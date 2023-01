Arkkipiispa Georg Gänswein koki olleensa ”kahden herran palvelija”, toimiessaan samaan aikaan sekä Benedictuksen sihteerinä että Franciscuksen paavillisen talouden prefektinä.

Emeritus­paavi Benedictus saateltiin haudan lepoon hautajaismessussa Vatikaanissa Pietarinaukiolla viime viikon torstaina. Hän kuoli 31. joulukuuta 95-vuotiaana.

Muutamaa tuntia hautajaisten jälkeen italialainen kustantamo alkoi lähettää toimittajille ennakkokappaleita arkkipiispa Georg Gänsweinin kirjasta Nothing But The Truth – My Life Beside Benedict XVI, kertoo Reuters. Kirja paljastaa, että emerituspaavi Benedictuksen ja paavi Franciscuksen välit eivät olleet aivan niin hyvät kuin on tähän asti julkisuudessa annettu ymmärtää.

Gänswein, 66, oli Benedictuksen henkilökohtainen sihteeri vuodesta 2003, ja pysyi tämän rinnalla lähes 20 vuoden ajan, aina tämän kuolemaan asti.

Gänsweinin kirja julkaistaan italiaksi 12. tammikuuta, ja siinä hän kertoo kulissien takaa Benedictuksen valinnasta paaviksi vuonna 2005, tämän vuonna 2013 tekemästään päätöksestä astua syrjään tehtävästään ensimmäisenä paavina 600 vuoteen, emerituspaaviuden vuosista sekä tämän sairaudesta ja viimeisistä hetkistä.

Joseph Ratzingeriksi Saksassa syntynyt entinen paavi vältteli julkisia esiintymisiä eläkkeelle jäämisensä jälkeen, mutta pysyi siitä huolimatta merkittävänä hahmona katolisille konservatiiveille, jotka vierastavat paavi Franciscuksen ajamia uudistuksia.

Benedictus tunnettiin tiukoista, konservatiivisista näkemyksistä niin paavina kuin aiemmin katolisen kirkon oppien puhtautta valvovan Uskonopin kongregaation johtajana.

Kirjassaan Gänswein kertoo Benedictuksen ”yllättyneen” siitä, että Franciscus ei koskaan vastannut konservatiivikardinaalien vuonna 2016 kirjoittamaan julkiseen kirjeeseen, jossa tätä syytettiin moraalisia kysymyksiä koskevan epäselvyyden kylvämisestä.

Gänsweinin mukaan Benedictus oli myös eri mieltä joistakin Franciscuksen kannanotoista. Puoli vuotta sen jälkeen, kun Franciscus oli valittu paaviksi vuonna 2013, tämä oli antanut eräälle jesuiittalehdelle pitkän haastattelun ja lähettänyt vastauksensa Benedictukselle kommentoitavaksi.

Benedictus oli vastauksessaan kritisoinut esimerkiksi tapaa, jolla Franciscus oli vastannut kysymyksiin abortista ja homoseksuaalisuudesta.

Arkkipiispa Georg Gänswein ja paavi Franciscus kesäkuussa 2016.

Gänswein kertoo kokeneensa itse olleensa ”kahden herran palvelija”, toimiessaan samaan aikaan sekä Benedictuksen sihteerinä että Franciscuksen paavillisen talouden prefektinä.

”Benedictuksen toive, että minä toimisin linkkinä hänen ja hänen seuraajansa välillä oli hieman naiivi”, Gänswein kirjoittaa. ”Jo muutaman kuukauden jälkeen koin, että minun ja uuden paavin välille ei ollut rakentunut luottamuksen ilmapiiriä.”

Paavi Franciscus erotti Gänsweinin prefektin tehtävästä vuonna 2020 sen jälkeen, kun kardinaali Robert Sarahin kirja papillisesta selibaatista oli ilmestynyt. Sarah väitti emerituspaavi Benedictuksen olleen mukana kirjoittamassa teosta – paavi kielsi ja vaati nimensä poistamista kirjan kannesta.

Paavi Franciscus koki Gänsweinin hoitaneen tilanteen huonosti ja sanoi Gänsweinille, ettei tämän ”tarvitse tulla huomenna töihin”, mutta toivovansa tämän pitävän huolta paavi Benedictuksesta.

Benedictus kirjoitti Franciscukselle kaksi kirjettä pyytäen tätä selvittämään tilanteen, mutta Gänswein ei koskaan saanut paikkaansa takaisin.

Vatikaanin puhemies Matteo Bruni kommentoi Reutersille, ettei hänellä ole kirjasta mitään sanottavaa. Kirjan on kirjoittanut yhdessä Georg Gänsweinin kanssa italialainen toimittaja Saverio Gaeta.