muutama vuosi sitten Koivumäki muisteli lapsena keräämäänsä kokoelmaa Walt Disneyn eläinhahmojen kuvia, naapurin luonnontiedon kirjassa nähtyä mustavalkoista kuvaa kondorikotkasta sekä krokotiilia vernissapurkin kyljessä.

”On mukavaa, kun lapset katselevat näyttelyssäni eläimiä ja sanovat, että haluavat myös tehdä tämmöisiä. Se on hienoa! Muistelen kondorikotkaa ja krokotiilia ja ajattelen, että minulla on sama pää kuin lapsena, mutta vain vuosikymmeniä välissä.”

Koivumäen tuotantoon kuuluu yli 100 jätemateriaaleista tehtyä veistosta. Hänen teoksiaan on ollut esillä yli 50 yhteis- ja yksityisnäyttelyssä Suomessa ja ulkomailla.

Koivumäki on myös osallistunut kutsuttuna taiteilijana näyttelyihin niin sanottuun outsider-taiteeseen keskittyvässä La Fabuloserie -museossa Ranskan Dicyssä sekä Ittinger-museossa Sveitsin Thurgaussa.

Kotimaassa Koivumäen teoksiin voi tutustua tulevana kesänä muun muassa Rauman taidemuseossa, jonka Lintu ja kala! -näyttelyn taiteilijoihin Alpo Koivumäki kuuluu. Alpon savannilla järjestetään myös yleisölle avoin ite-taiteen tapahtuma 25.–26. elokuuta.

Vuoden ite-taiteilijan valitsee vuosittain Maaseudun Sivistysliitto. Huomionosoituksen tarkoituksena on tuoda esille itseoppineita taiteilijoita. Ite-taide tulee sanoista ”itse tehty elämä” ja viittaa suomalaiseen nykykansantaiteeseen.

Vuoden ite-taiteilija valittiin nyt neljännen kerran. Viime vuonna valituksi tuli Romurinsessa eli Marjut Kauppinen.